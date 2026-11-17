Phòng lưu viện riêng tiện nghi cho sản phụ sau sinh tại BV Phương Đông - Ảnh: BVCC

Chính vì vậy nhu cầu tìm kiếm những dịch vụ thai sản toàn diện, thay vì chỉ lựa chọn một địa chỉ sinh con ngày càng được quan tâm hơn.

Thai sản an toàn kết hợp trải nghiệm cảm xúc

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) cho biết, dịch vụ thai sản tại bệnh viện được xây dựng trên nền tảng chuyên môn y khoa hiện đại, kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư. Đồng hành cùng thai phụ là đội ngũ chuyên gia, bác sĩ sản khoa có tới hơn 40 năm kinh nghiệm, quản lý chặt chẽ thai kỳ và các nguy cơ tiềm ẩn.

Bệnh viện cũng chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong thăm khám, sàng lọc trước sinh; từ việc sớm ứng dụng hệ thống siêu âm Voluson Signature 20 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đến triển khai chuyên sâu các loại xét nghiệm sàng lọc, đánh giá chính xác sức khỏe của người mẹ, của thai nhi, dự phòng sớm nguy cơ.

Mẹ bầu được thăm khám bằng hệ thống siêu âm Voluson Signature 20 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại - Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó là hệ thống phòng sinh thường riêng tư 1 mẹ - 1 ekip, phòng mổ vô khuẩn theo tiêu chuẩn.

Với xu hướng sinh nở hạnh phúc, BV Phương Đông đã phát triển mới nhiều dịch vụ gia tăng cảm xúc. Cụ thể như xây dựng các gói sinh cam kết lưu viện phòng riêng giúp gia đình tận hưởng trọn vẹn giây phút đầu tiên đón thành viên mới.

Những khoảnh khắc vượt cạn được lưu giữ qua dịch vụ quay, chụp nhật ký đi sinh hay mới nhất là chụp ảnh Hello Baby cả nhà có trang trí phòng. Điểm nhấn chính là dịch vụ bố có cơ hội đồng hành cùng sản phụ trong quá trình sinh nở, tạo nên giây phút khó quên trong đời.

Chồng sản phụ được bác sĩ hướng dẫn cắt dây rốn cho con - Ảnh: BVCC

Sự kết hợp giữa tiêu chí chuyên môn và trải nghiệm cá nhân hóa giúp mỗi cuộc sinh không chỉ là một quy trình y tế mà còn trở thành dấu mốc đáng nhớ của mỗi gia đình.

Nghỉ dưỡng sau sinh thay vì ở cữ truyền thống

Nếu thai sản là điểm khởi đầu thì dịch vụ nghỉ dưỡng sau sinh chính là mắt xích hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc mẹ và bé tại BV Phương Đông.

Tòa nghỉ dưỡng khang trang nằm tách biệt, ngay trong khuôn viên tổ hợp bệnh viện, kết hợp không gian lưu trú tiện nghi, hiện đại cùng lợi thế có y bác sĩ, có hệ thống y tế hỗ trợ 24/7.

Nhờ thế, mẹ và bé có thể an tâm dưỡng sức bởi sự chăm sóc chu đáo, theo dõi sức khoẻ cẩn trọng từ đội ngũ chuyên môn; hạn chế được những phiền toái dễ gặp khi ở cữ tại nhà.

Em bé được điều dưỡng chăm sóc tại phòng riêng, cho mẹ nghỉ ngơi toàn diện - Ảnh: BVCC

Không gian nghỉ dưỡng sau sinh được thiết kế riêng tư với các lựa chọn phòng tiêu chuẩn, phòng VIP và phòng Tổng thống. Hệ thống phòng dưỡng nhi, khu massage và tắm bé, khu hút sữa mẹ cùng các thiết bị hỗ trợ được bố trí đồng bộ, tiện nghi.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo hơn 4 bữa ăn/ngày theo thực đơn tự chọn, hay các tiện ích như gội đầu, bấm huyệt,..., trong thời gian lưu trú, mẹ cũng được massage ngực tránh tắc tia sữa, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc sơ sinh và xử lý tình huống thường gặp.

Em bé thì sẽ được massage, theo dõi sức khỏe, tập phản xạ, hỗ trợ hình thành nề nếp sinh hoạt phù hợp.

Điểm vượt trội của dịch vụ thai sản toàn diện tại BV Phương Đông chính là luôn có sự hỗ trợ của hệ sinh thái các khoa/trung tâm như Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, trung tâm Chăm sóc sức khoẻ tinh thần,...

Theo đó, trong suốt kỳ nghỉ thai sản tại bệnh viện, mẹ có thể dễ dàng tiếp cận, thoải mái lựa chọn thêm các tiện ích chuẩn y khoa để hồi phục sức khoẻ, sắc đẹp, tinh thần sau sinh như: trò chuyện với chuyên gia tâm lý để tránh căng thẳng, trầm cảm sau sinh; tập vận động phục hồi cơ sàn chậu; tìm hiểu và điều trị rụng tóc sau sinh,...

Sản phụ đang được bác sĩ kiểm tra và đánh giá tình trạng rụng tóc sau sinh - Ảnh: BVCC

Với định hướng kết nối toàn diện từ thai kỳ, sinh nở đến chăm sóc hậu sản, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đang từng bước kiến tạo mô hình chăm sóc thai sản liên tục.

Mô hình này sẽ tích hợp được năng lực y tế chuyên sâu và trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao. Từ đó, mỗi gia đình được đồng hành sát sao hơn, không chỉ trong giây phút đón con chào đời, mà cả chặng đường quan trọng sau đó - khi người mẹ cần được chăm sóc, em bé cần được nâng niu để có một khởi đầu khỏe mạnh.