Để cải thiện thị lực, bệnh nhân đục thủy tinh thể muốn thực hiện phương pháp mổ tốt, cơ sở y tế đủ tin cậy - Ảnh: DNCC

Nỗi băn khoăn của người cao tuổi bị "cườm khô"

Theo đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, thủy tinh thể là bộ phận trong suốt nằm phía sau mống mắt, có chức năng hội tụ ánh sáng lên võng mạc để tạo hình ảnh. Theo tuổi tác, bộ phận này dần lão hóa và mất đi độ trong suốt, dẫn tới bệnh đục thủy tinh thể (cườm khô).

Đục thủy tinh thể (cườm khô) cấp độ nhẹ sẽ gây nhìn mờ và chói lóa, mắt nhanh mỏi, khó đọc chữ nhỏ, khó nhìn khi đi ngoài trời nắng hoặc vào ban đêm…

Ở cấp độ đục nhiều, ngay cả khi cố nheo mắt, người cao tuổi vẫn khó xem tivi, nhận diện khuôn mặt người thân hay lái xe ra ngoài, đồng thời dễ té ngã khi đi lại, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Giải pháp phẫu thuật giúp khôi phục thị lực

Đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, phẫu thuật Phaco là phương pháp hiện đại, phổ biến trong điều trị đục thủy tinh thể.

Kỹ thuật này sử dụng năng lượng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục, sau đó hút ra ngoài và thay mới bằng thủy tinh thể nhân tạo. Bệnh nhân sẽ được gây tê tại chỗ, vẫn tỉnh táo và hầu như không cảm thấy đau trong suốt ca mổ. Vết mổ nhỏ 2-3 mm giúp hạn chế tổn thương mô, thường không cần khâu.

Với những bệnh nhân ngoài 70 tuổi, có thêm bệnh lý mắt khác (loạn thị, tăng nhãn áp, thoái hóa hoàng điểm…) hoặc kèm bệnh nền toàn thân (tiểu đường, huyết áp, tim mạch…) việc phẫu thuật đòi hỏi sự thận trọng.

Những ca phức tạp này cần được điều trị bằng phác đồ riêng bởi bác sĩ chuyên môn cao để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Địa chỉ chăm sóc nhãn khoa cho người dân ĐBSCL

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ trực thuộc hệ thống Mắt Sài Gòn - thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt Thế giới (WAEH) và được Healthcare Asia Awards vinh danh "Bệnh viện chuyên khoa của năm" 4 năm liên tiếp (2023 - 2026).

Bệnh viện còn đạt chứng nhận quốc tế JCI Enterprise - "con dấu vàng" chất lượng quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh

Hơn 60.000 người đục thủy tinh thể ở ĐBSCL đã lựa chọn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ để điều trị - Ảnh: DNCC

BS. CKII Trần Văn Kết, Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết: "Suốt 10 năm qua, bệnh viện đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân đục thủy tinh thể tại ĐBSCL, trong đó phẫu thuật thành công nhiều ca khó và phức tạp trên người cao tuổi có bệnh nền hoặc kèm loạn thị, các bệnh lý mắt khác.

Người bệnh đến điều trị sẽ được thăm khám qua các quy trình như: đo đạc các chỉ số mắt, đánh giá tình trạng sức khỏe từ yếu tố nội khoa đến tiền sử bệnh nền… Qua đó, bác sĩ sẽ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp, đặc biệt với nhóm bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh lý đi kèm.

Bên cạnh phẫu thuật Phaco tiêu chuẩn sử dụng dao vi phẫu, bệnh viện còn triển khai công nghệ phẫu thuật đục thuỷ tinh thể không dao tại ĐBSCL từ 2025.

Đây là công nghệ phẫu thuật hiện đại với ưu điểm sử dụng tia Femtosecond Laser kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao độ chính xác thao tác phẫu thuật cho bác sĩ, cá thể hóa kết quả điều trị hơn nữa cho bệnh nhân.

Phẫu thuật đục thủy tinh thể không dao hiện được cung cấp bởi Tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ), đơn vị hàng đầu thế giới cung cấp công nghệ Femtosecond Laser tích hợp trên hệ thống máy FEMTO LDV Z8 - đạt kiểm định nghiêm ngặt về mức độ an toàn, hiệu quả từ FDA (Mỹ) và CE (Châu Âu)."

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đạt chứng nhận quốc tế JCI Enterprise - "con dấu vàng" về quy trình an toàn và chất lượng hàng đầu thế giới - Ảnh: DNCC