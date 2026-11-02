Ra mắt Betagen Pro: Bổ sung đồng thời protein và lợi khuẩn

Sản phẩm Betagen Pro với sự kết hợp giữa Probiotic và Protein - Ảnh: DNCC

Từ trước đến nay, protein và probiotic luôn tồn tại song song nhưng tách biệt trong các sản phẩm trên kệ hàng.

Protein gắn liền với các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ cung cấp năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể trong các hoạt động hàng ngày. Trong khi đó, probiotic chủ yếu xuất hiện trong các dòng sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất.

Người tiêu dùng muốn có cả hai lợi ích thường phải chọn hai sản phẩm khác nhau người tiêu dùng nay đã có giải pháp trọn vẹn hơn. Betagen Pro kết hợp hai lợi ích chỉ trong một lựa chọn duy nhất.

Sản phẩm không hướng đến một nhóm người dùng cụ thể, mà giải quyết một nhu cầu rất đời thường mà hầu hết mọi người đều gặp: những khoảnh khắc đói bụng giữa ngày cần một thứ gì đó nhanh, tiện và đủ chất. Bữa sáng vội vàng chưa đủ no. Buổi chiều bắt đầu đuối sức. Sau khi vận động cần bù năng lượng. Hay đơn giản là một bữa phụ nhẹ nhàng trước khi kết thúc ngày dài.

Trong những khoảnh khắc đó, Betagen Pro là lựa chọn thiết thực hơn - không chỉ vì tiện lợi, mà vì mang lại hai giá trị dinh dưỡng trong một lần uống.

Đại diện Betagen cho biết: "Chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng hiện đại ngày càng tìm kiếm những lựa chọn vừa tiện lợi, vừa mang lại nhiều hơn một giá trị.

Sản phẩm được ra đời từ chính mong muốn đó - một sản phẩm không bắt người dùng phải chọn lựa giữa dinh dưỡng và tiêu hóa, mà cho phép họ có cả hai chỉ trong một sản phẩm duy nhất."

Với Betagen Pro, câu hỏi không còn là "Hôm nay chọn loại nào?" mà là "Một chai, hai lợi ích."

Sản phẩm hiện đã có mặt tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh thương mại điện tử toàn quốc. Trải nghiệm Betagen Pro ngay hôm nay!