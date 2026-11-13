Khi trực quan trở thành ngôn ngữ giới thiệu Happy One Elite

Sự kiện quy tụ đội ngũ 12 đại lý và liên minh đại lý với gần 2.500 chuyên viên tư vấn tham dự sáng ngày 10-11-2026 - Ảnh: DNCC

Gần 2.500 chuyên viên tư vấn đã cùng khám phá các giá trị E.L.I.T.E, qua đó tiếp cận rõ hơn tinh thần kiến tạo không gian sống mà dự án hướng đến. Sự kiện được kết nối trực tuyến tại hai điểm cầu TP.HCM và Hà Nội, với không gian tổ chức được đầu tư chỉn chu cùng chuỗi hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối xuyên suốt.

Ngay từ khu vực đón khách, tinh thần "Enjoy with Elite" đã lan tỏa mạnh mẽ tại cả hai đầu cầu Nam - Bắc - Ảnh: DNCC

Ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vạn Xuân Group khẳng định Happy One Elite là dự án được Chủ đầu tư dành trọn tâm huyết và kỳ vọng lớn nhất từ trước đến nay nhằm kiến tạo một "chuẩn sống mới" - Ảnh: DNCC

Từ những cảm hứng khởi nguồn đến định hướng kiến tạo không gian sống, câu chuyện Happy One Elite được Chủ đầu tư chia sẻ tại chương trình. Qua đó, 5 giá trị E.L.I.T.E. được hé lộ như nền tảng hình thành bản sắc của dự án - Ảnh: DNCC

Ban lãnh đạo Vạn Xuân Group cùng đại diện 12 đại lý chiến lược thực hiện nghi thức "Rise to Elite" đánh dấu khoảnh khắc khởi động dự án Happy One Elite - Ảnh: DNCC

Với sự đầu tư chỉn chu, thông điệp truyền cảm hứng cùng chính sách đồng hành hấp dẫn, sự kiện giới thiệu Happy One Elite (Chung cư cao tầng Vạn Xuân Tam Bình) diễn ra vào ngày 10-11 đã khẳng định nhất quán chủ trương đầu tư đầy tâm huyết của Vạn Xuân Group, sẵn sàng tạo nên sức hút cho thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM nói riêng và hai cầu Nam - Bắc nói chung.