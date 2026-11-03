Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng nhận nhiệm vụ Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cho Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng.

Trước đó, ngày 1-10, Thủ tướng đã ký quyết định về việc Trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nghỉ công tác kể từ ngày 1-11-2026 để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1-1-2027.

Đồng thời quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng bày tỏ sự biết ơn đối với sự tin tưởng, quan tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Đồng thời, khẳng định trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc bàn giao chức trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục đánh dấu sự chuyển giao trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, liên tục, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Tổng cục.

Trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Tổng cục thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật nhằm bảo đảm kịp thời đầy đủ vật chất trang bị hậu cần, vũ khí trang bị có chất lượng tốt, đồng bộ cho quân đội…

Phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện thật tốt đề án "Nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong quân đội"; triển khai lưu trữ mẫu và xác định ADN hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổng cục ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.