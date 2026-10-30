Khởi đầu hành trình chinh phục ước mơ từ những ‘lá thư gửi tương lai’

Sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế UoW gửi gắm những mục tiêu vào lá thư gửi tương lai - Ảnh: NTCC

Lá thư được hẹn mở vào ngày tốt nghiệp

Trong khuôn khổ Lễ khai giảng Chương trình cử nhân Kinh doanh của Đại học Waikato, New Zealand (UoW) hình thức 3+0 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), hoạt động Letter to Your Future Self (Thư gửi bản thân trong tương lai) mang đến cho tân sinh viên một không khí đầy cảm xúc.

Mỗi sinh viên viết lại những mục tiêu, kỳ vọng và điều bản thân mong muốn thực hiện trong những năm đại học. Đó có thể là định hướng nghề nghiệp, một kỹ năng muốn trau dồi hoặc mong muốn trưởng thành hơn. Tất cả được trân trọng lưu giữ trong hộp "The Waikato Future Box" và dự kiến chỉ được mở ra vào đúng ngày các bạn cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

Hoạt động không chỉ giúp sinh viên xác định điều mình hướng đến, mà còn tạo cơ hội để các bạn nhìn lại hành trình đã đi qua. Khi đọc lại những dòng viết từ ngày đầu bước vào đại học, mỗi người có thể nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ, năng lực và cách nhìn nhận bản thân.

Từ một lá thư dành cho tương lai, hành trình đại học được mở ra bằng việc xác định mục tiêu và ý thức về sự trưởng thành. Tuy nhiên, để biến những kỳ vọng thành kết quả, sinh viên còn cần chủ động học hỏi, trải nghiệm và vận dụng kiến thức trong những bối cảnh thực tế.

Sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế UoW chụp hình cùng thầy cô TDTU đánh dấu chặng đường đầu tiên - Ảnh: NTCC

Lớp học trải nghiệm và workshop với giảng viên quốc tế

Từ việc xác định mục tiêu trên trang giấy, TDTU nhanh chóng biến những kỳ vọng của người học thành hành động thực tế bằng việc đưa tân sinh viên tiếp cận ngay với các chủ đề học thuật thời sự thông qua lớp học trải nghiệm và workshop với giảng viên quốc tế.

Tại lễ khai giảng Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa TDTU và Đại học La Trobe, Úc (LTU), GS. Helen Yang - Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh, LTU đã mang đến lớp học trải nghiệm với chủ đề "AI, ESG and the Transformation of Business Education" (tạm dịch: AI, ESG và sự chuyển đổi trong giáo dục kinh doanh).

GS. Helen Yang - Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh, LTU lắng nghe sinh viên chia sẻ - Ảnh: NTCC

Chia sẻ về trải nghiệm này, Nercua Atasha Faye Biluan, lưu học sinh Philippines đang theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại TDTU, cho biết khả năng xây dựng các mối quan hệ và sự kiên trì trước thử thách là những kỹ năng quan trọng, giúp sinh viên vượt qua khó khăn, làm việc hiệu quả và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Đây cũng là những hành trang cần thiết để sinh viên từng bước thích ứng với môi trường học tập và làm việc đa văn hóa.

Chia sẻ của Atasha cho thấy sinh viên có thể trải nghiệm môi trường học tập đa văn hóa, sử dụng tiếng Anh và tiếp cận những góc nhìn mới ngay tại Việt Nam. Với sinh viên ngành kinh doanh và quản lý, đây cũng là cơ hội để nhìn nhận kiến thức không chỉ là nền tảng học tập, mà còn là công cụ vận dụng vào thực tiễn, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị trong công việc, cuộc sống.

Tương tự, sinh viên chương trình liên kết với Đại học Massey, New Zealand (MU) tham dự workshop "Ideas to Impact: From Academic Ideas to Real-World Influence" (tạm dịch: Từ ý tưởng học thuật đến tác động thực tiễn), do GS. Jo Bensemann - Hiệu trưởng Trường Quản lý và Marketing, MU trình bày.

GS. Jo Bensemann – Hiệu trưởng Trường Quản lý và Marketing, MU chia sẻ kinh nghiệm về quá trình nghiên cứu của bản thân - Ảnh: NTCC

Nội dung của workshop mở ra góc nhìn về tác động của trí tuệ nhân tạo, các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị đối với hoạt động kinh doanh; đồng thời gợi mở cách chuyển hóa ý tưởng học thuật thành giá trị trong thực tiễn.

Qua các lớp học trải nghiệm, sinh viên bước đầu tiếp cận những vấn đề đang định hình môi trường kinh doanh, đồng thời nhận diện các kỹ năng cần thiết cho học tập và phát triển nghề nghiệp.

Các bạn tân sinh viên chương trình liên kết quốc tế của TDTU chụp ảnh cùng Thầy Cô - Ảnh: NTCC

Từ lá thư gửi bản thân ngày nhập học đến những giờ tương tác trực tiếp cùng các giáo sư hàng đầu thế giới, TDTU đã tạo dựng một sự khởi đầu chủ động cho tân sinh viên: hiểu rõ mục tiêu cá nhân, sẵn sàng đón nhận tri thức mới và tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu.