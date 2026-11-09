Một năm sau vụ thịt heo bệnh, Đồ hộp Hạ Long kinh doanh ra sao?

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Đồ hộp Hạ Long lỗ quý thứ 4 liên tiếp

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (CAN) cho thấy doanh thu thuần chỉ đạt 92,2 tỉ đồng, giảm gần 46% so với mức gần 169,7 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm 37%, còn 80 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt 12,1 tỉ đồng, giảm 72%. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 25,5% xuống còn 13,2%.

Doanh nghiệp đã cắt giảm nhiều khoản chi phí trong kỳ như chi phí bán hàng giảm 52%, còn 12,9 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12%, xuống 6,3 tỉ đồng. Kết quả, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 7,9 tỉ đồng, còn quý 3-2025 lãi 9 tỉ đồng.

Sau khi tính các khoản thu nhập, chi phí khác và thuế, lỗ sau thuế hợp nhất ở mức 8,6 tỉ đồng, trái ngược khoản lãi 7,6 tỉ đồng cùng kỳ năm 2025. Đây là quý thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ.

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Q3-2024 198 2 Q4-2024 154.7 7.4 Q1-2025 143.6 -0.4 Q2-2025 157.2 4.2 Q3-2025 169.7 7.6 Q4-2025 192.3 -9.5 Q1-2026 109.2 -4.1 Q2-2026 94.5 -11.5 Q3-2026 92.2 -8.6

Theo giải trình của Đồ hộp Hạ Long, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận hợp nhất quý 3 giảm là doanh thu thuần sụt giảm mạnh, chủ yếu do hoạt động kinh doanh nội địa đi xuống.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt khoảng 295,9 tỉ đồng, giảm khoảng 37% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 24,2 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khoảng 11 tỉ đồng.

Điểm sáng từ dòng tiền

Báo cáo tài chính cho thấy Đồ hộp Hạ Long đang thu hẹp đáng kể quy mô tài sản và vay nợ. Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản doanh nghiệp còn 275,7 tỉ đồng, giảm gần 29% so với đầu năm.

Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ khoảng 94,7 tỉ đồng xuống còn 33 tỉ đồng. Hàng tồn kho ở mức khoảng 149,5 tỉ đồng, chiếm hơn 54% tổng tài sản, giảm 12%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm từ 240,6 tỉ đồng đầu năm xuống còn 152,3 tỉ đồng. Tổng dư nợ vay, thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn khoảng 68,7 tỉ đồng, giảm gần 48%. Trong đó vay ngắn hạn khoảng 61 tỉ đồng, phần còn lại là vay trung và dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 123,4 tỉ đồng, giảm hơn 16%.

Một điểm đáng chú ý là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng dương 29,1 tỉ đồng, cao hơn mức hơn 11,2 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này có đóng góp đáng kể từ việc thu hồi các khoản phải thu.

Dòng tiền đầu tư cũng dương khoảng 41 tỉ đồng nhờ khoản thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm khoảng 63 tỉ đồng do chênh lệch giữa tiền thu từ đi vay và tiền trả nợ gốc vay.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiền thân là Công ty Đồ hộp Hạ Long - doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1957. Công ty được cổ phần hóa tháng 12-1998. Mã CAN được giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM từ tháng 10-2001 và chuyển sang niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 6-2009. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến như thịt hộp, cá hộp, rau quả hộp, xúc xích tiệt trùng, xúc xích mát, đông lạnh và chả giò. Tháng 9-2025, Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn patê thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp.