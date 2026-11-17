Pinetree xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục - Ảnh: DNCC

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ "Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027" do VietnamBiz tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) và CTCP Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup.

Được khởi xướng từ năm 2024, bảng xếp hạng đánh giá dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán trên nhiều phương diện.

Năm 2026, chương trình đã khảo sát hơn 70 công ty chứng khoán với hơn 70 chỉ tiêu thuộc 9 nhóm tiêu chí, cùng sự tham gia của hơn 30 chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tài chính.

Ở vòng đánh giá cuối, ban tổ chức thu thập dữ liệu từ 45 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, chiếm 98% thị phần môi giới cổ phiếu và 100% thị phần giao dịch phái sinh, đồng thời thực hiện khảo sát trực tuyến với 15.600 nhà đầu tư.

Top 10 công ty có dịch vụ bán lẻ tốt nhất năm 2026 gồm Pinetree, DNSE, Techcom Securities, VPS, SSI, VPBank Securities, VNDirect, MBS, Mirae Asset và BSC. Ngoài ra, Pinetree còn được ghi nhận ở hạng mục chính sách chi phí giao dịch tối ưu.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Pinetree - thành viên của Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. (thuộc Tập đoàn Hanwha - Hàn Quốc) được xướng tên trong Top 10 "Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam".

Chia sẻ về kết quả bảng xếp hạng, ông Chung Woo Chang, Giám đốc Chiến lược Pinetree cho biết: "Việc được vinh danh ở hai hạng mục dịch vụ bán lẻ và chính sách chi phí giao dịch là sự ghi nhận đối với Pinetree trong nỗ lực phát triển mô hình chứng khoán số toàn diện tại Việt Nam. Đây là động lực để công ty tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm và cải thiện chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư".

Ông Chung Woo Chang, Giám đốc Chiến lược Pinetree (Thứ tư từ phải sang) nhận cúp và chứng nhận "Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2026" - Ảnh: DNCC

Làm chủ công nghệ để nâng tầm trải nghiệm đầu tư

Theo Pinetree, công ty tự xây dựng hệ thống lõi (core) chứng khoán theo tiêu chuẩn Hàn Quốc ngay từ khi thành lập. Hệ thống này cho phép doanh nghiệp chủ động trong việc phát triển, vận hành và nâng cấp các nền tảng giao dịch AlphaTrading, WebTrading mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp bên thứ ba.

Đây cũng là nền tảng để công ty phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu, khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của từng phân khúc khách hàng.

Tối ưu chi phí để mở rộng cơ hội đầu tư

Doanh nghiệp cho biết mô hình hoạt động không chi nhánh, không môi giới trực tiếp, tập trung vào nền tảng số giúp công ty tiết giảm chi phí vận hành. Pinetree chuyển những lợi ích này trực tiếp đến cho khách hàng thông qua chính sách miễn phí giao dịch trọn đời từ năm 2019 đến nay, liên tục có những gói vay margin cạnh tranh với lãi suất chỉ từ 0%.

Theo công ty, việc tối ưu chi phí vận hành tạo điều kiện duy trì chính sách phí cạnh tranh, qua đó giúp nhà đầu tư giảm một phần chi phí khi giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Đại diện Chứng khoán Pinetree nhận cúp và chứng nhận đánh giá Chính sách chi phí giao dịch tối ưu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỳ đánh giá 2026 - Ảnh: DNCC

Việc tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục của bảng xếp hạng năm 2026 là sự ghi nhận cho những dấu ấn và giá trị khác biệt mà Pinetree mang đến cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán số.