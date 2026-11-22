Cơ quan chức năng đang tìm điểm đưa thi thể lên bờ để phục vụ cho việc khám nghiệm điều tra - Ảnh: Facebook Sun Ny

Tối 22-11, thông tin từ Công an xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trôi trên sông Rạch Muồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h25 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Rạch Muồng, đoạn qua ấp Phú Hòa, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp, nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thành nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ khu vực phát hiện thi thể và xác minh thông tin có liên quan.

Tại hiện trường, thi thể được xác định là nam giới nằm chết trong tư thế nằm sấp, mặc áo màu đỏ. Thời điểm phát hiện, danh tính nạn nhân chưa được xác định, nguyên nhân tử vong cũng chưa rõ.

Công an xã Mỹ Thành đã làm việc với những người phát hiện vụ việc và các cá nhân liên quan. Đồng thời báo cáo cơ quan chức năng cấp tỉnh để phối hợp khám nghiệm, điều tra.

Các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai nhằm xác định nhân thân nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cơ quan chức năng thông báo người dân có thân nhân mất tích hoặc nghi vấn liên quan đến vụ việc có thể liên hệ Công an xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp để cung cấp thông tin, phối hợp xác minh.