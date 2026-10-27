Khốc liệt kỳ thi tuyển công chức ở Trung Quốc

Ứng viên đang xếp hàng vào một điểm thi để tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tại Đại học Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: globaltimes.cn

Một vị trí cảnh sát biên phòng ở tỉnh Cát Lâm đã thu hút hơn 6.000 ứng viên đủ điều kiện. Con số này cho thấy mức độ cạnh tranh gay gắt mà các ứng viên phải đối mặt khi thời hạn đăng ký thi công chức quốc gia năm 2027 của Trung Quốc khép lại hôm 25-10, với hơn 3 triệu người vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ.

Theo China Daily, các đơn vị tổ chức dự kiến tuyển dụng 35.700 nhân sự thông qua kỳ thi này, ít hơn khoảng 2.400 chỉ tiêu so với đợt trước. Công tác tuyển dụng tiếp tục ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp và các vị trí làm việc tại cơ sở.

Theo Cục Công chức Quốc gia của Trung Quốc, có 26.900 vị trí thuộc cấp huyện trở xuống, cùng 24.600 vị trí tại các cơ quan trực thuộc trung ương (từ cấp thành phố trở xuống) dành ưu tiên cho sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Hơn 3.000 vị trí được dành riêng cho những người từng tham gia các chương trình phục vụ tại cơ sở và các cựu sinh viên đại học đã phục vụ trong quân ngũ ít nhất 5 năm.

Theo số liệu từ các cơ sở giáo dục, tính đến 17h ngày 25-10, đã có hơn 3 triệu ứng viên vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ.

Mười vị trí được săn đón nhiều nhất thu hút hàng nghìn ứng viên. Đơn cử như tại đơn vị quản lý biên giới Diên Biên (tỉnh Cát Lâm), một vị trí duy nhất đã nhận được hơn 6.000 hồ sơ hợp lệ.

Các vị trí thu hút nhiều sự quan tâm khác bao gồm một vị trí tại đội khảo sát thuộc Cục Thống kê Quốc gia ở Củng Nghĩa (tỉnh Hà Nam) với 5.534 ứng viên hợp lệ cho một chỉ tiêu và một vị trí tại Cục Phát triển Tài nguyên thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch với 4.761 ứng viên hợp lệ. Ngược lại, cũng có một số vị trí không nhận được bất kỳ hồ sơ đăng ký nào.

Wang, một nghiên cứu sinh 25 tuổi, chuyên ngành báo chí tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, cho biết cô tham gia kỳ thi này vì mong muốn có được sự ổn định trong công việc mà khu vực công mang lại. Các mục tiêu chính của cô là các tổ chức công và doanh nghiệp nhà nước.

Mặc dù vị trí mà cô ứng tuyển không thu hút hàng nghìn người nộp đơn, nhưng sự cạnh tranh vẫn vô cùng gay gắt. Wang cho biết sự cạnh tranh khốc liệt này không làm cô nản lòng, dù cô cảm thấy hơi nhụt chí trước cơ hội thành công mong manh.

Vì vậy, cô quyết định không chỉ dựa vào kỳ thi quốc gia mà còn cân nhắc tham gia các kỳ thi công chức cấp tỉnh và ứng tuyển vào các doanh nghiệp nhà nước.

Li, một cử nhân ngành khoa học máy tính 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Cát Lâm - người đang tham gia kỳ thi lần thứ ba chia sẻ chuyên môn của cô đủ điều kiện cho nhiều công việc trong khu vực tư nhân với mức lương cao, nhưng khối lượng công việc lại quá lớn khiến cô cảm thấy bản thân không đủ sức khỏe để đảm đương.

Cô cho biết mình chọn vị trí dựa trên địa điểm làm việc, vì tại quê nhà - thành phố Cát Lâm - có rất ít cơ hội việc làm ưng ý. Kể từ khi tốt nghiệp năm 2025, cô đã dành toàn bộ thời gian để ôn thi.

Cô tâm sự rằng áp lực lớn nhất đến từ gia đình, những người liên tục thúc giục cô tìm việc cũng như việc phải giữ kín chuyện ôn thi của mình. Cô sẽ quyết định có tiếp tục ôn thi nữa hay không dựa trên kết quả của kỳ thi lần này.

Tang Daisheng, giáo sư tại Trường Kinh tế và Quản lý thuộc Đại học Giao thông Bắc Kinh, cho rằng sự cạnh tranh gay gắt này xuất phát từ số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đại học, nhu cầu tuyển dụng hạn chế ở một số ngành trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi, cùng với việc những người trẻ tìm việc đặc biệt coi trọng sự ổn định của các vị trí trong khu vực công.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, nước này dự kiến sẽ có 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học vào năm 2026, tăng 480.000 người so với năm 2025.

Giáo sư Tang cũng lưu ý rằng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ kỹ thuật số đang dần thay thế những công việc mang tính lặp đi lặp lại, làm giảm khả năng tiếp nhận lao động mới của các ngành nghề truyền thống.

Các vị trí công chức, vốn mở ra cơ hội cho ứng viên từ nhiều chuyên ngành khác nhau và có lộ trình thăng tiến tương đối rõ ràng, vì thế đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều sinh viên mới tốt nghiệp.

Tuy nhiên, giáo sư Tang cảnh báo rằng xu hướng này có thể dẫn đến tình trạng phân bổ sai nguồn nhân lực, nếu một lượng lớn người trẻ dành nhiều năm chỉ để ôn thi trong khi cơ hội thành công lại rất thấp. Tỷ lệ trúng tuyển chỉ vào khoảng 1,35%, nghĩa là năm nay trung bình có khoảng 85 ứng viên cùng cạnh tranh cho một vị trí.

Gánh nặng tài chính khi dành toàn thời gian để chuẩn bị thi cũng rất đáng kể. Theo ông Tang, tại các thành phố lớn, chi phí tự túc hàng năm - bao gồm sinh hoạt phí và chi phí ôn thi - có thể lên tới 50.000 đến 80.000 NDT (tương đương 7.500 đến 12.000 USD), trong khi tổng chi phí cho việc đào tạo, ôn luyện thậm chí có thể vượt 100.000 NDT.

Giáo sư Tang kêu gọi một cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc hoạch định nghề nghiệp, khuyên người trẻ không nên đặt hết hy vọng vào các vị trí trong khu vực công mà bỏ lỡ những cơ hội tại các doanh nghiệp tư nhân hay các ngành nghề mới nổi.

Theo Giáo sư Tang, "cuộc đời là một hành trình dài, chứ không phải là canh bạc chỉ đặt cược vào một lối đi duy nhất".