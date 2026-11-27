Những chuyến Ding Ding Tram thong thả lướt qua phố, mang theo một phần ký ức rất riêng của Hồng Kông (TQ) - Ảnh DNCC

Khoảng lặng hoài niệm giữa lòng xứ Cảng Thơm

Mỗi câu chuyện cổ tích đều có một khởi đầu. Với Hồng Kông (Trung Quốc), có lẽ đó là khoảnh khắc chiếc Star Ferry chậm rãi rời bến, rẽ sóng giữa Cảng Victoria. Đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ những chuyến phà đầu tiên, nhưng trải nghiệm ấy vẫn giữ nguyên một nét duyên rất riêng.

Ngồi bên khung cửa, nghe tiếng máy chạy đều đặn, nhìn những tòa nhà hiện đại lùi dần phía sau và để gió biển lướt qua, du khách có thể cảm nhận một Hồng Kông (Trung Quốc) rất khác: chậm rãi, bình dị và phảng phất dấu vết của một thời đã qua.

Rời Star Ferry, câu chuyện tiếp tục trên những con phố của Central. Tiếng chuông "đing đing" của những chiếc Ding Ding Tram vang lên giữa phố thị, đưa du khách đi qua những góc phố nơi dấu ấn lịch sử vẫn hiện diện trong nhịp sống đương đại.

Khi chiều xuống, một chuyến Aqua Luna trên Cảng Victoria lại mở ra một góc nhìn khác về thành phố, khi cánh buồm đỏ nổi bật giữa mặt nước và đường chân trời dần chuyển màu.

Tai Kwun lưu giữ dấu ấn lịch sử trong một không gian nghệ thuật sống động giữa lòng Central - Ảnh DNCC

Đi sâu hơn vào lòng phố, xứ Cảng Thơm tiếp tục kể chuyện bằng kiến trúc. Tai Kwun và Central Market lưu giữ những lớp ký ức cũ trong một diện mạo mới, nơi những dấu vết của thời gian gặp gỡ nghệ thuật và đời sống hiện đại.

Ở Man Mo Temple, nhịp phố dường như chậm lại. Những vòng hương treo trên cao, mùi trầm phảng phất trong không gian tĩnh lặng tạo nên một khoảng lặng khác biệt giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Những bậc đá đặc trưng đưa Pottinger Street trở thành một trong những góc phố thú vị - Ảnh DNCC

Hành trình tiếp tục đưa du khách trở về với đời sống thường nhật. Một buổi dạo quanh Upper Lascar Row, ghé Graham Street Market, bước qua Pottinger Street với những bậc đá đặc trưng hay thong thả khám phá những góc phố cũ có thể đưa du khách đến gần hơn với một vùng đất rất đời, nơi ký ức không nằm trong bảo tàng mà vẫn hiện diện giữa những thanh âm, con người và nhịp sinh hoạt mỗi ngày.

Nếu muốn nhìn lại hành trình ấy từ một góc rộng hơn, Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông tại Tsim Sha Tsui là điểm dừng để câu chuyện được nối dài qua nhiều thế kỷ. Từ một cảng biển đến một đô thị quốc tế, Hồng Kông hiện lên qua những lớp lịch sử, văn hóa và con người đã cùng tạo nên diện mạo thành phố hôm nay.

Và rồi, khi những trang ký ức xưa dần khép lại, chuyến đi lại mở sang một chương hoàn toàn khác.

Sắc màu lễ hội diệu kỳ tại Hong Kong Disneyland

Từ những trang truyện tuổi thơ, thế giới Disney hiện ra sống động ngay trước mắt - Ảnh DNCC

Từ những con phố thật, những di sản thật và những ký ức có thật, du khách bước vào một thế giới nơi những câu chuyện từng đọc khi còn nhỏ bỗng trở nên sống động trước mắt. Đó là Hong Kong Disneyland.

Viết tiếp câu chuyện cổ tích của riêng bạn tại Hồng Kông (Trung Quốc) - Nguồn: DNCC



Ở đây, những nhân vật quen thuộc, những lâu đài trong truyện cổ tích và những câu chuyện từng nằm trên trang sách được kể lại bằng âm nhạc, ánh sáng, các màn trình diễn và những khoảnh khắc có thể cùng nhau trải nghiệm.

Không khí Halloween phủ lên Disneyland một sắc màu kỳ bí - Ảnh DNCC

Mỗi mùa trong năm lại mang đến một cách kể chuyện riêng. Với Disney Halloween Time, không khí lễ hội trở nên kỳ bí và vui nhộn khi những nhân vật phản diện quen thuộc xuất hiện, các màn diễu hành và hoạt động tương tác mang đến một sắc màu khác cho thế giới Disney.

Với những gia đình yêu thích vận động, Magic Run Fest lại biến chuyến đi thành một kỷ niệm có thể mang về. Trên đường chạy, trẻ em và người lớn cùng hóa thân thành những nhân vật Disney yêu thích, cùng hoàn thành thử thách và lưu giữ dấu ấn của một ngày đặc biệt.

Đến cuối năm, câu chuyện lại chuyển sang một chương ấm áp hơn với Christmas Magic Lives Here. Main Street được phủ lên không khí Giáng sinh, cây thông Noel trở thành tâm điểm của những khoảnh khắc sum vầy, trong khi World of Frozen mở ra một mùa đông mang sắc màu Arendelle.

Khi đêm xuống, âm nhạc và ánh sáng tiếp tục dẫn lối đến những màn trình diễn trước lâu đài, để một ngày ở Disneyland khép lại trong không khí lễ hội.

Trọn vẹn khoảnh khắc diệu kỳ dưới bầu trời đêm rực rỡ sắc màu tại Hong Kong Disneyland - Ảnh DNCC

Có lẽ điều thú vị nhất của Hồng Kông (Trung Quốc) nằm ở cách hai thế giới tưởng như rất khác nhau lại có thể nối tiếp trong cùng một hành trình. Một bên là chiếc Star Ferry đã đi qua hơn một thế kỷ, những con phố cũ và các di sản được lưu giữ giữa lòng thành phố.

Một bên là lâu đài Disney, những nhân vật bước ra từ truyện cổ tích và những lễ hội khiến người lớn cũng tìm lại được niềm vui của tuổi thơ.

Và khi chuyến đi kết thúc, có thể thứ còn lại không phải là một danh sách những nơi đã ghé qua, mà là cảm giác mình vừa đi qua hai câu chuyện: một câu chuyện bắt đầu từ "ngày xửa ngày xưa", và một câu chuyện vẫn còn tiếp tục với "hạnh phúc mãi về sau". Hãy một lần ghé lại để cảm nhận, để thấy yêu và lưu giữ những khoảnh khắc rất riêng của Hồng Kông (Trung Quốc)!