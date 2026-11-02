Khai trương khách sạn Amérys Phú Quốc: Điểm hẹn nghỉ dưỡng gia đình đa thế hệ

Khách sạn tọa lạc tại Khu phức hợp Marina Square, Đường Bào, Phú Quốc - Ảnh: DNCC

Sự kiện ghi dấu bước đi chiến lược của Tập đoàn KNI nhằm bổ sung thêm lựa chọn lưu trú cao cấp, được "may đo" chuyên biệt cho các gia đình đa thế hệ tại đảo Ngọc.

Không gian lưu trú linh hoạt, kết nối sum vầy

Khách sạn có quy mô gồm 7 tầng với 113 phòng nghỉ cao cấp. Nơi đây gây ấn tượng mạnh nhờ ngôn ngữ kiến trúc "Hơi ấm đại dương" do Raymond Architectural Design Office - đơn vị Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm đảm nhiệm.

Phòng ngủ tiện nghi có thể đón đại gia đình 8 người - Ảnh: DNCC

Dự án được quản lý, vận hành bởi Công ty Private Palace Việt Nam, thuộc Tập đoàn Private Palace Hotels & Resorts (Đức). Sự kết hợp này mang đến chuẩn mực vận hành khắt khe, tinh tế và kỷ luật nghiêm ngặt của châu Âu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KNI, chia sẻ: "Với phương châm ‘Designed for Togetherness’, chúng tôi kiến tạo không gian đa thế hệ tinh tế tại Amérys Phú Quốc.

Đây là nơi mọi thành viên đều tìm thấy niềm vui riêng mà vẫn gắn kết trọn vẹn, bồi bổ sức khỏe tinh thần, thể chất. Chúng tôi tin khách hàng sẽ hài lòng với dịch vụ xuất sắc và kỷ luật vận hành cao cấp do nhà điều hành Đức là Private Palace Hotels cung cấp".

Nhà hàng Caya và nhà hàng Starfish có thể phục vụ hàng trăm thực khách - Ảnh: DNCC

Theo ban quản lý, sự kết nối tại khách sạn đến từ việc tôn trọng thế giới riêng của mỗi thế hệ dưới sự điều phối chuyên nghiệp chuẩn Đức. Hệ thống phòng nghỉ thiết kế linh hoạt, vừa có phòng ấm cúng cho gia đình nhỏ, vừa có suite lớn kết nối thông minh. Thiết kế đáp ứng nhu cầu của đại gia đình, gồm cả ông bà, đảm bảo riêng tư nhưng không tách biệt.

Hệ thống ẩm thực, giải trí được đầu tư làm phông nền cho khoảnh khắc sum vầy. Khách sạn sở hữu 2 nhà hàng, hồ bơi hiện đại và bãi biển riêng thơ mộng cách khuôn viên 5 phút đi xe điện. Khi tụ họp trong bữa ăn, cả gia đình sẽ cùng nhau tạo nên những ký ức vô giá nhờ sự chăm sóc chu đáo theo phong cách hiếu khách châu Âu.

Chăm sóc chuyên biệt cho từng thành viên trong gia đình

Hiện thực hóa phương châm cốt lõi, ông Karim Klaa, Giám đốc Điều hành Amérys Phú Quốc, cho biết dịch vụ tại đây được cá nhân hóa sâu sắc theo quy trình quản lý của Đức.

Đối với trẻ em, khách sạn đầu tư Khu vui chơi Azuria Kid Club trong nhà trang bị điều hòa toàn diện, diện tích 500m2. Tại đây, lịch trình hoạt động phong phú thay đổi linh hoạt giúp trẻ tự do khám phá. Các chương trình trại hè dự kiến kết hợp cùng trường Ardingly College Vietnam hứa hẹn mang đến trải nghiệm vượt trội cho cư dân nhí.

Không gian dành cho bố mẹ và ông bà qua Trung tâm Spa tích hợp đa dạng gồm phòng massage, gym, yoga, xông hơi và liệu pháp xông đá nóng Ganban. Phòng trà ca nhạc và câu lạc bộ thể thao là nơi lý tưởng để người lớn giải trí.

Phòng gym rộng rãi được trang bị máy móc hiện đại - Ảnh: DNCC

Hướng tới người cao tuổi, khách sạn hợp tác cùng Genki House mang mô hình chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật vào vận hành. Hệ sinh thái này cung cấp trị liệu y học cổ truyền, dưỡng sinh, giúp ông bà hưởng kỳ nghỉ dưỡng lành mạnh dưới sự giám sát từ Private Palace Hotels.

Ông Daniel Hutter, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Private Palace Hotels khu vực Đức, khẳng định: "Lời hứa của chúng tôi mang đậm triết lý vận hành Đức: sự chính xác, kỷ luật, đem lại sự hiếu khách chân thành bằng tiêu chuẩn xuất sắc nhất".

Sự xuất hiện của Amérys Phú Quốc cùng chính sách miễn visa đặc khu, vị trí kết nối thuận lợi kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm đến hàng đầu cho du lịch gia đình toàn cầu.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Khách sạn Amérys Phú Quốc - Ảnh: DNCC

Dịp này, hệ sinh thái Tập đoàn KNI chính thức ra mắt bộ đặc quyền "KNI Family Privileges", mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho gia đình đa thế hệ ở ba lĩnh vực cốt lõi: giáo dục, nghỉ dưỡng và sức khỏe.

- Giáo dục vững vàng cho con : Tại Ardingly College Vietnam - trường nội trú Anh Quốc tại Việt Nam, gia đình được ưu đãi đến 50% học phí và phí nội trú, giữ nguyên biểu phí suốt các cấp học. Đặc biệt, phụ huynh có cơ hội ghi danh "Ardingly Founding Family (Gia đình sáng lập Ardingly)" với những đặc quyền cao nhất (số lượng giới hạn).

- Khoảnh khắc gắn kết cho cả nhà : Tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Khách sạn cao cấp AMÉRYS Phú Quốc với ưu đãi lưu trú lên đến 50%, nơi không gian được thiết kế hoàn hảo cho mọi lứa tuổi.

- Tuổi già an yên cho ông bà : Trải nghiệm dịch vụ sinh hoạt bán trú trọn gói tại Genki House - Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo chuẩn Nhật Bản tại TP.HCM, cùng ưu đãi 10% cho toàn bộ dịch vụ đi kèm.