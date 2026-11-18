Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố chúc mừng chương trình ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM với 3 đơn vị tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, giáo dục, y tế - Ảnh: KỲ PHONG

Chiều 18-11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn TP.HCM.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ký kết với đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Ảnh: KỲ PHONG

Tiếp nối tinh thần phục vụ cộng đồng, cải thiện chất lượng sống

Tham dự chứng kiến lễ ký kết có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, đại diện Sở, ban ngành TP.HCM.

Các đơn vị ký thỏa thuận tài trợ với tổng kinh phí 150 tỉ đồng cho các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ 40 tỉ đồng để thực hiện các dự án xây dựng trường phổ thông trung học.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ 60 tỉ đồng để thực hiện các dự án xây dựng trường chuyên biệt và công trình dân sinh.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ 50 tỉ đồng để cải tạo, chỉnh trang, phục vụ di dời Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM (cơ sở 1).

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Chương trình mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng an sinh tại TP.HCM.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ký kết với đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - Ảnh: KỲ PHONG

Lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng

Đại diện Tập đoàn Petrolimex, ông Võ Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Petrolimex Sài Gòn, khẳng định tập đoàn Petrolimex sẽ quyết tâm tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả trong công tác an sinh xã hội, luôn trách nhiệm với cộng đồng. Kinh phí tài trợ 60 tỉ đồng của Petrolimex nhằm phục vụ phát triển giáo dục, xây dựng mới, cải tạo cơ sở giáo dục và công trình phục vụ cộng đồng.

"Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ này, thành phố có thêm nguồn lực phát triển cơ sở giáo dục cho người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố...", ông Tân chia sẻ.

Ông Vương Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - khẳng định tiếp nối chuỗi tài trợ chỉnh trang các công trình mang tính biểu tượng tại trung tâm thành phố như chợ Bến Thành, đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hồ Con Rùa, Thương xá Tax, cải tạo Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Khang Điền tiếp tục tài trợ cải tạo, chỉnh trang Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - cơ sở 1 với quy mô 50 giường bệnh, tạo môi trường điều trị tốt hơn cho người bệnh.

"Hiện chúng tôi cũng đang khẩn trương triển khai Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, hướng đến hình thành một khu dân cư văn minh, hiện đại, cải thiện điều kiện sống cho người dân tại khu vực.

Đồng thời, dự kiến triển khai dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 93ha tại TP.HCM với quy mô khoảng 30.000 căn, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và người lao động trên địa bàn thành phố...", ông Minh thông tin.

Còn ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - cho hay giai đoạn 2020-2025, Vietcombank đã dành ngân sách 2.800 tỉ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Trong 11 tháng năm 2026, Vietcombank cam kết dành 608 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, riêng trên địa bàn TP.HCM 117 tỉ đồng.

"Trong chương trình hôm nay, Vietcombank cam kết tài trợ 40 tỉ đồng để xây dựng, cải tạo cơ sở giáo dục tại Hóc Môn, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo môi trường giáo dục an toàn, khang trang cho giáo viên và học sinh trên địa bàn...", ông Đức nói.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của 3 đơn vị cho công tác an sinh xã hội cùng thành phố với rất nhiều chương trình, hoạt động xã hội trong suốt thời gian vừa qua và tại chương trình hôm nay.

"Sự chung tay của các doanh nghiệp không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội mà còn thể hiện sự gắn bó, chia sẻ trách nhiệm với thành phố trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Ý nghĩa của chương trình hôm nay không chỉ nằm ở giá trị kinh phí tài trợ, mà quan trọng hơn là các cam kết được triển khai thành những công trình cụ thể, đáp ứng yêu cầu thiết thực của người dân và phát huy hiệu quả lâu dài.

Mong rằng các đơn vị tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội trong thời gian tới...", bà Hạnh nhấn mạnh.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ký kết với đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Ảnh: KỲ PHONG