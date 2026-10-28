Mặt bằng giá điện thoại tăng, người dùng chọn máy theo tiêu chuẩn nào?

Chụp ảnh nhóm bằng camera trước là một trong những nhu cầu được A7 Pro 5G ưu tiên - Ảnh: DNCC

Áp lực từ giá linh kiện, nhất là chip nhớ, khiến mặt bằng giá điện thoại năm 2026 khó giữ ở mức cũ. Người tiêu dùng vì thế chi tiêu thận trọng hơn, nhưng họ không chọn hạ cấp mà tìm những chiếc máy làm được nhiều việc hơn với cùng một khoản tiền.

Theo Omdia, lượng smartphone dưới 200 USD xuất xưởng tại Việt Nam trong quý I/2026 đã giảm hơn 30%. Điều này phản ánh xu hướng các hãng sản xuất ưu tiên biên lợi nhuận và hạn chế phân khúc giá rẻ trước áp lực chi phí linh kiện, đồng thời thị hiếu người dùng cũng đang dần dịch chuyển lên các nấc giá cao hơn.

Theo đại diện OPPO, ở phân khúc 10 đến 15 triệu đồng, đòi hỏi của người mua hiện nay gói gọn trong ba tiêu chuẩn: bền bỉ, chụp ảnh đẹp và dùng được lâu dài. Đây cũng là lý do hãng định vị lại dòng A thông qua mẫu A7 Pro 5G.

Bộ ba tiêu chuẩn mới trên A7 Pro 5G

Độ bền vốn làm nên tên tuổi dòng A, và A7 Pro 5G tiếp tục nâng mức chuẩn này khi đạt đủ bốn chuẩn kháng nước và kháng bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K. Theo công bố của OPPO, chuẩn IP69K cho phép máy chịu được tia nước áp lực cao ở nhiệt độ 80°C, còn danh sách chất lỏng thông dụng mà máy chịu được đã tăng lên 38 loại.

Màn hình được tinh chỉnh để vẫn nhận thao tác chạm khi bị ướt dưới mưa lớn, chi tiết thiết thực với người thường xuyên di chuyển bằng xe máy.

Viên pin 8.000mAh bảo đảm thời lượng sử dụng cho cả ngày dài, đi kèm tính năng sạc ngược qua dây để chia sẻ pin cho tai nghe hay điện thoại khác. Khi pin lớn và kháng nước đã dần phổ biến ở tầm giá này, độ bền chỉ còn là điểm xuất phát của cuộc cạnh tranh.

Mặt lưng hiệu ứng vân sóng của A7 Pro 5G phiên bản Xanh Sóng Biển - Ảnh: DNCC

Bên cạnh độ bền, camera trước trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng khi không còn chỉ phục vụ nhu cầu chụp ảnh cá nhân. Với nhóm người làm nghề sáng tạo nội dung, trang điểm, làm tóc, huấn luyện thể hình hay kinh doanh trực tuyến dùng nó để phát trực tiếp, quay nội dung giới thiệu dịch vụ và ghi lại những chuyến đi cùng bạn bè. Đây là nhóm khách hàng mà A7 Pro 5G hướng tới rõ nhất.

OPPO cho biết camera trước 50MP của A7 Pro 5G được thừa hưởng từ dòng Reno, dòng máy vốn được biết đến với thế mạnh chụp chân dung. Góc chụp được mở rộng lên 100°, và máy tự chuyển từ góc 1x sang góc rộng 0,6x khi nhận ra nhiều gương mặt trong khung hình.

Tông màu da được hãng tinh chỉnh theo hướng tự nhiên, kèm bộ công cụ AI cho phép xóa vật thể thừa, làm nét ảnh bị rung và chọn biểu cảm đẹp nhất cho từng người trong ảnh nhóm.

Camera trước 50MP của A7 Pro 5G được OPPO phát triển dựa trên kinh nghiệm từ dòng Reno - Ảnh: DNCC

Tiêu chuẩn thứ ba nằm ở độ bền bỉ về phần mềm. Khi mỗi lần đổi máy là một khoản chi đáng kể, người mua có lý do để quan tâm chiếc điện thoại sẽ vận hành ra sao sau vài năm. A7 Pro 5G chạy ColorOS 16 và được phòng thí nghiệm của OPPO chứng nhận giữ độ mượt trong 6 năm, dài hơn mức 5 năm của thế hệ trước.

Giao diện ColorOS 16 trên A7 Pro 5G - Ảnh: DNCC

Dòng A đang định hình lại cách làm sản phẩm

3 tiêu chuẩn trên cho thấy OPPO đang đổi cách làm sản phẩm cho dòng A, từ chỗ dồn sức vào một thế mạnh sang việc đáp ứng trọn nhu cầu của người dùng.

Theo đó, độ bền và dung lượng pin lớn vẫn là nền móng quen thuộc, nhưng điểm khác biệt lần này là việc đưa xuống dòng A hệ thống camera trước 50MP phát triển từ dòng Reno, phục vụ từ công việc sáng tạo nội dung đến nhu cầu kết nối hằng ngày.

Sự dịch chuyển này bắt nguồn từ chính người mua. Khi giá điện thoại chịu sức ép tăng, người mua tầm 10 đến 15 triệu đồng chấp nhận chi nhiều hơn nhưng cần một chiếc máy gánh được cả công việc, giải trí và vài năm sử dụng.

Thay vì để người dùng tự tìm kiếm và cố gắng ghép nhu cầu từ nhiều dòng máy khác nhau, OPPO gom những nhu cầu ấy vào một sản phẩm có mức giá mà số đông chạm tới được, và cách làm này có thể kéo mặt bằng chung của cả phân khúc tầm trung đi lên.

Độ bền từng là lý do để người mua chọn một chiếc điện thoại tầm trung, nhưng hiện náy đó chỉ là điều kiện để chiếc máy ấy được đưa vào danh sách cân nhắc mà thôi. OPPO A7 Pro rõ ràng đang cố gắng làm nhiều hơn những gì thị trường đang có.