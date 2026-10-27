Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ thuốc giả mạo danh bệnh viện y học cổ truyền

Lọ thuốc nhái (trái) và lọ thuốc thật (phải) của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM được bệnh viện phát cảnh báo hồi giữa tháng 4 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo công văn ngày 27-10-2026, Sở Y tế TP.HCM đang xem xét hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền. Qua rà soát, sở yêu cầu bệnh viện làm rõ vụ thuốc giả mạo được báo chí phản ánh hồi tháng 4.

Ngày 14-4, đoàn kiểm tra của Sở Y tế phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM, kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Giang's tại 123 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định. Đoàn chưa phát hiện hoạt động bảo quản thuốc tại đây.

Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc công ty, khai nhận thuốc viên thấp khớp được ông Giang Quốc Cơ và bà Đặng Thị Loan mua qua Zalo từ tài khoản "Thông Tin Thuốc Bvyhct" để phục vụ khách tại phòng khám thuộc công ty.

Sau khi nhận thuốc, phòng khám sang chiết sang lọ mới theo đơn bác sĩ và tự làm nhãn theo thông tin của Bệnh viện Y học cổ truyền. Nhãn được thiết kế tại văn phòng Công ty TNHH Giang's Care ở 490 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, dưới sự chỉ đạo của ông Giang Quốc Cơ.

Ngoài thuốc viên thấp khớp, những người liên quan còn sang chiết, dán nhãn nhiều sản phẩm khác mua từ Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM (Bổ trung ích khí, Đan sâm Tam thất, Bồ huyết, Lục vị không đường, Bát vị, Bình vị); Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (Hoàn lục vị bổ thận âm OPC); Hộ kinh doanh Gia Hưng, địa chỉ 103 Phù Đổng Thiên Vương, phường Chợ Lớn (Tiêu dao Fito).

Tại kho hàng của Giang's Care, đoàn kiểm tra ghi nhận các mẫu nhãn thuốc lưu dưới dạng tập tin trên máy tính.

Sau vụ việc, Sở Y tế đã đề nghị Cục Quản lý y, dược cổ truyền hướng dẫn hoạt động kinh doanh thuốc cổ truyền tại bệnh viện, đồng thời chuyển thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả đến Công an TP.HCM.

Sở yêu cầu bệnh viện báo cáo, làm rõ các nội dung trên trước ngày 30-10 để có cơ sở xem xét hồ sơ khen thưởng Giám đốc bệnh viện.

Trước đó ngày 13-4, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cảnh báo sản phẩm không rõ nguồn gốc mang nhãn mác giả mạo bệnh viện. Vụ việc được phát hiện khi một bệnh nhân mang hai lọ thuốc đến kiểm tra, với bao bì không trùng khớp mẫu chính thức.

Bệnh viện khẳng định không thể xác nhận chất lượng và không chịu trách nhiệm với thuốc không do đơn vị trực tiếp cung cấp; đồng thời thu thập mẫu làm bằng chứng và chuẩn bị hồ sơ báo cáo Sở Y tế.