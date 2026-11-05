Subaru Forester hybrid dự kiến ra mắt Việt Nam ngay tháng 11, giá khoảng 1,6 tỉ đồng

Tham khảo hình ảnh Subaru Forester hybrid ở thị trường Mỹ - Ảnh: US News

Subaru Forester hybrid thêm tiện nghi so với bản xăng

Theo thông tin từ đại lý, Subaru Forester hybrid dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam ngày 11-11. So với phiên bản máy xăng đang phân phối, biến thể hybrid có thể được bổ sung một số trang bị như hệ thống âm thanh Harman Kardon và bộ mâm hợp kim 19 inch.

Trong đó, hệ thống âm thanh Harman Kardon là một trong những trang bị đáng chú ý. Tham khảo cấu hình tại thị trường Mỹ, Forester hybrid được trang bị hệ thống âm thanh 11 loa Harman Kardon, kết hợp bộ khuếch đại công suất 576W. Trang bị này có trên các phiên bản Sport Hybrid, Limited Hybrid và Touring Hybrid.

Bộ mâm hợp kim 19 inch cũng tạo nên sự khác biệt về ngoại thất. Tại Mỹ, Forester Sport Hybrid sử dụng mâm sơn màu đồng, trong khi bản Touring Hybrid được trang bị mâm màu xám đậm với thiết kế khác biệt. Cả hai phiên bản đều sử dụng lốp kích thước 235/50R19.

Nội thất Subaru Forester hybrid ở Mỹ. Cấu hình trang bị cụ thể của Forester hybrid tại Việt Nam vẫn cần chờ công bố chính thức từ nhà phân phối - Ảnh: US News

Giá dự kiến 1,6 tỉ đồng

Theo thông tin tham khảo từ đại lý, Subaru Forester hybrid có thể được chào bán tại Việt Nam với mức giá tạm tính khoảng 1,6 tỉ đồng. Xe dự kiến tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Nếu mức giá này được áp dụng, Forester hybrid sẽ cao hơn khoảng 350 triệu đồng so với Honda CR-V e:HEV RS, hiện có giá niêm yết 1,25 tỉ đồng.

Honda CR-V e:HEV RS sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L, cho tổng công suất 204 mã lực. Mẫu SUV của Honda được trang bị hệ dẫn động cầu trước, trong khi Forester hybrid sử dụng hệ dẫn động bốn bánh đối xứng Symmetrical AWD.

Với mức giá dự kiến 1,6 tỉ đồng, Subaru Forester hybrid không chỉ cao hơn nhiều mẫu SUV hạng C mà còn có giá tương đương một số phiên bản cao cấp của SUV hạng D như Ford Everest.

Hệ truyền động hybrid mạnh hơn

Thay đổi lớn nhất trên Subaru Forester hybrid nằm ở hệ truyền động Strong Hybrid, kết hợp động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5L với hai mô-tơ điện.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất nằm ở hệ truyền động Strong Hybrid - Ảnh: US News

Theo Subaru, hệ thống này kết hợp hai cơ chế hybrid nối tiếp và song song. Trong đó, một mô-tơ đảm nhiệm chức năng dẫn động, mô-tơ còn lại đóng vai trò máy phát điện.

Tham khảo thông số tại Mỹ, động cơ xăng có công suất 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209Nm. Mô-tơ điện dẫn động sản sinh công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 270Nm. Tổng công suất kết hợp của hệ thống đạt 194 mã lực.

Trong khi đó, Forester máy xăng 2.5L đang bán tại Việt Nam có công suất 182 mã lực. Như vậy, phiên bản hybrid có công suất hệ thống cao hơn 12 mã lực.

Tùy điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng riêng mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai để dẫn động xe. Động cơ xăng cũng có thể vận hành máy phát điện nhằm bổ sung năng lượng cho pin.

Ngoài ra, hệ thống phanh tái sinh giúp thu hồi một phần năng lượng khi xe giảm tốc hoặc phanh để sạc lại pin.

Forester hybrid sử dụng hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh đối xứng Symmetrical AWD. Bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1kWh được sạc trong quá trình vận hành, không cần kết nối với nguồn điện bên ngoài.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, Forester hybrid tại Mỹ đạt khoảng 6,7 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp theo chuẩn EPA.

Trong khi đó, thử nghiệm của Hiệp hội Ô tô Úc (AAA) từng ghi nhận mức tiêu thụ khoảng 4,9 lít/100km khi di chuyển trong đô thị. Hai kết quả được đo theo các phương pháp và điều kiện thử nghiệm khác nhau.

Bên cạnh hệ truyền động và một số trang bị mới, Subaru Forester hybrid dự kiến tiếp tục sử dụng phần lớn thiết kế và tiện nghi của phiên bản máy xăng đang phân phối tại Việt Nam.

Các trang bị có thể được giữ lại gồm màn hình giải trí trung tâm 11,6 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và cửa sổ trời.

Ngoài ra, phiên bản hybrid nhiều khả năng tiếp tục được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight.

Hệ thống này sử dụng camera để hỗ trợ các tính năng an toàn như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn.