Khi trực quan trở thành ngôn ngữ giới thiệu Happy One Elite

Gần 2.500 chuyên viên tư vấn đã cùng khám phá các giá trị E.L.I.T.E, qua đó tiếp cận rõ hơn tinh thần kiến tạo không gian sống mà dự án hướng đến. Sự kiện được kết nối trực tuyến tại hai điểm cầu TP.HCM và Hà Nội, với không gian tổ chức được đầu tư chỉn chu cùng chuỗi hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối xuyên suốt.
Ngay từ khu vực đón khách, tinh thần "Enjoy with Elite" đã lan tỏa mạnh mẽ tại cả hai đầu cầu Nam - Bắc - Ảnh: DNCC
Với sự đầu tư chỉn chu, thông điệp truyền cảm hứng cùng chính sách đồng hành hấp dẫn, sự kiện giới thiệu Happy One Elite (Chung cư cao tầng Vạn Xuân Tam Bình) diễn ra vào ngày 10-11 đã khẳng định nhất quán chủ trương đầu tư đầy tâm huyết của Vạn Xuân Group, sẵn sàng tạo nên sức hút cho thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM nói riêng và hai cầu Nam - Bắc nói chung.
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