Kính mắt Anna đạt Kỷ lục Việt Nam về hệ thống cửa hàng kính mắt lớn nhất

Đại diện VietKings trao bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho đại diện Thương hiệu Kính mắt Anna - Ảnh: DNCC

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Kính mắt Anna với cột mốc 75 cửa hàng hiện diện tại 27 tỉnh, thành phố. Việc phủ sóng rộng khắp giúp thương hiệu rút ngắn khoảng cách tiếp cận khách hàng, mang dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với cộng đồng.

Nhờ mạng lưới điểm bán dày đặc từ Bắc vào Nam, người tiêu dùng tại các thành phố lớn cũng như các tỉnh thành lân cận có thể dễ dàng di chuyển đến các cửa hàng gần nhất của thương hiệu để thăm khám, đo độ cận hay lựa chọn các mẫu gọng kính phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Điểm thu hút đặc biệt tại các cửa hàng chính là không gian mua sắm được thiết kế theo phong cách hiện đại, cởi mở. Khách hàng khi đến đây không chỉ để cắt kính mà còn được trải nghiệm không gian thời trang trẻ trung, tự do thử sức với hàng loạt bộ sưu tập gọng kính hợp xu hướng.

Bên cạnh yếu tố thời trang, thương hiệu chú trọng vào chất lượng kiểm tra thị lực. Đội ngũ kỹ thuật viên đo cắt kính tận tâm, giàu kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc đo mắt hiện đại giúp đảm bảo độ chính xác cao nhất cho từng sản phẩm kính cận, kính râm cận hay tròng kính bảo vệ mắt.

Một trong những giá trị thiết thực nhất mà hệ thống 75 cửa hàng mang lại cho người dùng chính là chính sách chăm sóc khách hàng đồng bộ trên toàn quốc.

Khi sở hữu sản phẩm của Kính mắt Anna, khách hàng nhận được đặc quyền hỗ trợ đo khám mắt chuẩn độ hoàn toàn miễn phí và vệ sinh, chỉnh nắn gọng kính trọn đời tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống.

Khách hàng trẻ trải nghiệm thử gọng kính và đo khám mắt tại cửa hàng - Ảnh: DNCC

Đại diện Kính mắt Anna khẳng định, danh hiệu Kỷ lục Việt Nam là động lực để thương hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu mở rộng 150 cửa hàng vào năm 2028, tiếp tục hành trình đồng hành cùng đôi mắt người Việt.