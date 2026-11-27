Chương trình "Mekong - Giá trị Việt quà trao tay" mang đến cơ hội trúng Honda SH Mode, iPhone 18 Pro Max và cước điện thoại - Ảnh: DNCC

Chương trình mang đến cơ hội nhận xe máy Honda SH Mode, điện thoại iPhone 18 Pro Max cùng hàng ngàn phần quà cước điện thoại.

Nền tảng chất lượng làm nên Thương hiệu Quốc gia

Từ chiếc xe đưa đón người thân đến chuyến hàng cần giao đúng hẹn, phương tiện và máy móc luôn gắn liền với công việc, sinh kế hằng ngày của mỗi người. Việc chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ vì thế đóng vai trò quan trọng giúp thiết bị vận hành bền bỉ, giữ cho nhịp sống diễn ra thuận lợi.

Đáp ứng nhu cầu đó, Hóa Dầu Mekong mang đến danh mục sản phẩm dầu mỡ nhờn đa dạng do đội ngũ Việt nghiên cứu và sản xuất, phục vụ từ đi lại cá nhân đến sản xuất công nghiệp.

Tiêu biểu như dầu nhớt Access 9000 Extreme dành cho động cơ xe máy số; dầu thủy lực Canary phục vụ máy móc công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng; hay mỡ Litol giúp bôi trơn vòng bi, ổ trục và khớp nối.

Công ty CP Hóa Dầu Mekong tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 - Ảnh: DNCC

Với Hóa Dầu Mekong, "giá trị Việt" không chỉ nằm ở nguồn gốc sản xuất trong nước mà còn được tạo nên từ tri thức, tay nghề và cam kết chất lượng của đội ngũ. Chính sự tin dùng của khách hàng qua nhiều năm là động lực để doanh nghiệp không ngừng cải tiến, hoàn thiện chất lượng sản phẩm.

Năm 2026, nhóm sản phẩm "Dầu mỡ nhờn, chất lỏng bôi trơn Mekong" được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Dấu mốc này ghi nhận nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường sau nhiều năm được người tiêu dùng tin chọn.

Thể lệ và cơ cấu giải thưởng chương trình tri ân

Tiếp nối tinh thần "Người Việt phục vụ người Việt", chương trình khuyến mại "Mekong - Giá trị Việt quà trao tay" được triển khai như lời tri ân thiết thực dành cho khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp. Thay cho lời cảm ơn, doanh nghiệp mang đến những phần quà gắn liền với nhu cầu đi lại, liên lạc và sinh hoạt hằng ngày của người tiêu dùng.

Khách hàng quét mã QR trên nắp hoặc bao bì sản phẩm Mekong để mở vòng quay may mắn - Ảnh: DNCC

Diễn ra trên toàn quốc từ 16-11-2026 đến hết 31-1-2027, với mỗi tem QR chương trình được dán tại nắp hoặc trên bao bì sản phẩm, khách hàng nhận được một "vé" quay vòng quay may mắn và có cơ hội trúng thưởng những phần quà hấp dẫn.

- Một giải Đặc biệt : Honda SH Mode 125cc phiên bản tiêu chuẩn, trị giá 59.684.727 đồng. Mẫu xe tay ga cao cấp Honda có thiết kế thanh lịch, động cơ eSP+ 4 van vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và cốp rộng 18,5 lít, thuận tiện cho những hành trình hằng ngày.

- Một giải Nhất : iPhone 18 Pro Max 256GB, trị giá 41.990.000 đồng. Thế hệ iPhone vừa ra mắt mang đến trải nghiệm công nghệ mới cùng hệ thống camera 48MP Pro Fusion, giúp lưu giữ rõ nét những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cùng hàng ngàn giải thưởng là Cước điện thoại mệnh giá 100.000 đồng / 50.000 đồng/ 20.000 đồng.

Giải Đặc biệt Honda SH Mode, giải Nhất iPhone 18 Pro Max cùng hàng ngàn phần quà cước điện thoại - Ảnh: DNCC

Cơ hội trở thành chủ nhân của những giải thưởng chỉ qua ba bước:

Bước 1 - Quét mã QR trên sản phẩm

Quét mã QR chương trình tại vị trí nắp hoặc trên bao bì sản phẩm ở mặt trước. Hệ thống sẽ dẫn khách hàng mini app "Mekong - Giá trị Việt quà trao tay" được mở ngay trên Zalo, không cần tải hay cài đặt thêm ứng dụng.

Bước 2 - Hoàn tất đăng ký

Tại mini app, khách hàng bật "Tham gia quay thưởng", thực hiện đăng ký và các yêu cầu qua từng bước để nhận lượt tham gia vòng quay may mắn.

Bước 3 - Quay vòng quay may mắn và chờ đón kết quả

Khách hàng nhấn "Quay ngay" và xem kết quả trực tiếp trên màn hình. Nếu trúng thưởng, thông tin phần quà được lưu tại mục "Quà của tôi", thuận tiện theo dõi và thực hiện hướng dẫn nhận quà.

Giao diện mini app "Mekong - Giá trị Việt quà trao tay" trên Zalo với vòng quay may mắn và mục "Quà của tôi" - Ảnh: DNCC