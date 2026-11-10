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Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Diễn viên Trương Nguyệt diện đầm couture của nhà thiết kế Việt Trà Linh, Việt Trinh tại một sự kiện ở Trung Quốc. Đây là lần đầu cô xuất hiện trên thảm đỏ thời trang sau chương trình Đạp gió 2026.

Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt - Ảnh 1.

Diễn viên Trương Nguyệt xuất hiện nổi bật tại thảm đỏ sự kiện ở Quảng Châu, Trung Quốc - Ảnh: NTK cung cấp

Tại sự kiện thời trang diễn ra ở Quảng Châu (Trung Quốc), diễn viên “30 chưa phải là hết” Trương Nguyệt chọn đầm cúp ngực dáng đuôi thiên nga, nằm trong bộ sưu tập Xuân hè 2027 của Trà Linh, Việt Trinh.

Trương Nguyệt thích thú với đầm couture

Theo nhà thiết kế Trà Linh, chiếc đầm được lấy cảm hứng từ Atlantis - vương quốc huyền thoại chìm dưới đáy đại dương.

Phần thân váy được xử lý bằng kỹ thuật thêu đính sequins và pha lê nhiều lớp, tạo hiệu ứng lấp lánh như những rạn san hô và kho báu dưới biển sâu.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần choàng, được đính lông vũ với sắc hồng và xanh chuyển màu. Những lớp lông vũ mềm mại này tạo hiệu ứng chuyển động theo từng bước đi, gợi liên tưởng đến dòng nước và các sinh vật biển.

Trương Nguyệt cho biết cô yêu thích thiết kế này, là phong cách ít có dịp trải nghiệm.

Tại sự kiện này, Trương Nguyệt nhận giải Nghệ sĩ toàn năng của năm do Madame Figaro Gala bình chọn. Sự kiện này đánh dấu lễ khánh thành Trung tâm Nghệ thuật Liverse Music Universe, quy tụ hơn 40 nghệ sĩ và ngôi sao.

Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt - Ảnh 2.
Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt - Ảnh 3.

Phần thân đầm được thêu đính sequins và pha lê nhiều lớp, gợi hình ảnh những rạn san hô dưới đáy biển - Ảnh: NTK cung cấp 

Từ nhóm nhạc thần tượng đến màn ảnh

Trương Nguyệt sinh năm 1994, từng theo học múa dân gian từ nhỏ và được đào tạo chuyên nghiệp tại Học viện Múa Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp, cô có thời gian giảng dạy tại trường, trước khi chuyển sang làm nhân viên hành chính ngân hàng theo định hướng của gia đình.

Năm 2017, Trương Nguyệt tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Born U5, giành suất ra mắt trong nhóm Ưu Ngã Nữ Đoàn. Sau hai năm hoạt động, nhóm dần giảm sức hút, cô chuyển hướng sang diễn xuất.

Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt - Ảnh 4.
Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt - Ảnh 5.
Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt - Ảnh 6.
Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt - Ảnh 7.

Trương Nguyệt tham gia chương trình Đạp gió 2026, đánh dấu hành trình trở lại với các hoạt động giải trí được chú ý - Ảnh: NTK cung cấp

Năm 2020, Trương Nguyệt được đông đảo khán giả biết đến qua vai Lâm Hữu Hữu trong phim 30 chưa phải là hết.

Sau dấu ấn này, cô tiếp tục góp mặt trong các phim Thiên cổ quyết trần, Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử, Chúc Khanh Hảo, Tinh hán xán lạn, Sáu chị em, Câu chuyện hoa hồng, Thời gian tươi đẹp...

Nhiều ngôi sao Hoa ngữ từng lựa chọn thiết kế của Trà Linh và Việt Trinh như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Lâm Duẫn, Trương Bích Thần, Ngô Tuyên Nghi, Chung Hân Đồng, Đồng Lệ Á, Từ Nhược Hàm, Dụ Ngôn, Úc Khả Duy, Lưu Hạo Tồn, Mạnh Tử Nghĩa, Ngu Thư Hân...

Sau Đạp gió 2026, Trương Nguyệt gây chú ý với thiết kế Việt - Ảnh 8.Hai nhà thiết kế Việt được sao Hoa ngữ yêu thích ra mắt bộ sưu tập tại Thượng Hải

Nhà thiết kế Trà Linh và Việt Trinh giới thiệu bộ sưu tập 'Atlantis in Bloom' tại Shanghai Fashion Week 2026, lấy cảm hứng từ thành phố Atlantis huyền thoại dưới đáy đại dương. Đầm của hai nhà thiết kế từng được các nghệ sĩ Hoa ngữ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc... lựa chọn.

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    Chủ đề: Trà Linh Việt Trinh Đạp gió nhà thiết lế Trương Nguyệt

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