Chương trình S-Career mang đến cơ hội trao đổi kiến thức và công cụ cho học sinh để tìm hiểu lựa chọn ngành phù hợp - Ảnh: DNCC

Từ định hướng nghề nghiệp đến trải nghiệm thực tế

Để lựa chọn ngành học phù hợp, học sinh cần hiểu bản thân và xu hướng thị trường lao động; để vững bước vào nghề, sinh viên cần trải nghiệm thực tế và rèn luyện những kỹ năng thiết yếu.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam cho biết, nhằm đồng hành cùng người trẻ, giúp các em tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và sự tự tin để chủ động định hướng tương lai, doanh nghiệp đã triển khai chương trình hướng nghiệp S-Career (kết hợp cùng Công ty Giáo dục Hướng nghiệp SIF Career) và học bổng kết hợp cơ hội kiến tập Shinhan Life S-Cellence.

Được triển khai từ năm 2024 dành cho học sinh bậc THPT, sau 3 năm, chương trình S-Career đã đồng hành cùng gần 5.100 học sinh và hơn 400 giáo viên tại 12 điểm trường, giúp các em có thêm thông tin để tự tin đưa ra quyết định chọn ngành học.

Sau khi tham gia chương trình hướng nghiệp S-Career 2026, em Nhật Hạ - học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp) chia sẻ em đã tự tin hơn để theo đuổi ngành học mình chọn.

Cùng với chương trình hướng nghiệp S-Career, sáng kiến học bổng Shinhan Life S-Cellence dành cho sinh viên được khởi động từ năm 2025 đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Chương trình mang đến cơ hội cho sinh viên năm cuối vừa được hỗ trợ tài chính, vừa được trải nghiệm sớm môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sau các đợt triển khai, ngoài suất học bổng trị giá 10 triệu đồng mỗi bạn, 15 sinh viên còn tham gia kỳ kiến tập kéo dài bốn tuần tại các bộ phận, phòng ban chuyên môn của Shinhan Life Việt Nam.

Học bổng Shinhan Life S-Cellence mang đến cơ hội cho sinh viên năm cuối được hỗ trợ tài chính, trải nghiệm sớm môi trường làm việc chuyên nghiệp - Ảnh: DNCC

Là một trong 5 sinh viên được nhận học bổng S-Cellence trong đợt tháng 6-2026, em Mai Phước Lập, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ cho biết: "Quá trình kiến tập giúp em hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc thực tế so với những kiến thức trên giảng đường.

Sự hướng dẫn sâu sát từ anh, chị đồng nghiệp đã giúp em cải thiện kỹ năng phân tích và có cái nhìn cụ thể hơn về ngành bảo hiểm nhân thọ. Đây là những kinh nghiệm thiết thực để em chuẩn bị cho công việc chính thức sau khi tốt nghiệp".

Nối dài hành trình gửi trao yêu thương đến trẻ em khó khăn

Bên cạnh các sáng kiến hỗ trợ học sinh, sinh viên trên hành trình chọn nghề, lập nghiệp, Shinhan Life Việt Nam cho biết đã duy trì các chương trình đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam và hỗ trợ bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại các bệnh viện Nhi đồng ở TP.HCM.

Ông Bae Seung Jun trao tặng 10 máy tính xách tay đến Làng trẻ em SOS TP. HCM - Ảnh: DNCC

Nối tiếp hành trình này, tháng 7 năm nay, doanh nghiệp đã đến thăm, trao tặng 10 máy tính xách tay cho Làng trẻ em SOS TP. HCM, với mong muốn giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ, tri thức để nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

Tinh thần sẻ chia yêu thương của công ty tiếp tục được lan tỏa trong chuyến thăm Trung tâm nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, khuyết tật Thiện Tâm vào đầu tháng 8-2026. Tại đây, các thành viên công ty cùng vào bếp, tự tay chuẩn bị bữa cơm, quây quần bên các em nhỏ và trao tặng nhu yếu phẩm, những phần quà thiết thực.

Cuối tháng 9, ông Bae Seung Jun cùng đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. HCM), tặng quà và 1.000 phần cơm dinh dưỡng cho các em nhỏ và người thân.

Kể từ năm 2022 đến năm 2025, công ty đã tài trợ tổng cộng 750 triệu đồng viện phí, hỗ trợ 60 bệnh nhi tại các bệnh viện Nhi đồng, đồng thời định kỳ tổ chức các chương trình thăm hỏi, trao quà và những phần cơm nghĩa tình, sẻ chia với gia đình các em trong quá trình điều trị.

Lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên công ty tận tay trao phần cơm dinh dưỡng tới các em nhỏ và người thân tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. HCM) - Ảnh: DNCC

Trong gần 5 năm qua, Shinhan Life Việt Nam bền bỉ triển khai các chương trình dài hạn vì cộng đồng, song song với phát triển các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện, nhằm hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và phát triển bền vững.