Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng nhận nhiệm vụ Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

tác giả
NAM TRẦN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Chiều 3-11, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cho Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng.

Trước đó, ngày 1-10, Thủ tướng đã ký quyết định về việc Trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nghỉ công tác kể từ ngày 1-11-2026 để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1-1-2027.

Đồng thời quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng bày tỏ sự biết ơn đối với sự tin tưởng, quan tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Đồng thời, khẳng định trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Ảnh 3.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc bàn giao chức trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục đánh dấu sự chuyển giao trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, liên tục, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Tổng cục.

Trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Tổng cục thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật nhằm bảo đảm kịp thời đầy đủ vật chất trang bị hậu cần, vũ khí trang bị có chất lượng tốt, đồng bộ cho quân đội…

TIN LIÊN QUAN

Phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện thật tốt đề án "Nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong quân đội"; triển khai lưu trữ mẫu và xác định ADN hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổng cục ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Ảnh 6.Điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày 1-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ban hành các quyết định về điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu đối với một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quân uỷ Trung ương Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chính uỷ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng nhân sự Bộ Quốc phòng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất