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Mắt Kính Nắng Eyewear chia sẻ cách nhận biết gọng titanium và tròng kính chính hãng

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Theo Mắt Kính Nắng Eyewear, bên cạnh kiểu dáng và thương hiệu, việc tìm hiểu thông tin sản phẩm, kiểm tra nhãn mác và yêu cầu tư vấn rõ ràng là những bước cần thiết trước khi mua kính.

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Gọng titanium có đặc tính nhẹ, chống ăn mòn tốt, nhưng cần kiểm tra thông tin chất liệu trước khi mua - Ảnh: DNCC

Gọng titanium: Đừng chỉ dựa vào cảm giác nhẹ

Titanium là vật liệu được sử dụng trong ngành kính mắt nhờ đặc tính nhẹ và khả năng chống ăn mòn tốt. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều loại gọng sử dụng vật liệu khác nhau, từ titanium nguyên chất, hợp kim titanium đến các vật liệu khác có thiết kế tương tự.

Vì vậy, chỉ cầm thử hoặc quan sát bằng mắt thường chưa đủ để kết luận một chiếc gọng có phải titanium thật hay không.

Một số đặc điểm như trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn hay độ linh hoạt của gọng có thể giúp người dùng tham khảo. Dù vậy, các đặc điểm này không đủ để phân biệt chắc chắn titanium thật với vật liệu khác. Gọng làm từ hợp kim hoặc vật liệu thay thế cũng có thể nhẹ và được hoàn thiện tinh xảo.

Theo kinh nghiệm tư vấn của Mắt Kính Nắng Eyewear, người mua nên bắt đầu từ thông tin do nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối cung cấp.

Các ký hiệu như "Titanium" hay "β-Titanium" có thể xuất hiện trên gọng hoặc tài liệu sản phẩm, nhưng cần được đối chiếu với thông số chính thức, không nên xem riêng ký hiệu là bằng chứng xác thực tuyệt đối.

Người tiêu dùng nên chú ý đến thông tin thương hiệu, mã sản phẩm, chất liệu, chính sách bảo hành và hóa đơn mua hàng. Với sản phẩm có giá trị cao, việc mua tại cửa hàng có thông tin rõ ràng, có khả năng giải thích nguồn gốc và cung cấp chứng từ liên quan sẽ giúp giảm rủi ro hơn so với quyết định chỉ dựa trên hình thức bên ngoài.

Đồng thời, Nắng Eyewear khuyến nghị khách hàng hỏi rõ gọng được làm từ titanium nguyên chất, hợp kim titanium hay vật liệu khác. Việc phân biệt cụ thể giúp người mua hiểu đúng đặc tính sản phẩm, cân nhắc mức giá và lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Tròng kính chính hãng: Kiểm tra thông tin và nguồn gốc

Nếu gọng kính góp phần tạo nên phong cách, tròng kính lại liên quan trực tiếp đến khả năng nhìn và trải nghiệm sử dụng. Do đó, việc lựa chọn tròng kính không nên chỉ dựa trên lời giới thiệu về công nghệ hoặc những quảng cáo như chống ánh sáng xanh, đổi màu hay chống tia UV.

Một trong những bước đầu tiên là xác định rõ thương hiệu, dòng sản phẩm và thông số tròng kính được tư vấn.

Tùy nhà sản xuất, thông tin có thể được thể hiện qua bao bì, tem nhãn, mã sản phẩm, thẻ bảo hành hoặc tài liệu đi kèm. Người mua nên yêu cầu cửa hàng giải thích ý nghĩa của các thông tin này và đối chiếu với tài liệu chính thức khi cần.

Tuy nhiên, không phải mọi loại tròng kính đều có cùng cách nhận diện. Một số sản phẩm có thể không khắc logo dễ nhìn thấy trên bề mặt tròng; vì vậy, không nên mặc định rằng tròng không có logo là hàng giả, hoặc chỉ cần có logo là hàng chính hãng. Cách kiểm tra phù hợp nhất phụ thuộc vào thương hiệu và từng dòng sản phẩm cụ thể.

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Mỗi loại tròng kính có đặc điểm và công dụng riêng, phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau - Ảnh: DNCC

Bên cạnh nguồn gốc, khách hàng cần quan tâm đến thông số thị lực, thiết kế tròng, lớp phủ và mục đích sử dụng.

Chẳng hạn, tròng đổi màu, tròng đa tròng, tròng lọc ánh sáng xanh hay tròng đơn kỹ thuật số có đặc điểm và công dụng khác nhau. Người mua nên tìm hiểu rõ tính năng thực tế của từng loại, tránh lựa chọn chỉ vì những thuật ngữ quảng cáo.

Khi nhận kính, khách hàng có thể kiểm tra thông tin trên đơn đặt kính, hóa đơn, bao bì và giấy tờ liên quan để bảo đảm sản phẩm nhận được phù hợp với nội dung đã tư vấn.

Nếu có nghi ngờ về nguồn gốc, nên liên hệ cửa hàng hoặc nhà phân phối chính thức để xác minh, thay vì tự kết luận chỉ bằng cách quan sát màu sắc, độ trong hay thử tròng dưới đèn.

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Mắt Kính Nắng Eyewear hướng đến tư vấn sản phẩm dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng - Ảnh: DNCC

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kính mắt theo thông tin từ thương hiệu, Nắng Eyewear hướng đến việc tư vấn dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm thay vì chỉ lựa chọn theo quảng cáo hoặc giá thành.

Cách tiếp cận này cũng đặt ra yêu cầu đối với cửa hàng: thông tin đưa ra cần rõ ràng, có cơ sở và phù hợp với từng sản phẩm cụ thể.

Đối với kính mắt, lựa chọn phù hợp không chỉ nằm ở thương hiệu hay mức giá, mà còn ở sự tương thích với nhu cầu thị lực, chất lượng sản phẩm và mức độ minh bạch của nơi bán. Đây cũng là những yếu tố người tiêu dùng nên cân nhắc để có trải nghiệm sử dụng lâu dài và an tâm hơn.

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    Chủ đề: cách chọn kính mát

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