Không gian Pepero Pop-up Store 2026 tại Lotte Mall West Lake Hà Nội thu hút người tham dự - Ảnh: DNCC

Mỗi dịp 11-11, những thanh bánh que có hình dáng giống con số 11 được nhiều người lựa chọn làm quà tặng bạn bè, người thân. Năm nay, Pepero đưa hoạt động này đến Hà Nội thông qua không gian trải nghiệm kéo dài từ ngày 7 đến hết ngày 20-11 tại Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Chụp ảnh cùng đại sứ Stray Kids, trải nghiệm 9 hương vị bánh và các trò chơi tương tác

Khu vực photo zone chụp ảnh check-in cùng đại sứ toàn cầu Stray Kids - Ảnh: DNCC

Xuyên suốt chuỗi ngày diễn ra sự kiện, các bạn trẻ có cơ hội tự do check-in cùng đại sứ toàn cầu Stray Kids ở khu vực photo zone.

Tại khu vực trải nghiệm ẩm thực, khách tham quan thưởng thức trọn vẹn 9 hương vị Pepero gồm các dòng bánh phủ sô cô la truyền thống, bánh có lớp topping và bánh nhân sô cô la, kem dâu. Sau khi thưởng thức, khách tham quan có thể bình chọn hương vị yêu thích.

9 hương vị bánh Pepero được mời dùng thử miễn phí - Ảnh: DNCC

Bên cạnh hoạt động dùng thử, khách tham quan còn được tham gia các trò chơi như "Xếp tháp Pepero", "Ném vòng", mua bánh tích dấu và bốc thăm may mắn để nhận quà. Một bức tường lời nhắn cũng được bố trí để người tham gia viết những lời chúc, gửi gắm tình cảm đến người thân và bạn bè.

Các trò chơi thú vị thu hút đông đảo người tham gia - Ảnh: DNCC

Vào một số khung giờ 10h00 - 10h30 thứ Bảy cùng 19h00 - 19h30 Chủ nhật, chương trình có thêm thử thách Quiz và trò chơi "Cặp đôi ăn bánh que". Người tham gia có cơ hội nhận các phần quà như túi tote, móc khóa, pin cài và bánh Pepero. Mỗi hoạt động trải nghiệm, mỗi dòng tin nhắn được gửi lại đều góp phần thể hiện tinh thần "Show Your Love with Pepero".

Hồ Đông Quan giao lưu cùng người hâm mộ trong ngày 11-11

Điểm nhấn của sự kiện diễn ra vào ngày 11-11 với sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồ Đông Quan. Tại đây, anh trình diễn các ca khúc "Rắc Rối", "Chạm làn môi em" và "Sao phải xoắn", thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Hồ Đông Quan còn đảm nhận vai trò giám khảo của trò chơi "Cặp đôi ăn bánh que". Các cặp đôi cùng chia sẻ một chiếc bánh, tạo nên những tình huống tương tác trực tiếp trên sân khấu.

Ngoài ra, 20 người hâm mộ chiến thắng mini game fansign được gặp gỡ, trò chuyện, chụp ảnh và nhận chữ ký từ nam nghệ sĩ. Hoạt động này là một trong những nội dung giao lưu được tổ chức trong ngày Pepero Day.

Hồ Đông Quan mang đến những bài hát sôi động, khuấy động không khí ngày Pepero Day 11-11 - Ảnh: DNCC

Pepero Pop-Up Store 2026 khép lại với những trải nghiệm ngọt ngào, đáng nhớ. Trước đó, thương hiệu cũng tổ chức chuỗi Unitour tại Hà Nội và TPHCM với sự tham gia của Vương Bình và Da Lab.

Xuyên suốt các hoạt động, Pepero mong muốn lan tỏa thông điệp "Show Your Love with Pepero", khuyến khích người trẻ chủ động bày tỏ tình cảm và sự quan tâm đến những người xung quanh, với thanh bánh Pepero trở thành cầu nối cho những khoảnh khắc sẻ chia và gắn kết.

Cập nhật những hoạt động mới nhất trên fanpage: https://www.facebook.com/peperovietnam