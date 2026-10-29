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OPPO ra mắt Find X10 Series tại Việt Nam, nâng tầm nhiếp ảnh chân thực

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TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

OPPO chính thức ra mắt bộ đôi smartphone flagship Find X10 và Find X10 Pro Max, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm công nghệ di động.

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Bộ đôi cũng được chú trọng về độ bền với các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66, IP68 và IP69 - Ảnh: DNCC

Hướng đến trải nghiệm nhiếp ảnh chân thực mang dấu ấn Hasselblad, Find X10 Series tạo nên bước tiến đáng kể ở cả phần cứng camera lẫn công nghệ xử lý hình ảnh. Bên cạnh khả năng nhiếp ảnh, thế hệ flagship mới còn được nâng cấp toàn diện về thiết kế, màn hình, dung lượng pin, hiệu năng và hệ điều hành ColorOS 17

Đại diện OPPO Việt Nam, ông Văn Bá Luýt khẳng định: "Động lực phát triển của dòng Find X luôn xuất phát từ cam kết bứt phá giới hạn nhiếp ảnh di động, giúp người dùng dễ dàng lưu giữ vẻ đẹp của cuộc sống.

Với Find X10 Series, chúng tôi mong muốn tạo ra một trong những bước tiến lớn. Từ Hệ thống 3 Camera 200MP trên Find X10 Pro Max cho đến thuật toán hình ảnh chân thực LUMO thế hệ mới, Find X10 Series được chế tác để có thể tái hiện hình ảnh tự nhiên, chân thực nhất theo cách mắt người nhìn thấy, giữ trọn vẹn cảm xúc chân thực của từng khoảnh khắc."

Hệ thống camera Hasselblad 200MP

Theo OPPO Việt Nam, ở thế hệ Find X10 Series, hãng và Hasselblad tiếp tục nâng cấp khả năng nhiếp ảnh với hệ thống camera mới, nổi bật ở độ phân giải lên đến 200MP trên nhiều tiêu cự. Cụ thể, Find X10 được trang bị hai camera 200MP, trong khi Find X10 Pro Max sở hữu hệ thống ba camera sau cùng độ phân giải 200MP.

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Camera góc siêu rộng Hasselblad 200MP sở hữu cảm biến lớn 1/1,56 inch, cho khả năng thu sáng gấp đôi thế hệ tiền nhiệm - Ảnh: DNCC

Trên Find X10 Pro Max, hệ thống camera được nâng cấp toàn diện giúp mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội ở mọi tiêu cự.

Ngoài ra, để tối ưu hóa phần cứng độ phân giải cao cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, Find X10 Series áp dụng chế độ chụp mặc định 26MP xuyên suốt dải tiêu cự từ góc siêu rộng đến zoom 9.9x. Giải pháp này mang lại độ chi tiết vượt trội so với chuẩn 12MP truyền thống nhưng vẫn giữ dung lượng file ở mức tối ưu.

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Ống kính tăng tiêu cự Hasselblad có thể dễ dàng bắt trọn những chủ thể ở rất xa, từ sân khấu concert, kiến trúc đô thị cho đến thiên nhiên hoang dã - Ảnh: DNCC

Với những chủ thể ở xa, bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad sẽ giúp mở rộng giới hạn quang học của camera tele 200MP trên cả Find X10 và Find X10 Pro Max. 

Với khả năng phóng đại quang học 3.28x, người dùng có thể bắt trọn những chủ thể ở rất xa, từ sân khấu concert, kiến trúc đô thị cho đến thiên nhiên hoang dã.

Thuật toán LUMO tái hiện hình ảnh chân thực

Đại diện hãng cho biết, phát huy tối đa sức mạnh phần cứng, Find X10 Series lần đầu tiên giới thiệu thuật toán hình ảnh chân thực LUMO thế hệ mới do chính OPPO phát triển. Kết hợp nền tảng xử lý hình ảnh tiên tiến với triết lý tái hiện tự nhiên, công nghệ này tập trung giữ lại màu sắc, sắc độ và chi tiết vốn có của khung cảnh, để mỗi bức ảnh phản ánh trung thực những gì người dùng nhìn thấy.

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Vẻ đẹp núi rừng Cao Bằng và những khoảnh khắc đời thường được tái hiện với màu sắc chân thực, tự nhiên trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau - Ảnh: DNCC

Về khả năng tái tạo sắc độ, thuật toán LUMO đưa tinh thần xử lý hình ảnh đặc trưng của Hasselblad vào chế độ chụp ảnh mặc định. 

Thay vì tăng sáng đồng đều trên toàn bộ khung hình, hệ thống ưu tiên duy trì sự tương quan tự nhiên giữa vùng sáng và vùng tối, qua đó, hình ảnh giữ được chiều sâu và cảm xúc vốn có, ngay cả trong những bối cảnh ánh sáng phức tạp như chụp chân dung ngược sáng.

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Thiên nhiên, con người và những khoảnh khắc đời thường tại Mù Cang Chải được tái hiện với màu sắc chân thực, hài hòa - Ảnh: DNCC

Công nghệ này cũng xử lý chi tiết theo hướng tiết chế hơn: hạn chế làm nét quá mức, khử nhiễu quá mạnh hoặc bổ sung chi tiết do AI tạo ra. Nhờ vậy, kết cấu bề mặt và các chi tiết quang học được camera ghi nhận vẫn giữ được vẻ tự nhiên.

Thiết kế kính nguyên khối, nâng cao độ bền

Tiếp nối ngôn ngữ thiết kế tinh tế đặc trưng của Find X Series, Find X10 Series gây ấn tượng với thiết kế hoàn toàn mới. Mặt lưng sử dụng kính điêu khắc nguyên khối uốn lượn liền mạch ôm trọn cụm camera, xóa bỏ cảm giác thô cứng của phần lồi ống kính và tạo nên một tổng thể hài hòa, liền lạc.

Find X10 có ba tùy chọn màu sắc gồm xanh nhạt, cam nhạt và xám titan; trong khi Find X10 Pro Max sở hữu hai phiên bản trắng và xám titan. Lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh cổ điển, phiên bản trắng nổi bật với cụm camera LUMO màu bạc, vòng nhấn màu cam nhám đặc trưng quanh camera và thiết kế phối hai tông màu khác biệt.

Bộ đôi cũng được chú trọng về độ bền với các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66, IP68 và IP69, đồng thời đạt chứng nhận chống chịu va đập 5 sao của SGS.

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    Chủ đề: Hasselblad Oppo

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