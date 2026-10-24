Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của Kim Đông Minh

Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Kim Đông Minh Giới tính: Nam Sinh ngày: 13-4-2020 Nơi sinh: phường Chợ Lớn, TP.HCM Hộ chiếu số: P00640658 Cấp ngày: 13-10-2022 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Địa chỉ cư trú: Căn hộ 13.07 Tầng 13, Block A4, Chung cư Kỷ Nguyên The Era Town, phường Tân Mỹ, TP.HCM

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 22 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Kim Đông Minh.

Kể từ ngày Sở Tư pháp đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.