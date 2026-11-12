Người dân khu vực phía Đông TP.HCM có thêm lựa chọn khám chữa bệnh

Đại diện bộ Y tế trao Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đại diện Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn tại lễ khai trương ngày 8-11-2026 - Ảnh: DNCC

Ngày 8-11, Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn tổ chức lễ khai trương tại số 212D đường Tam Bình, phường Tam Bình, TP.HCM.

Đầu tư trang thiết bị, phát triển dịch vụ đa khoa

Theo đại diện Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn, bệnh viện được đầu tư cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động khám, chẩn đoán và điều trị đa khoa.

Trong đó có hệ thống cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính CT, hệ thống siêu âm cùng các thiết bị xét nghiệm tự động phục vụ phân tích sinh hóa, miễn dịch và huyết học.

Các phương tiện này hỗ trợ bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện bất thường, chẩn đoán bệnh lý và theo dõi quá trình điều trị theo chỉ định chuyên môn.

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, bệnh viện chú trọng xây dựng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động góp phần bổ sung thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân khu vực phía Đông TP.HCM và các địa bàn lân cận.

Hệ thống chẩn đoán hình ảnh với máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và không gian phòng bệnh tại Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn - Ảnh: DNCC

Chú trọng chất lượng chuyên môn và trải nghiệm người bệnh

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn xác định chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và quy trình phục vụ là những yếu tố quan trọng trong quá trình vận hành.

Theo đó, bệnh viện chú trọng tổ chức các khâu tiếp nhận, đăng ký khám, hướng dẫn thực hiện chỉ định cận lâm sàng, tư vấn điều trị và chăm sóc người bệnh theo quy trình phối hợp giữa các bộ phận.

Bệnh viện cũng hướng đến xây dựng văn hóa phục vụ chuyên nghiệp, đề cao sự tận tâm, trách nhiệm và giao tiếp rõ ràng giữa nhân viên y tế với người bệnh.

Ngoài hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện định hướng phát triển dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cá nhân, người lao động và doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các vấn đề bất thường và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Phát triển trên nền tảng hơn 20 năm hoạt động y tế

Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn là cơ sở đầu tiên của Tập đoàn Đầu tư Hà Thành tại khu vực phía Nam, tiếp nối hành trình phát triển trong lĩnh vực y tế bắt đầu từ Bệnh viện Đa khoa Hà Thành tại Hà Nội năm 2005.

Phát biểu tại lễ khai trương, ThS.BS. Lê Bá Nguyên - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Hà Thành nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định rằng, khai trương bệnh viện không phải là đích đến, mà mới chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới."

Theo định hướng của tập đoàn, bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển trên bốn phương diện: Thiết bị hiện đại - Chuyên môn vững vàng - Quản trị hiệu quả - Dịch vụ chuyên nghiệp.

Với phương châm "Sức khỏe toàn diện - Kiến tạo niềm tin", bệnh viện đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ.

ThS.BS. Lê Bá Nguyên - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Hà Thành phát biểu tại lễ khai trương bệnh viện - Ảnh: DNCC

Sự hiện diện của Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn góp phần mở rộng lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Đông TP.HCM, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống y tế Hà Thành tại khu vực phía Nam.