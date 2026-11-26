Đại diện Vikki Digital Bank cùng các khách hàng may mắn nhất của chương trình “TIẾT KIỆM Vikki - Trúng Bóng VÀNG Ký” - Ảnh: Vikki Digital Bank

Tiếp nối chương trình, Vikki Digital Bank mang đến hàng nghìn cơ hội trúng thưởng cùng loạt ưu đãi tiết kiệm, mua sắm, ẩm thực và du lịch trong dịp cuối năm.

Trao tận tay khách hàng 10 lượng vàng 999.9 SJC

Từ khoản tiền gửi tiết kiệm tại Vikki Digital Bank - Chi nhánh Hồ Chí Minh, khách hàng Trần Thị Ngọc XXXX đã may mắn trở thành chủ nhân Bóng VÀNG Ký trị giá 10 lượng vàng SJC 999.9 - giải thưởng cao nhất của chương trình "TIẾT KIỆM Vikki - Trúng Bóng VÀNG Ký".

Trước đó, tại Mega Livestream ngày 11-11-2026, mã số dự thưởng 011605386 của khách hàng đã được xác định trúng Giải Đặc biệt. Phiên quay số được tổ chức công khai dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Công Thương.

Chia sẻ tại lễ trao giải, khách hàng Trần Thị Ngọc XXXX cho biết: "Tôi thực sự rất hạnh phúc khi trở thành chủ nhân Giải Đặc biệt của chương trình. Ngay khi biết mình trúng thưởng, tôi đã chia sẻ tin vui với gia đình. Mọi người đều rất bất ngờ và vui mừng.

Điều thú vị là khi đến tham dự lễ trao giải do Vikki tổ chức, tôi lại may mắn trúng thêm 1 chỉ vàng từ hoạt động bốc thăm tại sự kiện. Niềm vui nối tiếp niềm vui, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với cả gia đình tôi".

Đại diện Vikki Digital Bank trao giải 10 lượng vàng SJC cho khách hàng may mắn nhất chương trình “TIẾT KIỆM Vikki - Trúng Bóng VÀNG Ký” - Ảnh: Vikki Digital Bank

Bên cạnh Giải Đặc biệt, chương trình cũng đã tìm ra chủ nhân của 21 giải thưởng vàng cuối kỳ, gồm 3 giải Nhất, mỗi giải 2 lượng vàng SJC; 6 giải Nhì, mỗi giải 1 lượng vàng SJC và 12 giải Ba, mỗi giải 5 chỉ vàng SJC.

Các chương trình tiết kiệm dự thưởng được Vikki Digital Bank triển khai liên tục nhằm tri ân khách hàng, đồng thời gia tăng lợi ích cho người gửi tiết kiệm bên cạnh nguồn thu nhập từ lãi tiền gửi.

Với danh mục sản phẩm đa dạng như Tiết kiệm Online, Tiết kiệm Trường An, Tiết kiệm Tài Sắc, Tiết kiệm GenV Future, Tiết kiệm kế thừa… cùng lãi suất cạnh tranh và phương thức nhận lãi linh hoạt, Vikki Digital Bank mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu tích lũy và kế hoạch tài chính của từng khách hàng.

Mới đây, Vikki Digital Bank được tổ chức quốc tế World Business Outlook vinh danh với hai giải thưởng "Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất Việt Nam 2026" (Best Savings Bank Vietnam 2026) và "Ngân hàng Tiết kiệm của Năm tại Việt Nam 2026" (Savings Bank of the Year Vietnam 2026).

Vikki Digital Bank: Gửi tiết kiệm trúng vàng, tận hưởng loạt ưu đãi dịp cuối năm

Các khách hàng may mắn trúng giải 2 lượng VÀNG SJC 999.9 - Ảnh: Vikki Digital Bank

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải, Vikki Digital Bank tổ chức phiên quay số trúng thưởng Tuần 3 của chương trình "TIẾT KIỆM Vikki - Trúng VÀNG Nguyên Ký", tìm ra 30 khách hàng may mắn trúng thưởng.

Trước đó, 60 giải thưởng vàng của Tuần 1 và Tuần 2 đã tìm được chủ nhân tại phiên quay số ngày 17-11-2026. Danh sách khách hàng trúng thưởng đã được công bố trên website chính thức của Vikki Digital Bank.

Diễn ra đến hết ngày 31-12-2026, chương trình "TIẾT KIỆM Vikki - Trúng VÀNG Nguyên Ký" có tổng giá trị giải thưởng hơn 19 tỉ đồng, nổi bật là Giải Đặc biệt 10 lượng vàng SJC 999.9, 06 Giải Đặc quyền Tinh Hoa (mỗi giải 1 lượng vàng SJC 999.9) cùng hàng nghìn giải thưởng vàng và tiền mặt.

Chương trình “TIẾT KIỆM Vikki - Trúng VÀNG Nguyên Ký” có tổng giá trị giải thưởng hơn 19 tỉ đồng diễn ra đến hết 31-12-2026 - Ảnh: Vikki Digital Bank

Chỉ từ 20 triệu đồng gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên trên App Vikki hoặc tại các chi nhánh, phòng giao dịch Vikki Digital Bank trên toàn quốc, khách hàng có cơ hội nhận mã dự thưởng. Mỗi mã dự thưởng được tham gia 4 kỳ quay số ngày, tuần, tháng và chung cuộc.

Đón mùa lễ hội, mua sắm và du lịch cuối năm, Vikki Digital Bank còn triển khai loạt ưu đãi giúp khách hàng gia tăng tích lũy và tối ưu chi tiêu, từ ưu đãi cộng thêm lãi suất tiết kiệm đến các ưu đãi thanh toán, ẩm thực và di chuyển.

Khách hàng có cơ hội nhận voucher thưởng thức cà phê tại Vikkafé, nhận ưu đãi đến 100.000 đồng mỗi tháng khi chạm thẻ Vikki thanh toán trên xe buýt TP.HCM, săn vé máy bay Vietjet từ 0 đồng để lên kế hoạch du lịch, về quê đón Tết, cùng nhiều ưu đãi mua sắm và nghỉ dưỡng.

Với loạt ưu đãi được triển khai đồng thời, khách hàng Vikki Digital Bank có thể vừa gia tăng giá trị khoản tiền tích lũy, vừa tiết kiệm chi phí chi tiêu và tận hưởng những trải nghiệm dịp lễ hội cuối năm.