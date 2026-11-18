Tham dự lễ khánh thành có đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại diện TCP Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương, Đoàn viên, thanh niên và người dân xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: DNCC

Ngày 11-11, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ" tại xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Đây là công trình tiếp theo thuộc dự án cộng đồng do TCP Việt Nam và Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2024-2026, hướng đến mục tiêu xây dựng và nâng cấp 22 không gian thể thao cộng đồng trên cả nước, góp phần nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho thanh niên và người dân tại các địa phương.

Thêm điểm rèn luyện thể chất tại trung tâm xã Gia Hưng

Công trình được bố trí trong khuôn viên công viên cộng đồng rộng khoảng 2.000m² tại khu vực trung tâm xã Gia Hưng. Không gian thể thao mới được trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu tập luyện, tạo điều kiện để thanh thiếu niên và người dân địa phương tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng.

Sân thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của người dân, đặc biệt là thanh niên, công nhân và người lao động sau giờ học tập, làm việc - Ảnh: DNCC

Theo thông tin từ địa phương, khu vực xung quanh công trình có quy mô dân cư khoảng 28.500 người, nằm gần Cụm công nghiệp Gia Phú và Khu công nghiệp Gián Khẩu. Với vị trí thuận tiện, sân thể thao được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất và giải trí của người dân, đặc biệt là thanh niên, công nhân và người lao động sau giờ học tập, làm việc.

Ước tính, không gian thể thao có thể phục vụ khoảng 400 lượt người mỗi ngày. Việc bổ sung công trình tại khu vực trung tâm xã không chỉ giúp người dân thuận tiện tiếp cận các hoạt động thể thao mà còn góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần tại địa phương.

Sân được trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu tập luyện - Ảnh: DNCC

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, những không gian thể thao công cộng gần khu dân cư đóng vai trò thiết thực trong việc khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động, gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đối với thanh niên và lực lượng lao động trẻ, công trình không chỉ tạo thêm điều kiện rèn luyện thể chất, thư giãn sau giờ học tập, làm việc mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, ý thức kỷ luật và lối sống tích cực. Thông qua các hoạt động thể thao, người trẻ có thêm cơ hội kết nối, phát huy tinh thần đoàn kết.

Việc đưa công trình vào sử dụng cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngay từ cơ sở, khuyến khích người dân chủ động rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng sống và xây dựng môi trường dân cư văn minh, năng động tại địa phương.

Nâng mục tiêu hoàn thành 22 công trình trên toàn quốc

Công trình tại Ninh Bình tiếp tục đánh dấu bước tiến trong hành trình triển khai dự án "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ", do TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2024-2026.

Trong hai năm đầu triển khai, dự án đã hoàn thành 15 công trình, gồm 9 không gian thể thao trong năm 2024 và 6 công trình trong năm 2025. Tiếp nối những kết quả này, TCP Việt Nam nâng mục tiêu triển khai trong năm 2026 từ 5 lên 7 công trình, đưa tổng số không gian thể thao dự kiến hoàn thành trên cả nước lên 22 công trình.

Thông qua việc tiếp tục mở rộng mạng lưới không gian thể thao cộng đồng, TCP Việt Nam cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam hướng đến tạo dựng môi trường thuận lợi để người trẻ rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy lối sống tích cực.

Dự án "Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ", do TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam thực hiện - Ảnh: DNCC

Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện định hướng trách nhiệm xã hội dài hạn của TCP Việt Nam, trong đó thanh niên được xác định là đối tượng trọng tâm của các chương trình đồng hành và phát triển cộng đồng.

Các công trình thể thao góp phần hiện thực hóa cam kết lâu dài của TCP Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng sống và hỗ trợ sự phát triển toàn diện, bền vững của thế hệ trẻ Việt Nam.