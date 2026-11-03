Keyshu chiến thắng hạng mục ‘Mặt Nạ Của Năm’ tại L’OFFICIEL 2026

Mặt nạ Sợi xơ Rau má Keyshu chiến thắng hạng mục Mặt nạ của năm tại L’OFFICIEL Beauty Choice Awards 2026 - Ảnh: DNCC

L’OFFICIEL Beauty Choice Awards là giải thưởng làm đẹp thường niên do L’OFFICIEL Vietnam tổ chức, nhằm tôn vinh những thương hiệu, sản phẩm và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp. Trở lại với chủ đề "Once Upon a Youth: Longevity Ever After", mùa giải 2026 tiếp tục hướng đến những giá trị làm đẹp bền vững.

Tại mùa giải năm nay, Mặt nạ Keyshu Bioessence Mask (Mặt nạ Sợi xơ Rau má) được vinh danh ở hạng mục Face Mask of the Year (Mặt nạ của năm).

Giải thưởng này là lời khẳng định đầy tự hào cho hành trình kiên định của Keyshu: không chạy theo trào lưu ngắn hạn mà đầu tư bài bản vào nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm, góp phần khẳng định tiềm năng và vị thế của mỹ phẩm Việt trên thị trường làm đẹp.

Công nghệ phôi sợi thực vật khác biệt

Là một trong những thương hiệu đầu tiên phát triển dòng mặt nạ sử dụng phôi sợi xơ thực vật tại Việt Nam, Keyshu tạo nên dấu ấn riêng với Mặt nạ Sợi xơ Rau má, hướng đến nhu cầu dưỡng ẩm, làm mềm da, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da.

Theo đại diện thương hiệu, điểm khác biệt của Mặt nạ Sợi xơ Rau má nằm ở chất liệu phôi sinh học: sự kết hợp giữa sợi xơ rau má và sợi thực vật Lyocell thân thiện với môi trường.

Nhờ đó, sản phẩm vừa có khả năng phân hủy sinh học, vừa ôm sát bề mặt da, giúp giữ và giải phóng dưỡng chất hiệu quả.

Điểm khác biệt của Mặt nạ Sợi xơ Rau má nằm ở chất liệu phôi sợi tự nhiên - Ảnh: DNCC

Bước đệm cho hành trình phát triển của Keyshu

Giải thưởng Face Mask of the Year 2026 tiếp tục nối dài những dấu ấn của Keyshu trên hành trình phát triển thương hiệu mỹ phẩm Việt.

Đằng sau mỗi sản phẩm là định hướng đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu và hoàn thiện công thức, với mong muốn mang đến những giải pháp chăm sóc da chất lượng, an toàn và phù hợp nhất với cấu trúc làn da người Việt.

Khoảnh khắc Keyshu nhận giải Mặt nạ của năm đáng nhớ - Ảnh: DNCC

Danh hiệu tại L’OFFICIEL Beauty Choice Awards 2026 vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, vừa là động lực để Keyshu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đưa các sản phẩm mỹ phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước cũng như từng bước vươn tầm ra thị trường quốc tế.