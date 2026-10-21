The Fullton Regal: Từ tổ ấm vững vàng đến tài sản tích lũy giá trị

Mặt tiền 12m khoáng đạt cùng đặc quyền 2 chỗ đỗ xe riêng biệt mang đến diện mạo bề thế cho Patio Twin Villa - Ảnh: DNCC

Patio Twin Villa: Không gian sống cho gia đình đa thế hệ

Patio Twin Villa (150 - 180m²) là dòng biệt thự song lập 4 tầng nổi bật tại The Fullton Regal, kế thừa tiêu chuẩn phát triển các dự án thấp tầng từ CapitaLand Development Việt Nam..

Dòng sản phẩm này hướng đến các gia đình tìm kiếm không gian sống rộng rãi, sở hữu công năng linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ qua các giai đoạn cuộc sống.

Điểm nhấn đắt giá của thiết kế chính là ngôn ngữ "sân trong" đặc trưng với khoảng thông tầng vươn cao 7,1m, đưa ánh sáng và sinh khí tự nhiên len sâu vào từng không gian.

Bao quanh trục mở này, chuỗi không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi, làm việc và giải trí được bố trí tối ưu hóa công năng, giúp ngôi nhà vừa tạo ra không gian gắn kết hoàn hảo, vừa đảm bảo sự riêng tư cho mỗi thành viên.

Không gian phòng khách với khoảng thông tầng, nổi bật với thiết kế mở, ánh sáng tự nhiên và sự kết nối hài hòa giữa các khu vực sinh hoạt - Ảnh: DNCC

Sự đan xen khéo léo giữa không gian mở, sân trong và thiên nhiên không chỉ mang đến đặc quyền sống thư thái, cân bằng mỗi ngày, mà còn khẳng định giá trị an cư bền vững ngay trong lòng The Fullton Regal.

Terrace Townhouse: Đa dạng công năng, nâng tầm giá trị

Với diện tích 115-174m² và cấu trúc 5 tầng bề thế, Terrace Townhouse không chỉ là một không gian sống tiện nghi mà còn là tài sản với tiềm năng khai thác thương mại tại The Fullton Regal.

Thiết kế đa công năng giúp gia chủ có thể tối ưu bài toán kinh doanh, thiết lập không gian làm việc hoặc khai thác cho thuê. Sự linh hoạt này giúp ngôi nhà trở thành một tài sản giá trị, cho phép gia chủ chủ động chuyển đổi công năng để khai thác hiệu quả theo từng kế hoạch tương lai.

Mặt tiền với hệ mảng kính lớn giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu cho hoạt động thương mại. Trong khi đó, khoảng thông tầng kết nối ban công phía sau vẫn giữ cho không gian sinh hoạt gia đình sự thoáng đãng và riêng tư.

Không chỉ nâng tầm không gian sống bằng sự thoáng đãng vượt trội, hệ kính lớn tại Terrace Townhouse còn khẳng định lợi thế nhận diện hoàn hảo cho thương hiệu kinh doanh tại tầng trệt - Ảnh: DNCC

Đặc biệt, việc bố trí thang bộ và thang máy tách biệt giúp phân luồng giao thông thông minh, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho sinh hoạt của gia chủ nhưng vẫn vô cùng thuận tiện cho khách thuê mặt bằng.

Nhờ lợi thế mặt tiền thoáng đạt, sản phẩm vừa tiếp cận trực tiếp cộng đồng cư dân The Fullton Regal, vừa đón nguồn khách từ Ocean Park 3 và ùng dòng khách vãng lai qua trục QL5 (khi hoàn thiện), mở ra dư địa kinh doanh ổn định bên cạnh giá trị an cư bền vững.

The Fullton Regal: Trọn vẹn mọi nhu cầu sở hữu

Bên cạnh đặc trưng riêng của từng dòng sản phẩm, cư dân tại The Fullton Regal được thụ hưởng hệ tiện ích chuẩn quốc tế: từ hai công viên chủ đề, khu vực tiện ích The Courtyard Clubhouse đến hệ thống an ninh khép kín và một cộng đồng tinh hoa.

Nếu Patio Twin Villa là khối tài sản truyền đời, vỗ về một tổ ấm cho nhiều thế hệ, thì Terrace Townhouse mang đến giải pháp giúp tối ưu dòng tiền thông qua mô hình an cư kết hợp thương mại.

Từ đó, tinh thần "chọn tâm, định tầm" được khẳng định mạnh mẽ, mang đến những lựa chọn đầu tư và an cư sắc sảo, đồng hành cùng gia chủ vươn tới những nấc thang mới.

Được vinh danh "Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng)" tại giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026, The Fullton Regal là dự án thấp tầng khép kín do CapitaLand Development Việt Nam phát triển tại phía Đông Thủ đô.

The Fullton Regal (Khu đô thị Đại An) là mảnh ghép hoàn thiện của The Fullton, dự án thấp tầng hạng sang khép kín do CapitaLand Development Việt Nam phát triển tại phía Đông Thủ đô.

Sở hữu 2 phân khu Regal West và Regal East cùng 2 công viên chủ đề và Clubhouse chuẩn quốc tế, The Fullton Regal hướng tới xây dựng một không gian sống khép kín, tiện nghi cho cộng đồng cư dân.