Mizuki Park - Câu chuyện kiến trúc phía sau một khu đô thị đã thành hình

Ký ức tuổi thơ tạo nên cảm giác thuộc về trong tâm trí con trẻ - Ảnh: DNCC

Khi kiến trúc hướng về ký ức tuổi thơ hạnh phúc

Chẳng bắt nguồn từ khái niệm kiến trúc lớn lao, hành trình kiến tạo Mizuki Park của kiến trúc sư (KTS) Miyazaki Mao - Kiến trúc sư hạng nhất, Quản lý Dự án tại Hankyu Hanshin Properties Việt Nam, được khơi mở từ ký ức rất đỗi bình dị.

"Những con đường nhỏ, cây xanh, sân chơi, hàng xóm… là những điều bình dị tạo nên cảm giác thuộc về. Tuổi thơ không được tạo nên bởi ngôi nhà đẹp, mà là nơi chúng ta từng cùng nhau chơi đùa và từng thuộc về", nữ KTS kể về tuổi thơ của chính mình.

Trong một lần đến Việt Nam, Miyazaki Mao bất ngờ nhận ra hình ảnh thân thuộc ấy trong nhịp sống thường nhật: trẻ em chơi đùa ngoài trời, giữa thiên nhiên xanh. Khoảng cách địa lý hay khác biệt ngôn ngữ dường như không làm thay đổi những điều tạo nên một tuổi thơ hạnh phúc.

"Vậy là chúng ta sinh ra ở hai đất nước, nói hai thứ tiếng khác nhau, nhưng ký ức về một tuổi thơ hạnh phúc lại có rất nhiều điểm chung", cô bày tỏ.

Từ sự đồng điệu ấy, nữ kiến trúc sư đặt ra một câu hỏi vượt ra ngoài câu chuyện của riêng mình: nếu những ký ức ấy từng làm nên tuổi thơ của chúng ta, liệu có thể tạo ra những không gian để thế hệ sau cũng có được trải nghiệm gắn bó như vậy?

Mizuki Park được thiết kế từ giấc mơ về không gian nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ hạnh phúc cho con trẻ - Ảnh: DNCC

Theo chủ đầu tư, tại Mizuki Park (Dự án nhà ở thuộc Khu nhà ở Nguyễn Sơn, xã Bình Hưng - thuộc huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM), ý niệm ấy được chuyển hóa thành cách tổ chức không gian sống. Ngay trong tên gọi khu đô thị đã hàm chứa hai yếu tố cốt lõi: "Mizu" là nước, "Ki" là cây xanh. Trên quy mô 26 ha, khu đô thị dành hơn 71% diện tích cho không gian mở và tiện ích, với 17.000m² kênh đào và hơn 103.000m² cảnh quan xanh.

Trong đó, dòng nước là khởi nguồn cho triết lý quy hoạch thuận tự nhiên. Khu đô thị được kiến tạo nương theo địa thế vùng đất, tôn tạo hệ thống sông ngòi và kênh rạch hiện hữu; đồng thời xây thêm kênh đào xuyên tâm uốn lượn như "mạch máu xanh", nhằm kết nối không gian và đưa sinh khí len lỏi vào mọi góc nhỏ.

Nếu dòng nước tượng trưng cho nguồn sống chảy tràn bền bỉ, thì cây xanh là hình ảnh của những giá trị được vun đắp, bén rễ từ nền tảng vững chắc để sinh trưởng và vươn xa.

"Lúc đầu, chúng tôi chỉ trồng được những cái cây cao khoảng 6m. Hiện nay, những cây xanh đó đã cao đến 20-30m", ông Nguyễn Ngọc Thanh - KTS Trưởng của Nam Long - nhớ lại hành trình phát triển khu đô thị.

Theo năm tháng, song hành cùng những lớp cây xanh không ngừng vươn tán là những đứa trẻ từng ngày khôn lớn, những tổ ấm từng ngày vun bồi hạnh phúc viên mãn. Chỉ sau 8 năm, nơi đây trở thành chốn an cư của hơn 4.000 gia đình.

Công viên, quảng trường, trường học cùng tiện ích phục vụ đời sống được quy hoạch trong tổng thể, mang đến không gian để trẻ em vui chơi, người lớn có nơi thư giãn và các gia đình có thêm cơ hội kết nối với cộng đồng.

Tất cả cho thấy những giá trị người kiến tạo gửi gắm từ ban đầu đang tiếp tục bén rễ và được trao truyền qua các thế hệ.

Mizuki Park hiện là nhà của hơn 4.000 gia đình tại Nam Sài Gòn - Ảnh: DNCC

Trellia Vista: Nhành cây vươn mình, nối dài sự gắn kết

Được nuôi dưỡng bằng chính "bộ rễ và thân cây" Mizuki Park đã vững vàng sau 8 năm, Trellia Vista như nhánh cây mới vươn lên trên thân cây vững chãi, đón ánh sáng, gió trời và chạm đến mặt nước.

Trellia Vista tiếp nối nền tảng hệ sinh thái Mizuki Park bằng không gian sống riêng tư hơn, đưa miền thiên nhiên hiện diện trong từng trải nghiệm thường nhật - Ảnh: DNCC

Chủ đầu tư cho biết, tên gọi "Vista", nghĩa là tầm nhìn, giá trị cốt lõi của tòa tháp nằm ở khoảng nhìn rộng mở ra miền thiên nhiên, mang đến cho mỗi căn hộ một khoảng trời riêng giữa lòng phố thị.

Tọa lạc trên thế đất hai mặt hướng thủy, một mặt là rạch Bà Lào và một mặt là kênh đào nội khu, Trellia Vista được bao quanh bởi nhiều lớp mặt nước và mảng xanh. Kế bên là công viên bờ sông rộng 3.500m² góp phần mở rộng không gian thư giãn, tạo nhịp chuyển mềm mại giữa nơi ở và cảnh quan tự nhiên.

Chuyển hóa lợi thế vị trí liền kề mặt nước thành trải nghiệm sống, hệ cửa kính lớn và ban công tiếp dẫn ánh sáng cùng gió trời vào không gian, xóa nhòa ranh giới giữa ngôi nhà và miền sinh thái bên ngoài. Đồng thời, mảng xanh đa tầng còn đóng vai trò "bộ lọc" khí tươi và tạo vi khí hậu mát mẻ cho dự án.

Lợi thế của tòa tháp còn được củng cố bằng cách tổ chức không gian sống chuẩn compound. Với hàng chục tiện ích nội khu, compound đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thư giãn, vận động đến kết nối của các thành viên trong gia đình.

Hệ cửa kính lớn và ban công mở rộng khả năng đón ánh sáng, gió trời, đưa cảnh quan bên ngoài trở thành một phần của trải nghiệm sống bên trong - Ảnh: DNCC

Từ ký ức tuổi thơ của kiến trúc sư Miyazaki Mao đến triết lý quy hoạch Mizuki Park, câu chuyện xuyên suốt vẫn là cách một nơi chốn nuôi dưỡng sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và con người với cộng đồng. Bởi sau cùng, giá trị của kiến trúc không gói gọn trong hình hài công trình, mà còn bồi đắp những mối quan hệ và ký ức qua năm tháng.

Và Trellia Vista đang nối dài hành trình ấy bằng cách kiến tạo một "nơi chốn" để những đứa trẻ lớn lên, vun đắp ký ức của riêng mình và tìm thấy cảm giác thuộc về nơi mình gọi là nhà.