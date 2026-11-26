Taffeta đứng phom giúp chân váy xòe giữ dáng suốt buổi tiệc - Ảnh: DNCC

Tháng 11 và 12 là cao điểm của tiệc cưới, tiệc tất niên và các lễ hội cuối năm. Thay vì đặt may, nhiều người chọn đầm dạ tiệc may sẵn vì tiết kiệm thời gian và có thể thấy ngay phom dáng. Tuy nhiên, không ít trường hợp mua về mới phát hiện chất vải khác kỳ vọng, đường may thiếu tinh tế hay size không vừa, trong khi ngày tiệc đã cận kề.

Theo MMUSE Store, thương hiệu đầm dự tiệc có cửa hàng tại phường Bến Thành, TP.HCM, người mua nên lưu ý năm điểm dưới đây để chiếc đầm thực sự là một món đồ đầu tư cho tủ đồ dạ tiệc.

Chất liệu: nhìn, chạm và thử dưới ánh đèn

Chất liệu quyết định bộ cánh có giữ được phom sau nhiều giờ tiệc hay không. Với các dáng xòe, taffeta là chất liệu phổ biến nhờ độ đứng tự nhiên; vải tốt có bề mặt bóng đều, khi vò nhẹ rồi thả ra không để lại nếp nhăn sâu.

Với ren, nên kiểm tra các đường viền hoa có bị xơ hay không. Với đính đá, thử miết tay nhẹ để xem từng hạt có bám chắc hay không.

Với đầm đính đá, nên kiểm tra độ bám của từng hạt - Ảnh: DNCC

Một mẹo nhỏ là xem màu vải dưới ánh sáng vàng, gần giống ánh đèn tiệc. Những gam màu sâu của mùa lễ hội như đỏ rượu vang có thể trông khác đi đáng kể giữa ảnh chụp, đèn trắng cửa hàng và không gian bữa tiệc thật.

Độ hoàn thiện: lật mặt trái chiếc đầm

Mặt trái là nơi thể hiện rõ nhất tay nghề may. Đường may nên đều, không sót chỉ, mép vải được xử lý gọn gàng. Phần cúp ngực cần có gọng hoặc lớp đệm định hình để không bị xê dịch khi di chuyển.

Khóa kéo phải trơn, không kẹt vải; những chi tiết như nút bọc hay nơ tạo khối cần được cố định chắc chắn.

Lớp lót cũng quan trọng không kém. Một lớp lót mềm, thoáng giúp người mặc dễ chịu suốt buổi tiệc, đồng thời tránh tình trạng vải ngoài bị xuyên thấu dưới ánh đèn flash.

Chọn size theo số đo, không theo chữ

Cùng là size M nhưng mỗi thương hiệu có bảng số đo khác nhau. Người mua nên đo vòng ngực, eo, hông và đối chiếu trực tiếp với bảng size của từng thiết kế. Với phom ôm, số đo vòng eo và hông là quan trọng nhất; với đầm cúp ngực, vòng ngực quyết định độ vừa vặn.

Với đầm dáng dài, hãy đo chiều dài khi đã đi đôi giày dự định mang đến tiệc. Nhiều cửa hàng hiện tư vấn size dựa trên số đo cụ thể của khách, cách làm đặc biệt hữu ích với người mua online.

Với đầm dáng dài, nên đo chiều dài khi đã đi giày - Ảnh: DNCC

Hỏi rõ đổi trả, đặt trước ngày tiệc

Trước khi thanh toán, người mua nên hỏi rõ thời hạn đổi size, điều kiện đổi trả và bên chịu phí vận chuyển.

Với đầm dạ tiệc, nên đặt trước ngày tiệc ít nhất một tuần để còn thời gian đổi size hoặc chỉnh sửa khi cần. Giữ nguyên tem mác và bao bì cho đến khi chắc chắn bộ cánh vừa vặn.

Thử đầm trực tiếp giúp kiểm tra độ vừa vặn và màu vải - Ảnh: DNCC

Bảo quản như một món đồ đầu tư

Một thiết kế tốt có thể đồng hành nhiều mùa lễ hội nếu được giữ đúng cách. Sau tiệc, nên treo đầm ở nơi thoáng trước khi cất. Đầm taffeta và đầm đính kết nên giặt tay nhẹ hoặc giặt khô, tránh vắt mạnh. Khi cất, dùng móc có vai rộng và túi vải thoáng khí thay vì túi nilon để giữ phom và độ bóng của chất liệu.

Theo MMUSE Store, một thiết kế được chọn kỹ từ chất liệu, kiểu dáng đến từng chi tiết nhỏ sẽ giúp người mặc tự tin hơn, không chỉ trong một đêm tiệc. MMUSE Store thành lập năm 2023, chuyên đầm dự tiệc sản xuất tại Việt Nam, hiện bán hàng tại cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi và qua sàn thương mại điện tử tại một số thị trường châu Á.