Tập đoàn Bảo Tín phát triển hệ sinh thái đa ngành - Ảnh: DNCC

Tập đoàn Bảo Tín cho biết MHJ là bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng lĩnh vực kinh doanh trang sức, bên cạnh hoạt động kinh doanh vàng bạc và các lĩnh vực đầu tư, tài chính, dịch vụ nhân sinh.

Theo định hướng của doanh nghiệp, MHJ kế thừa các giá trị nền tảng của tập đoàn, đồng thời xây dựng bản sắc riêng thông qua việc kết hợp cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ thiết kế thời trang hiện đại.

Các sản phẩm của thương hiệu hướng đến nhóm khách hàng trẻ, với cách thể hiện các yếu tố văn hóa truyền thống qua góc nhìn thiết kế mới, phù hợp với thị hiếu và phong cách sống đương đại.

Tập đoàn Bảo Tín hiện phát triển hoạt động trên ba lĩnh vực chính gồm vàng bạc - trang sức, đầu tư - tài chính và dịch vụ nhân sinh. Doanh nghiệp cho biết đang có hơn 1.100 nhân sự, phục vụ hơn một triệu khách hàng.

Trong hệ sinh thái này, Bảo Tín Mạnh Hải tập trung kinh doanh vàng 24K; Bảo Tín Capital hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tài chính; còn Bảo Tín An Lạc phát triển các dịch vụ liên quan đến chăm sóc, tri ân và tưởng niệm.

Tập đoàn Bảo Tín ra mắt thương hiệu trang sức cao cấp MHJ - Ảnh: DNCC

Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đa ngành có quy mô tỉ đô vào năm 2035. Việc phát triển MHJ được xem là một bước mở rộng danh mục kinh doanh, hướng đến phân khúc trang sức cao cấp.

Theo kế hoạch, tháng 12-2026, MHJ sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thông qua sự kiện khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại TP.HCM.