Mái tóc của mẹ và lời nhắc chăm sóc từ gốc

Theo Hairborn, tóc khỏe bắt đầu từ gốc - Ảnh: DNCC

Trong ký ức của nhiều người Việt, mái tóc của mẹ thường dài và dày. Đó là mái tóc được gội bằng nồi nước bồ kết đun trên bếp, được hong khô bên hiên nhà, được búi gọn mỗi sáng trước khi mẹ đi làm. Mùi bồ kết, vỏ bưởi theo những đứa trẻ lớn lên, đi xa, rồi trở thành một phần của chữ "nhà".

Rồi một ngày về thăm, đứng sau mẹ trong căn bếp nhỏ, người con chợt thấy đường ngôi trên tóc mẹ rộng hơn, mái tóc từng dày giờ mỏng đi, búi tóc nhỏ lại. Mẹ vẫn cười, bảo tuổi này ai cũng vậy. Nhưng khoảnh khắc ấy khiến không ít người lặng đi. Bao năm mẹ chăm cho mái tóc của con, đã có bao giờ con nhìn thật kỹ mái tóc của mẹ?

Thói quen chăm tóc dừng ở phần nhìn thấy

Thế hệ của mẹ quen chăm tóc bằng những gì gần gũi nhất. Thế hệ hôm nay có nhiều lựa chọn hơn, từ dầu gội, dầu xả đến kem ủ, tinh dầu. Nhưng ở cả hai thế hệ, việc chăm sóc thường dừng lại ở phần tóc nhìn thấy. Da đầu và vùng chân tóc, nơi sợi tóc bắt đầu, hiếm khi có một bước chăm sóc riêng.

Theo Hairborn, tóc khỏe bắt đầu từ gốc. Mỗi sợi tóc được hình thành bên dưới da đầu, mọc lên qua vùng chân tóc rồi mới trở thành phần thân tóc ta vẫn chải mỗi ngày. Từ niềm tin ấy, thương hiệu theo đuổi thông điệp: "Đừng chỉ chăm tóc. Hãy chăm nơi tóc bắt đầu".

"Mái tóc của mẹ là nơi lưu giữ nhiều ký ức của một gia đình. Chúng tôi mong mỗi người con có thêm một lý do để dành cho mẹ vài phút quan tâm mỗi tối, bắt đầu từ việc nhìn thật kỹ mái tóc của mẹ", đại diện Hairborn chia sẻ.

Vài phút mỗi tối cho mái tóc của mẹ

Phương pháp bốn bước Chia - Check - Lăn - Duy trì của Hairborn được xây dựng để ai cũng có thể tự làm tại nhà, và cũng có thể trở thành một một thói quen chăm sóc giữa những người thân.

Chỉ cần vài phút mỗi tối cũng có thể trở thành khoảng thời gian gắn kết ấm áp giữa những người thân trong gia đình. Sau khi mẹ gội đầu, người con giúp mẹ rẽ từng nếp tóc, quan sát những vùng đang thưa dần như đường ngôi hay đỉnh đầu, rồi nhẹ nhàng lăn dưỡng chất trực tiếp lên da đầu, massage nhẹ khoảng 2-3 phút mà không cần xả lại.

Những phút ngồi sau lưng mẹ như vậy có thể mang ý nghĩa lớn hơn việc chăm một mái tóc. Đó là lúc con nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, là lúc bàn tay con chạm vào điều mẹ đã lặng lẽ để lại phía sau theo năm tháng.

Giải pháp đồng hành cùng bước chăm sóc này là Peel Lăn Tóc Hairborn (tên công bố: Peel Ion). Đầu lăn 360° tạo massage nhẹ và hỗ trợ phân bổ tinh chất tại vùng chân tóc

Tinh chất kết hợp giữa Panthenol (tiền vitamin B5), Pentavitin cùng tinh dầu bưởi - nguyên liệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt - giúp phục hồi tóc khô xơ, hạn chế tiết bã nhờn trên da đầu và giúp mái tóc trông dày dặn hơn.

Kiên nhẫn như chính tình thương

Mỗi người có một cơ địa, một độ tuổi và một tình trạng riêng; sản phẩm là một bước bổ sung, không thay thế dầu gội hay việc thăm khám. Với người lớn tuổi, nếu tóc rụng tăng rõ rệt, kéo dài hoặc vùng thưa lan nhanh, gia đình nên đưa mẹ đi khám chuyên khoa da liễu để tìm đúng nguyên nhân.

Như thông điệp thương hiệu theo đuổi: "Đừng chỉ nghe Hairborn nói. Hãy để hành trình mái tóc lên tiếng".

Đừng chỉ chăm tóc, hãy chăm nơi tóc bắt đầu - Ảnh: DNCC

Hairborn tin rằng chăm sóc từ gốc không chỉ là chăm một mái tóc, mà còn là giữ gìn một phần ký ức gia đình. Bởi khi mái tóc dần lấy lại sức sống từ gốc, sự tự tin cũng dần trở lại trên nụ cười của mẹ.

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