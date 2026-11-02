Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Kính mắt Anna đạt Kỷ lục Việt Nam về hệ thống cửa hàng kính mắt lớn nhất

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Thương hiệu Kính mắt Anna (trực thuộc Công ty Cổ phần ALC Phú Quý) vừa chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam là thương hiệu kính mắt sở hữu hệ thống cửa hàng lớn nhất cả nước.

- Ảnh 1.

Đại diện VietKings trao bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho đại diện Thương hiệu Kính mắt Anna - Ảnh: DNCC

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Kính mắt Anna với cột mốc 75 cửa hàng hiện diện tại 27 tỉnh, thành phố. Việc phủ sóng rộng khắp giúp thương hiệu rút ngắn khoảng cách tiếp cận khách hàng, mang dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với cộng đồng.

Nhờ mạng lưới điểm bán dày đặc từ Bắc vào Nam, người tiêu dùng tại các thành phố lớn cũng như các tỉnh thành lân cận có thể dễ dàng di chuyển đến các cửa hàng gần nhất của thương hiệu để thăm khám, đo độ cận hay lựa chọn các mẫu gọng kính phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Điểm thu hút đặc biệt tại các cửa hàng chính là không gian mua sắm được thiết kế theo phong cách hiện đại, cởi mở. Khách hàng khi đến đây không chỉ để cắt kính mà còn được trải nghiệm không gian thời trang trẻ trung, tự do thử sức với hàng loạt bộ sưu tập gọng kính hợp xu hướng.

Bên cạnh yếu tố thời trang, thương hiệu chú trọng vào chất lượng kiểm tra thị lực. Đội ngũ kỹ thuật viên đo cắt kính tận tâm, giàu kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc đo mắt hiện đại giúp đảm bảo độ chính xác cao nhất cho từng sản phẩm kính cận, kính râm cận hay tròng kính bảo vệ mắt.

Một trong những giá trị thiết thực nhất mà hệ thống 75 cửa hàng mang lại cho người dùng chính là chính sách chăm sóc khách hàng đồng bộ trên toàn quốc.

Khi sở hữu sản phẩm của Kính mắt Anna, khách hàng nhận được đặc quyền hỗ trợ đo khám mắt chuẩn độ hoàn toàn miễn phí và vệ sinh, chỉnh nắn gọng kính trọn đời tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống.

- Ảnh 2.

Khách hàng trẻ trải nghiệm thử gọng kính và đo khám mắt tại cửa hàng - Ảnh: DNCC

Đại diện Kính mắt Anna khẳng định, danh hiệu Kỷ lục Việt Nam là động lực để thương hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu mở rộng 150 cửa hàng vào năm 2028, tiếp tục hành trình đồng hành cùng đôi mắt người Việt.

Kính mắt Anna - Kính đẹp chuẩn độ

- Website: https://kinhmatanna.com/

- Fanpage: https://www.facebook.com/annaeglasses

- Hotline: 1900 0359

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TT - T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kính Mắt Anna

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất