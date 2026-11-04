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Lexus ES thế hệ thứ 8: Điện hóa theo cách riêng

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Lexus ES thế hệ thứ 8 lần đầu ra mắt phiên bản thuần điện tại Việt Nam bên cạnh hai tùy chọn hybrid, mang đến trải nghiệm vận hành mới nhưng vẫn giữ trọn nét êm ái, tinh tế đặc trưng.

- Ảnh 1.

Lexus ES hoàn toàn mới với 2 phiên bản Hybrid và 1 phiên bản thuần điện ra mắt Việt Nam - Ảnh: DNCC

Trước làn sóng chuyển đổi xanh của ngành ô tô, mỗi thương hiệu đều có hướng tiếp cận riêng. Với Lexus, hành trình điện hóa được hé lộ qua những mẫu xe ý tưởng tại các kỳ Vietnam Motor Show (VMS) trước khi dần trở thành hiện thực trên các mẫu xe thương mại.

Lexus ES thế hệ thứ 8 đã ra mắt tại Việt Nam, mở ra chương mới cho dòng sedan hạng sang này khi lần đầu mang đến phiên bản thuần điện ES 500e, bên cạnh hai phiên bản hybrid ES 350h Premium và ES 350h Luxury.

Hai lối đi trong cùng một lộ trình điện hóa

Ông Osamu Hirata, Tổng Giám đốc Lexus Việt Nam, cho biết mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng vừa mở rộng danh mục sản phẩm, giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận những giá trị riêng của dòng xe này. Hai phiên bản hybrid vẫn được duy trì, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ưu tiên sự tiện dụng quen thuộc.

Trên phiên bản thuần điện ES 500e, trải nghiệm được định hình từ cách chiếc xe vận hành và phản hồi với người lái. Hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4, liên tục điều chỉnh lực kéo giữa hai cầu theo gia tốc, tốc độ bánh xe và góc lái, mang đến cảm giác vận hành vững vàng và liền mạch.

- Ảnh 2.

Bản thuần điện 500e vẫn giữ lại nhiều tương tác quen thuộc - Ảnh: DNCC

Mẫu xe này vẫn giữ lại những tương tác quen thuộc sau vô-lăng nhờ chế độ giả lập sang số qua lẫy chuyển số duy trì cảm giác chủ động, trong khi bộ pin đặt dưới sàn giúp hạ thấp trọng tâm. Chuẩn sạc CCS2 tương thích với các hệ thống sạc phổ biến tại Việt Nam, giúp xe thích ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Chia sẻ về định hướng phát triển này, ông Takashi Watanabe, Chủ tịch Lexus toàn cầu, cho biết: "Ngay cả với xe thuần điện, tôi hy vọng tạo ra những chiếc xe khiến người ta cảm nhận ‘À, đây là Lexus’ ngay khoảnh khắc nhìn thấy hay cầm lái".

ES 350h Premium và ES 350h Luxury tiếp tục đáp ứng khách hàng muốn duy trì thói quen sử dụng vốn có. Hệ truyền động hybrid 2.5L thế hệ thứ 6, kết hợp hộp số hybrid mới, được tinh chỉnh để vận hành mượt mà hơn, đồng thời hạn chế tiếng ồn và rung động.

Khác biệt về hệ truyền động mở ra những lựa chọn phù hợp với nhu cầu riêng, nhưng không làm thay đổi tinh thần cốt lõi của ES. Dù là thuần điện hay hybrid, sự êm ái, yên tĩnh và thư thái vẫn được duy trì, để mỗi khách hàng chọn cách tiếp cận điện hóa phù hợp nhịp sống của mình.

Công nghệ nâng tầm trải nghiệm tinh tế vốn có

Với kỹ sư trưởng Kohei Chiashi, quá trình phát triển Lexus ES thế hệ mới là hành trình dung hòa giữa chuẩn mực kỹ thuật và sự tinh tế trong cảm nhận. Tinh thần ấy hiện diện ở những chi tiết ít phô bày, nhưng góp phần định hình trải nghiệm trên mỗi hành trình.

- Ảnh 3.

Lexus ES thế hệ mới là hành trình dung hòa giữa chuẩn mực kỹ thuật và sự tinh tế trong cảm nhận - Ảnh: DNCC

Tại Trung tâm kỹ thuật Shimoyama, các kỹ sư của hãng dành nhiều thời gian tinh chỉnh khung gầm, khả năng cách âm và kiểm soát rung động. Những cải tiến này hướng đến sự cân bằng trong vận hành, gìn giữ không gian tĩnh lặng vốn là nét đặc trưng của dòng sedan này.

Ngôn ngữ thiết kế "Clean Tech x Elegance" lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC, tiếp tục theo đuổi định hướng cá nhân hóa sự sang trọng ("Making Luxury Personal"). Dáng fastback thanh thoát, cụm đèn trước chữ L phân tầng cùng dải đèn hậu mảnh tạo nên diện mạo hiện đại nhưng vẫn giữ nét cân đối, tiết chế.

- Ảnh 4.

Lexus đưa ES lên đường đua Shimoyama để thử độ êm ái của chiếc xe - Ảnh: DNCC

Không gian nội thất rộng hơn nhờ chiều dài xe tăng so với thế hệ trước. Ghế ngồi mới có thiết kế thanh mảnh, chú trọng công thái học, trong khi hàng ghế sau được điều chỉnh tư thế và góc ngả để tăng sự thoải mái. Hệ thống âm thanh Mark Levinson góp thêm một lớp trải nghiệm cho không gian yên tĩnh bên trong.

Khoang lái Tazuna đặt các chức năng trong tầm quan sát và thao tác tự nhiên của người lái. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, HUD trên kính lái cùng các nút điều khiển ẩn giúp bảng táp-lô giữ được vẻ gọn gàng, để công nghệ hiện diện vừa đủ thay vì lấn át không gian.

- Ảnh 5.

Khoang lái được thiết kế với triết lý Tazuna - Ảnh: DNCC

Diện mạo mới và các giải pháp hệ truyền động mang đến cho ES thế hệ thứ 8 nét đương đại rõ nét, song sự êm ái, bền bỉ và tĩnh lặng vẫn là những giá trị xuyên suốt. Dù lựa chọn phiên bản thuần điện hay hybrid, khách hàng đều tìm thấy sự tiếp nối tự nhiên của bản sắc Lexus, phù hợp với phong cách sống và nhu cầu sử dụng của riêng mình.

Hai lựa chọn điện hóa cũng đi theo tinh thần ấy. Thuần điện hay hybrid là những cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng hướng về những giá trị cốt lõi của ES, để khách hàng lựa chọn hệ truyền động phù hợp với nhu cầu và nhịp sử dụng của riêng mình.

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V.T.K
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    Chủ đề: Lexus Lexus Việt Nam

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