‘Thời trang cho nội thất’: Khi vật liệu kể câu chuyện của không gian

Vật liệu thể hiện cảm xúc, phong cách sống của gia chủ - Ảnh: DNCC

Đưa tư duy thời trang vào vật liệu nội thất

Trong thời trang, trang phục không đơn thuần đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn thể hiện phong cách, cá tính và cách mỗi người nhìn nhận bản thân. Nội thất cũng có một mối liên hệ tương tự.

Ngôi nhà không chỉ là nơi sinh hoạt, mà còn phản ánh lối sống, gu thẩm mỹ và những giá trị mà gia chủ muốn gửi gắm. Màu sắc, chất liệu, kết cấu bề mặt vì thế không chỉ là yếu tố hoàn thiện công trình, mà có thể trở thành phương tiện biểu đạt bản sắc.

"Thời trang cho nội thất" là cách Gỗ Minh Long nhìn nhận và phát triển vật liệu như một ngôn ngữ sáng tạo. Thay vì chỉ cung cấp những lựa chọn bề mặt để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện, thương hiệu phát triển các bộ sưu tập có câu chuyện, cá tính và định hướng thẩm mỹ riêng.

Mỗi bộ sưu tập có câu chuyện riêng, mở ra một cách cảm nhận vật liệu, từ sắc độ, đường vân đến hiệu ứng bề mặt; đồng thời gợi ý những khả năng phối hợp để nhà thiết kế có thể phát triển ý tưởng cho từng không gian.

Thời trang cho nội thất coi vật liệu là ngôn ngữ thiết kế - Ảnh: DNCC

Tuy nhiên, một triết lý thiết kế chỉ thực sự có ý nghĩa khi vượt ra khỏi nghiên cứu và được thể hiện trong đời sống.

Giá trị của các bộ sưu tập không nằm riêng ở từng mẫu bề mặt, mà ở cách chúng được lựa chọn, kết hợp và đặt trong mối quan hệ với kiến trúc, ánh sáng, đồ nội thất và nhu cầu sử dụng. Khi đó, vật liệu không còn là phần bổ sung ở công đoạn cuối, mà tham gia vào quá trình hình thành diện mạo và cảm xúc của công trình.

Từ bộ sưu tập đến công trình thực tế

Có thể lấy ví dụ về cách "thời trang cho nội thất" hiện thực hóa trong những công trình ứng dụng Gỗ Minh Long. Như nội thất căn villa Tâm Kỳ được hoàn thiện bằng các dòng vật liệu thuộc nhiều bộ sưu tập của Gỗ Minh Long.

Thay vì sử dụng một màu sắc hay một kiểu ề mặt xuyên suốt, công trình kết hợp những sắc độ và cảm nhận vật liệu khác nhau, tạo nên tổng thể vừa hài hòa, vừa có chiều sâu; thể hiện nét trầm tĩnh và phong cách sống sang trọng của gia chủ.

Vật liệu tương tác cùng ánh sáng, tạo ra cảm xúc cho không gian - Ảnh: DNCC

Trong cách phối hợp ấy, sắc đen trầm của bộ sưu tập Huyền mang đến điểm nhấn mạnh mẽ cho các mảng nội thất lớn. Tông màu tối tạo cảm giác vững chãi, rõ nét, góp phần định hình cá tính cho không gian. Đặt bên cạnh sắc đen là gam nâu ấm của bộ sưu tập Pha, đem lại cảm giác gần gũi và cân bằng lại sự mạnh mẽ của những mảng màu trầm.

Trong khi đó, bộ sưu tập Kén với bề mặt vân vải đặc trưng đưa vào công trình một cảm nhận khác về vật liệu.

Những đường nét gợi liên tưởng đến chất liệu dệt tạo sắc thái mềm mại, ấm áp kết hợp điểm nhấn từ bộ sưu tập laminate kim loại Metallica với một thiết kế vân xước tiếp tục bổ sung sắc thái hiện đại. Ánh kim được sử dụng như một nét chấm phá, tạo sự tương phản tinh tế với các gam màu ấm và trầm trong tổng thể.

Vật liệu nên đảm bảo công năng, cảm xúc và thể hiện bản sắc - Ảnh: DNCC

Villa Tân Kỳ là một ví dụ minh chứng cho cách nhìn mới trong ứng dụng vật liệu nội thất: bắt đầu từ ngôn ngữ thiết kế của các bộ sưu tập để kiến tạo tổng thể không gian, thay vì chỉ lựa chọn từng bề mặt riêng lẻ theo nhu cầu hoàn thiện.

Đây cũng là cách triết lý "Thời trang cho nội thất" được chuyển hóa từ ý tưởng thành trải nghiệm thực tế. Với Gỗ Minh Long, mỗi bộ sưu tập không phải một lựa chọn độc lập hay chỉ phục vụ một phong cách nhất định.

Các bộ sưu tập bổ sung cho nhau về màu sắc, kết cấu và tinh thần thẩm mỹ, qua đó mở rộng khả năng sáng tạo cho kiến trúc sư, nhà thiết kế và gia chủ. Cùng một hệ vật liệu, cách phối hợp khác nhau có thể tạo nên những cá tính không gian khác nhau.

Vật liệu cũng là công cụ sáng tạo của người làm thiết kế - Ảnh: DNCC

Sau cùng, "Thời trang cho nội thất" không phải việc khoác lên công trình một diện mạo mới bằng những bề mặt bắt mắt. Đó là quá trình lựa chọn và kết hợp vật liệu để không gian vừa đáp ứng công năng, vừa thể hiện được cảm xúc, gu thẩm mỹ và bản sắc của người sử dụng.

Khi vật liệu được đặt đúng chỗ và kết nối bằng một ý tưởng xuyên suốt, mỗi bộ sưu tập có thể vượt ra khỏi giới hạn của sản phẩm để trở thành một phần trong câu chuyện sống của con người.