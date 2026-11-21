Tân khoa tung mũ tại lễ tốt nghiệp sáng 20/11 - Ảnh: VGU

Sáng 20-11, Trường ĐH Việt Đức (VGU) trao bằng cho 447 tân khoa, gồm 343 cử nhân và 104 thạc sĩ. Ngoài bằng của trường, tân khoa nhiều ngành nhận thêm bằng của đại học đối tác Đức như Goethe University Frankfurt, ĐH Kỹ thuật Darmstadt, ĐH Ruhr Bochum và các trường đại học khoa học ứng dụng Frankfurt, Anhalt, Biberach, Heilbronn.

Theo dữ liệu khảo sát việc làm một năm sau tốt nghiệp do nhà trường thực hiện trên 247 cựu sinh viên, có tới 94% người học bậc cử nhân và thạc sĩ đã có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao.

Số liệu từ VGU cũng ghi nhận quá trình tìm việc diễn ra nhanh: trong số người có việc làm, 37% bắt đầu công việc đầu tiên trước khi tốt nghiệp, 42% ngay sau khi tốt nghiệp. 54% làm việc tại doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoặc tập đoàn quốc tế; 88% làm đúng hoặc liên quan đến ngành học; 65% cho rằng trường đã trang bị tốt hoặc đặc biệt tốt cho công việc hiện tại.

Thu nhập cũng tăng rõ sau thời gian đầu đi làm. Tỉ lệ có lương từ 25 triệu đồng/tháng trở lên tăng từ 9% khi mới nhận việc lên 21% sau khoảng một năm, trong đó 9% có lương từ 50 triệu đồng/tháng.

Với người tốt nghiệp thạc sĩ, tỉ lệ có lương từ 25 triệu đồng/tháng trở lên tăng từ 24% lên 61%; gần 1/3 (29%) có lương từ 50 triệu đồng/tháng trở lên.

Lê Minh Quân, tân khoa ngành Tài chính và Kế toán, là một ví dụ. Từ đầu tháng 7-2026, khi chưa nhận bằng, Quân đã làm việc tại bộ phận Tài chính của Avery Dennison Việt Nam, trong chương trình quản trị viên tập sự khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Quân vượt qua năm vòng tuyển chọn, tất cả bằng tiếng Anh, vòng cuối là giải tình huống thực tế và thuyết trình trước hội đồng.

Kiến thức chuyên ngành là nền tảng, nhưng ngoại ngữ và sự tự tin sẽ là chìa khóa giúp mình truyền tải được hết những suy nghĩ của mình. Lê Minh Quân

Doanh nghiệp nói gì về sinh viên Việt Đức?

Nhiều năm qua, Ngày hội việc làm VGU Career Fair là điểm hẹn quen thuộc của các doanh nghiệp nước ngoài tìm nhân lực.

Ông Nguyễn Trọng Luật, Tổng giám đốc Cicor Việt Nam - Ảnh: VGU

Ông Nguyễn Trọng Luật, Tổng giám đốc Cicor Việt Nam, thuộc tập đoàn Thụy Sĩ hoạt động trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, hàng không, cho rằng sự phát triển của ngành bán dẫn và điện tử đang mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên.

Đánh giá về VGU, ông ghi nhận trường có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường đào tạo quốc tế và sinh viên có năng lực ngoại ngữ nổi bật và sự logic, tự tin.

Bà My Trần, Giám đốc thương mại GBC Engineers Việt Nam, nhận xét sinh viên VGU có nền tảng kiến thức tốt, chủ động và thích nghi nhanh. Ngoài tiếng Anh, nhiều sinh viên còn dùng được tiếng Đức ở trình độ A2–B1, điều đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp Đức.

Điều đáng giá nhất ở sinh viên Trường ĐH Việt Đức là các bạn hiểu rõ mình muốn gì. Khi phỏng vấn, các bạn thường chia sẻ cụ thể về trải nghiệm, định hướng công việc và giá trị muốn mang lại cho doanh nghiệp. Bà My Trần, GBC Engineers Việt Nam

Công bố quốc tế từ khi còn là sinh viên

Nguyễn Tường Vy (áo sơ mi trắng) tại thư viện - Ảnh: VGU

Ba tuần trước lễ tốt nghiệp, Nguyễn Tường Vy, tân khoa ngành Quản trị kinh doanh, đứng tên tác giả chính một bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus, nhóm Q2.

Hai năm làm trợ lý nghiên cứu, Vy góp phần vào ba bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus, trong đó hai bài đăng trên tạp chí nhóm Q1. Bạn cũng nhận học bổng Erasmus+ của Liên minh châu Âu, học một học kỳ tại Hochschule Niederrhein (Đức).

Cũng theo báo cáo khảo sát của trường, 20,6% cựu sinh viên đang học tiếp, phần lớn ở bậc thạc sĩ, tại Việt Nam, Đức và nhiều nước khác.

Bùi Thanh Trí, tân khoa ngành Quản trị kinh doanh, vắng mặt ở lễ tốt nghiệp vì đang học kỳ đầu tiên chương trình thạc sĩ Khoa học quản lý tại Goethe University Frankfurt, trường đối tác cấp bằng cử nhân cho Trí.

Trần Anh Khôi, tân khoa ngành Kỹ thuật điện và máy tính, chương trình song bằng với Frankfurt University of Applied Sciences, từ chối lời mời tiếp tục làm kỹ sư R&D điện tử để theo đuổi thiết kế vi mạch.

Khôi hai lần nhận học bổng DAAD sang Frankfurt, được nhận vào chương trình Takeoff Fellowship của VISEMI Foundation do Marvell tài trợ, và từ tháng 10-2026 học thạc sĩ Vi điện tử và Thiết kế vi mạch tại ĐH Kỹ thuật Munich (TUM).

Hiệu trưởng VGU: "Tri thức dẫn lối, trách nhiệm song hành"

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, GS.TS René Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức - Ảnh: VGU

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, GS.TS René Thiele, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng tân khoa VGU được thừa hưởng thế mạnh của hai nền giáo dục: sự chăm chỉ, linh hoạt, ý chí vươn lên của Việt Nam và sự cẩn trọng, chính xác, tôn trọng tiêu chuẩn khắt khe của Đức.

"Với thông điệp 'Tri thức dẫn lối, trách nhiệm song hành', dù các em làm việc tại các tập đoàn lớn, trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu hay tự mình khởi nghiệp, hãy luôn nhớ rằng mọi sản phẩm, mọi giá trị các em tạo ra một ngày nào đó sẽ chạm đến tay một con người thực, một gia đình thực, một cuộc đời thực", ông nói.

Trường ĐH Việt Đức là trường đại học công lập, thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, đến nay đã đào tạo hơn 7.500 sinh viên. Năm 2026, trường là một trong 10 trường đại học được Thủ tướng chọn phát triển thành Trung tâm xuất sắc về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Ngoài ra, trường còn được tập trung đầu tư phát triển theo Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 1-6-2026 nhằm trở thành một trong các cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ đạt trình độ tiên tiến hàng đầu châu Á.