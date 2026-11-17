Ông Ma Quang Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, sáng 17-11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc về việc điều động ông Ma Quang Hiếu - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, ngày 9-8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày làm việc, và lý do tạm đình chỉ căn cứ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Văn bản số 624-CV/UBKTTU ngày 7-8-2026 về việc tạm đình chỉ công tác và Kết luận số 1144-KL/ĐU ngày 9-8-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Đến ngày 1-10, tại họp báo của Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông tin đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng (48 tuổi) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang - để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Hưng nằm trong số 41 bị can bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.