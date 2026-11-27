Đoàn phim Tình khúc bản Gió ra mắt khán giả - Ảnh: ĐẬU DUNG

Tình khúc bản gió (đạo diễn Trịnh Lê Phong) lên sóng lúc 20h thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên VTV trong tháng 12 này.

Võ Hoài Nam trở lại

Võ Hoài Nam nổi như cồn trong những năm cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000 sau các vai Chiến (Cảnh sát hình sự), Trọng (Vua bãi rác), Nam (Chuyện phố phường)…

Đặc biệt vai Trọng giúp anh thắng giải Diễn viên trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 ở Busan, Hàn Quốc.

Tạo hình nhân vật Phìn Chiêu do diễn viên Võ Hoài Nam đóng trong phim - Ảnh: FBNV

Sau năm 2004, diễn viên tạm dừng đóng phim một thời gian dài để kinh doanh, lo cho gia đình.

Tới năm 2021, Võ Hoài Nam tái xuất với vai ông Sinh trong phim Hương vị tình thân; sau đó là vai ông Nhân phim Món quà của cha, vai ông Nhân phim Những chặng đường bụi bặm…

Những năm qua, diễn viên kén chọn kịch bản, không xuất hiện thường xuyên. Vai Phìn Chiêu trong Tình khúc bản Gió là phim mới nhất mà anh tham gia.

Trong phim này, dù tham gia một vai phụ nhưng qua trailer chính thức, khán giả cũng cảm thấy "lạnh gáy" bởi diễn xuất của anh.

Rũ bỏ hình tượng cam chịu, hiền lành trong các phim gần đây, Võ Hoài Nam sẽ hóa thân thành một "ông trùm" tâm cơ, tàn nhẫn trong Tình khúc bản gió.

Trailer phim Tình khúc bản Gió

Đình Tú và Quỳnh Châu tái hợp nhưng không phải cặp đôi

Tình khúc bản Gió xoay quanh hành trình Họa Mi (Quỳnh Châu đóng) tìm kiếm sự thật về cái chết của cha, rồi từng bước khám phá những góc khuất của bản làng, nơi ranh giới giữa niềm tin và sự thật không dễ gì phân định.

Đi cùng đó là cuộc chiến của những con người quyết tâm giữ rừng thiêng và những thế lực muốn phá bỏ điều đó.

Những mối quan hệ tưởng chừng bình yên, những ân oán từ quá khứ và cả lòng tin dành cho nhau dần bị thử thách, khiến câu chuyện liên tục mở ra những diễn biến bất ngờ.

Bộ phim cũng đặt ra những va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Trong khi thế hệ trước xem lluật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng thì lớp trẻ lại khao khát tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương. Từ đó phim gợi mở câu chuyện bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững...

Đoàn phim trả lời câu hỏi của báo chí - Ảnh: ĐẬU DUNG

Tại họp báo ra mắt phim chiều 27-11 tại Hà Nội, đạo diễn Trịnh Lê Phong tiết lộ 100% bối cảnh phim là quay thực địa tại Vườn quốc gia Xuân Sơn và xã Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai. Đoàn phim phải quay trong thời tiết mây mù, thất thường và sự may mắn mới săn được những thước phim biển mây tuyệt đẹp.

Anh nói thêm, chọn đề tài miền núi buộc ê kíp phải có sự nghiên cứu phong tục kĩ càng vì chỉ cần sơ suất nhỏ là sẽ bị bà con nhắc nhở ngay. Đạo diễn yêu cầu diễn viên tự quan sát, nghiên cứu thần thái của người dân bản địa nhưng không bắt ép giả giọng bà con dân tộc suốt cả bộ phim để đảm bảo độ dễ nghe cho khán giả.

Tình khúc bản Gió quy tụ dàn diễn viên: Quỳnh Châu, Đình Tú, Long Vũ, Thừa Tuấn Anh, Khánh Ly, Mạnh Hưng, Thanh Tâm, Bùi Bài Bình, Võ Hoài Nam, Anh Tuấn, Trịnh Huyền... Trong đó Đình Tú tái hợp Quỳnh Châu nhưng trong phim này, cả hai không phải là một cặp đôi như phim Những chặng đường bụi bặm.