Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 có gì trước giờ khởi tranh?

Giải chạy gồm năm cự ly: 42,195km, 21,0975km, 10km, 5km và Kid Dash 2,1km cho trẻ em, dự kiến thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia. SCHM cũng là một thành viên trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu.

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Standard Chartered Việt Nam. Ảnh: DNCC

Là nhà tài trợ chính của giải, Standard Chartered hướng đến việc kết nối nhân viên, doanh nghiệp và cộng đồng thông qua các hoạt động thể thao. Chia sẻ trước thềm giải chạy, bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Standard Chartered Việt Nam, cũng tiết lộ những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay.

Đếm ngược 10 ngày tới giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2026 - Ảnh: DNCC

* SCHM 2026 đang bước vào giai đoạn đếm ngược. Điều gì khiến bà đặc biệt mong chờ ở mùa giải năm nay?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Điều tôi mong chờ nhất là năng lượng và tinh thần kết nối mà giải chạy mang lại. Mỗi vận động viên đến với đường chạy bằng một mục tiêu riêng, nhưng ở vạch xuất phát, tất cả cùng chia sẻ tinh thần thử thách bản thân và tiến về phía trước.

Standard Chartered có lịch sử đồng hành cùng các giải marathon trên thế giới từ năm 1997. SCHM hiện là giải thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi mong muốn mang những giá trị về sức bền, sự gắn kết và tinh thần chinh phục ấy đến với cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam, đồng thời tạo nên một trải nghiệm mang dấu ấn rất riêng của Hà Nội.

* Không khí chuẩn bị cho SCHM đang diễn ra như thế nào trong nội bộ Standard Chartered Việt Nam?

Các vận động viên đang tích cực chuẩn bị cho giải chạy sắp diễn ra - Ảnh: DNCC

* Không phải ai cũng có thể tham gia trực tiếp một giải marathon. Standard Chartered làm gì để nhiều người có thể hưởng ứng tinh thần "Bứt phá, vươn xa"?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Đó cũng là lý do chúng tôi giới thiệu SC City Quest, một thử thách trực tuyến dành cho cộng đồng công sở, giúp mọi người có thể tham gia vào không khí của mùa giải ngay những giờ giải lao hay bất kỳ đâu.

Thông qua SC City Quest, người tham gia có thể hóa thân thành một runner, sải bước qua những thành phố biểu tượng và khám phá dấu ấn của hệ thống Standard Chartered Marathons trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cách thú vị để các team công sở bước ra khỏi guồng quay deadline quen thuộc, vận động nhiều hơn và cùng nhau "Bứt phá, vươn xa".

Thử thách diễn ra đến ngày 15-11, với những phần quà hấp dẫn dành cho người tham gia. Thông tin chi tiết của thử thách này được đăng tải tại https://sccityquest.zenimpact.vn/

Thử thách trực tuyến SC City Quest với nhiều phần quà hấp dẫn - Ảnh: DNCC

* Bên cạnh việc tham gia đường chạy, các cán bộ nhân viên còn đóng góp như thế nào cho sự kiện?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Một điều tôi rất trân trọng là các đồng nghiệp không chỉ tham gia với tư cách vận động viên mà còn góp sức thông qua nhiều hoạt động tình nguyện.

Các tình nguyện viên Standard Chartered sẽ tham gia hỗ trợ nhiều hoạt động khác nhau, từ phân phối race kit, hỗ trợ vận hành tại khu vực xuất phát và về đích, chương trình quyên góp giày từ thiện đến hỗ trợ các vận động viên khuyết tật trên đường chạy. Những đóng góp đó thể hiện một khía cạnh khác của tinh thần marathon.

* Enterprise Cup cũng là một điểm mới của SCHM 2026. Doanh nghiệp kỳ vọng gì từ sáng kiến này?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Enterprise Cup, hay Cúp Doanh nghiệp, lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ SCHM 2026, dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp. Trước ngày thi đấu 8-11, ban tổ chức đã tổ chức buổi họp kỹ thuật với các doanh nghiệp tham gia để chuẩn bị cho cuộc đua.

Chúng tôi kỳ vọng hạng mục này tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối thông qua thể thao. Đội vô địch sẽ có cơ hội đến Thượng Hải tham dự Standard Chartered Shanghai 10KM Run, qua đó tiếp xúc với cộng đồng chạy bộ quốc tế của ngân hàng.

Buổi họp kỹ thuật Cúp Doanh nghiệp diễn ra vừa qua tại Hà Nội - Ảnh: DNCC

* Bà muốn gửi lời nhắn gì tới cộng đồng khi SCHM 2026 đang đến rất gần?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Tôi hy vọng mọi người sẽ tận hưởng không chỉ ngày thi đấu mà cả hành trình hướng tới vạch xuất phát. Đó có thể là những buổi tập cùng đồng nghiệp, một thử thách trên SC City Quest, hoạt động tình nguyện hay đơn giản là quyết định bắt đầu vận động nhiều hơn mỗi ngày.