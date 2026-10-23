Sơn JYMEC tự hào là thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026 - Ảnh: DNCC

Đặt chất lượng làm nền tảng phát triển

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng ngày càng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng trở thành những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Với Sơn JYMEC, hành trình xây dựng thương hiệu được định hướng từ việc chú trọng chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và mang đến những giải pháp sơn phù hợp cho các công trình Việt.

Với thông điệp "Sơn của người Việt", thương hiệu hướng đến việc đồng hành cùng người tiêu dùng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và gìn giữ không gian sống.

Từ những ngôi nhà riêng đến các công trình dân dụng, mỗi sản phẩm sơn không chỉ góp phần tạo nên diện mạo thẩm mỹ mà còn đóng vai trò bảo vệ bề mặt, nâng cao giá trị sử dụng của công trình theo thời gian.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với những nỗ lực phát triển thương hiệu, đồng thời mở ra thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Đa dạng hóa giải pháp cho công trình

Đối với ngành sơn, chất lượng không chỉ thể hiện ở màu sắc và độ hoàn thiện bề mặt mà còn nằm ở khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng trong những điều kiện công trình khác nhau. Hiểu rõ điều đó, doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm phục vụ nhiều nhu cầu, từ sơn trang trí nội thất, ngoại thất đến các giải pháp chống thấm chuyên dụng.

Mỗi hạng mục công trình có đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật riêng. Sơn nội thất cần đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, tạo không gian sống hài hòa; sơn ngoại thất cần phù hợp với điều kiện thời tiết; trong khi các sản phẩm chống thấm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm và nước.

Đại diện Sơn JYMEC nhận chứng nhận thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026 - Ảnh: DNCC

Việc đa dạng hóa giải pháp sản phẩm giúp thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ chủ nhà, thợ thi công đến các đại lý và đối tác trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó, thương hiệu hướng đến mục tiêu không chỉ cung cấp sản phẩm sơn mà còn đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng công trình.

Với định hướng "Bền Màu Toàn Diện", JYMEC đề cao giá trị sử dụng lâu dài của lớp sơn, hướng tới sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ, hiệu quả bảo vệ bề mặt và trải nghiệm của người tiêu dùng.

Hướng đến không gian sống đẹp, bền vững

Đại diện Sơn JYMEC cùng đại diện các doanh nghiệp khác nhận chứng nhận thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026 - Ảnh: DNCC

Cùng với yêu cầu về chất lượng, xu hướng lựa chọn vật liệu xây dựng ngày nay ngày càng chú trọng đến yếu tố môi trường và chất lượng không gian sống. Đây cũng là những khía cạnh có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành sơn trong giai đoạn mới.

JYMEC định hướng quan tâm đến các giải pháp sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện đại, đồng thời chú trọng những tiêu chí liên quan đến môi trường trong quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Các thông tin về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và chứng nhận của từng dòng sơn là cơ sở để khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của công trình.

Bên cạnh sản phẩm, sự phát triển của một thương hiệu còn được tạo nên từ mạng lưới phân phối, sự đồng hành của các đại lý và đội ngũ thợ thi công. Đây là những mắt xích quan trọng giúp sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng niềm tin thông qua trải nghiệm thực tế.

Với thông điệp "Màu của tổ ấm", JYMEC mong muốn góp phần tạo nên những không gian sống đẹp, bền vững và mang dấu ấn riêng của mỗi gia đình Việt.

Đại diện Sơn JYMEC cùng đại diện các doanh nghiệp khác nhận chứng nhận thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026 - Ảnh: DNCC

Trong hành trình phát triển, việc xây dựng thương hiệu không chỉ dừng lại ở nhận diện hay độ phủ thị trường mà còn đòi hỏi sự đầu tư liên tục vào chất lượng, năng lực đổi mới và trách nhiệm với khách hàng. Đó cũng là những định hướng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường sơn và vật liệu hoàn thiện công trình.

Với niềm tự hào về thương hiệu Việt, JYMEC hướng đến việc tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu thị trường và củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác trên hành trình đồng hành cùng những công trình Việt.

JYMEC - Sơn của người Việt, đồng hành kiến tạo những tổ ấm bền đẹp.