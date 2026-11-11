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Sinh viên ngành nhạc thi nam vương Man of the Year 2026

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Phạm Thanh An lần đầu đến đấu trường nam vương quốc tế Man of the Year 2026 diễn ra ở Indonesia. Anh đang hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, hướng đến việc thể hiện hình ảnh người đàn ông Việt Nam năng động, tự tin và hiện đại.

Tân sinh viên thanh nhạc thử sức tại Man of the Year 2026 - Ảnh 1.

Đại diện Việt Nam dành thời gian rèn luyện hình thể, phong thái trình diễn trước ngày lên đường - Ảnh: NVCC

Người mẫu Phạm Thanh An đại diện Việt Nam tại Man of the Year 2026. Anh đang tập trung hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trước khi lên đường sang Indonesia tham gia đấu trường nhan sắc dành cho nam giới.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp người mẫu của Phạm Thanh An, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, kết nối với các đại diện quốc tế, giới thiệu hình ảnh con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ về mục tiêu tại Man of the Year 2026, Phạm Thanh An kỳ vọng thể hiện bản thân tốt nhất qua các phần thi, kết nối tích cực với bạn bè quốc tế. Với anh, mỗi hoạt động tại cuộc thi đều là cơ hội học hỏi, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh đất nước.

Dự thi Man of the Year 2026 không chỉ chinh phục danh hiệu quốc tế mà còn là cơ hội Phạm Thanh An khẳng định bản thân, tiếp nối thành tích của các đại diện Việt Nam và lan tỏa hình ảnh người đàn ông Việt Nam năng động, tự tin, hiện đại.

Hiện Phạm Thanh An dành nhiều thời gian cải thiện hình thể, rèn luyện thể lực, trau dồi ngoại ngữ và nâng cao kỹ năng giao tiếp, trình diễn.

Anh nói: “Tôi xem Man of the Year không đơn thuần là một cuộc thi để tìm kiếm danh hiệu. Tôi mong muốn mọi người nhìn thấy một đại diện Việt Nam trẻ trung, cầu tiến, có bản lĩnh và luôn sẵn sàng học hỏi”.

Tân sinh viên thanh nhạc thử sức tại Man of the Year 2026 - Ảnh 2.

Tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn nhưng Phạm Thanh An chuyển hướng theo đuổi thanh nhạc và thử sức ở lĩnh vực người mẫu - Ảnh: NVCC

Man of the Year cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới, hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt hội tụ ngoại hình, phong thái, tài năng, sức ảnh hưởng và tinh thần đóng góp cho cộng đồng.

Theo kế hoạch, mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 24-11 tại Bali, Indonesia.

Trước đó, Việt Nam từng có nhiều đại diện ghi dấu ấn tại cuộc thi này như Trịnh Xuân Nhãn đoạt danh hiệu á vương 3 năm 2016, Tưởng Ngọc Minh là á vương 1 mùa giải năm 2019 và Minh Khắc đoạt danh hiệu á vương 1 năm 2022.

Tân sinh viên thanh nhạc thử sức tại Man of the Year 2026 - Ảnh 3.
Tân sinh viên thanh nhạc thử sức tại Man of the Year 2026 - Ảnh 4.

Phạm Thanh An kỳ vọng có thêm trải nghiệm và kết nối thêm nhiều bạn bè quốc tế qua cuộc thi - Ảnh: NVCC

Phạm Thanh An sinh năm 2003, quê Tây Ninh. Anh sở hữu chiều cao 1,8m, từng lọt top 12 Manhunt Vietnam 2025 và được trao danh hiệu Man of the Year Vietnam 2025 tại đêm chung kết Nam vương Manhunt Vietnam 2025 diễn ra tại Đồng Nai cuối năm 2025.

Anh được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham dự Man of the Year 2026, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Phạm Thanh An vừa trở thành tân sinh viên ngành thanh nhạc tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM.

Trước đó, anh tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn tại Trường đại học Công Thương TP.HCM.

Tân sinh viên thanh nhạc thử sức tại Man of the Year 2026 - Ảnh 5.Man of the World 2025 là 'trai đẹp' Tây Ban Nha, Việt Nam dừng chân ở top 18

Ban tổ chức cuộc thi Man of the World - Nam vương thế giới 2025 gọi tên Juul Messiaen đến từ Tây Ban Nha.

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    Chủ đề: Man Of The Year Minh Khắc cuộc thi sắc đẹp Phạm Thanh An Nam vương Quốc tế

    Dòng sự kiện: Nam vương

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