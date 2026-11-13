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Người cao tuổi thuận tiện điều trị đục thủy tinh thể ngay tại miền Tây

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi. Sự phát triển của các cơ sở nhãn khoa chuyên sâu tại Đồng bằng sông Cửu Long đang giúp người bệnh an tâm điều trị ngay gần nhà.

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Thủy tinh thể càng đục, người cao tuổi càng gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống - Ảnh: DNCC

Tâm lý e ngại của người cao tuổi bị đục thủy tinh thể

Theo đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, đục thủy tinh thể là bệnh lý nhãn khoa phổ biến, gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi. Tuy nhiên, người bệnh thường chủ quan "xem nhẹ" triệu chứng ban đầu và chấp nhận sống chung với đôi mắt ngày càng mờ, nhòe.

Thay vào đó, họ tìm cách thích nghi bằng những giải pháp quen thuộc và ít tốn kém, như đeo kính (kính viễn, kính lão, kính lúp đọc sách) hoặc nhỏ thuốc bổ mắt.

Song nếu thị lực suy giảm chủ yếu do đục thủy tinh thể, việc liên tục đổi kính hay nhỏ thuốc đều không giải quyết được gốc rễ nguyên nhân. Thủy tinh thể càng đục, người cao tuổi càng gặp nhiều bất tiện và tăng nguy cơ té ngã khi leo cầu thang, bước xuống bậc thềm, di chuyển lúc đông người hoặc ban đêm.

Dần dà, họ thiếu tự tin ngay cả trong những sinh hoạt thường nhật như trông cháu, đi chợ, qua đường. Chỉ đến khi thị lực giảm rõ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, người cao tuổi thường mới chia sẻ cho con cái biết và chịu đi thăm khám.

Dù phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo (Phaco) hiện là phương pháp điều trị hiệu quả và phổ biến, nhiều người cao tuổi tại ĐBSCL vẫn ngần ngại chữa trị.

Nguyên nhân xuất phát từ quan niệm muốn yên tâm về chuyên môn và máy móc thì phải lên tuyến trên ở TP.HCM, kéo theo nỗi lo tốn kém chi phí đi lại, ăn ở và làm phiền con cháu chăm nom nhiều ngày.

Chính tâm lý cam chịu hoặc lo ngại chi phí khiến nhiều trường hợp trì hoãn điều trị. Hiện nay, với sự đầu tư của các bệnh viện nhãn khoa ngay tại ĐBSCL, người dân đã có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ chuyên khoa chất lượng mà không cần đi xa.

Tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương

Sớm ứng dụng "mô hình phẫu thuật và xuất viện về trong ngày" và "công nghệ mổ không dao bằng laser", Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ hiện là địa chỉ được nhiều người cao tuổi tại miền Tây lựa chọn khi điều trị đục thủy tinh thể.

BS. CKII Trần Văn Kết, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Mắt Sài Gòn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết, "mô hình phẫu thuật và xuất viện về trong ngày" đã được triển khai từ lâu, giúp người bệnh giảm đáng kể các chi phí phát sinh do đi xa, đồng thời bớt vất vả cho người thân đi cùng.

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Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ hiện là nơi gửi gắm thị lực được nhiều người cao tuổi và gia đình tin cậy - Ảnh: DNCC

Bên cạnh dịch vụ khám và điều trị trong ngày, bệnh viện đồng thời chú trọng đầu tư vào năng lực chuyên môn, công nghệ phẫu thuật và trang thiết bị.

Bệnh viện hiện triển khai đồng thời 2 công nghệ hiện đại: Phẫu thuật Phaco tạo vết mổ siêu nhỏ 2-3mm "không chảy máu, không cần khâu" bằng dao vi phẫu; Phaco Laser "không dao, không chạm, không đau" ứng dụng AI tích hợp trên hệ thống máy tân tiến FEMTO LDV Z8 của Tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ).

"Phẫu thuật đục thủy tinh thể là quyết định điều trị có ý nghĩa lâu dài, bởi thủy tinh thể nhân tạo sẽ đồng hành với người bệnh nhiều năm sau đó. Khi thị lực hồi phục sáng rõ, người cao tuổi có thể cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống và tận hưởng những niềm vui tuổi già", BS. CKII Trần Văn Kết chia sẻ.

Trường hợp chỉ định phẫu thuật, người cao tuổi và gia đình đều được bệnh viện tư vấn đầy đủ về công nghệ điều trị, năng lực phẫu thuật viên, quy trình ca mổ, quyền lợi chăm sóc và tổng chi phí.

Đối với ca bệnh phức tạp trên người cao tuổi kèm bệnh lý mắt và bệnh nền toàn thân, các bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất.

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Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ còn có chính sách miễn phí tái khám và tư vấn sau mổ trong một năm - Ảnh: DNCC

Đáng chú ý, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ còn có chính sách miễn phí tái khám và tư vấn sau mổ trong một năm. Thông qua việc đồng hành trước - trong - sau phẫu thuật, bệnh viện mang đến cho người bệnh một hành trình điều trị trọn vẹn ngay tại địa phương, chủ động hơn trong việc theo dõi và chăm sóc mắt.

Đăng ký "Phaco Chuyên Gia" - Dịch vụ tư vấn và điều trị đục thủy tinh thể cá nhân hóa với đội ngũ chuyên môn cao cấp của

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ

Địa chỉ: Số 717 Đường 3/2, phường An Bình, Cần Thơ

Hotline: 0867 010 105

Website: www.matsaigoncantho.com

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    Chủ đề: Bệnh viện mắt sài gòn cần thơ mắt sài gòn

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