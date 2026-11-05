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K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2026 thu hút hơn 24.000 lượt khách

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TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Triển lãm K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2026 đã khép lại thành công sau ba ngày diễn ra từ 29 đến 31-10 tại Hall B1, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2026 thu hút hơn 24.000 lượt khách - Ảnh 1.

Đông đảo khách tham quan tại khu vực lối vào triển lãm - Ảnh: DNCC

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia trưng bày

Triển lãm năm nay do tỉnh Gyeonggi-do (Hàn Quốc) chủ trì, KINTEX và Coex Vina phối hợp tổ chức. Điểm nhấn nổi bật là sự góp mặt của 70 doanh nghiệp đến từ tỉnh Gyeonggi-do tại K-Beauty Expo Vietnam, trong tổng số hơn 100 doanh nghiệp ngành làm đẹp đến từ Hàn Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác.

Với diện tích trưng bày 5.000 m², triển lãm năm nay giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm, công nghệ và giải pháp thuộc các lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc tóc, chăm sóc móng, thẩm mỹ, nguyên liệu, bao bì và đóng gói, thực phẩm làm đẹp từ bên trong, dịch vụ y tế, chăm sóc cơ thể và công nghệ làm đẹp.

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2026 thu hút hơn 24.000 lượt khách - Ảnh 2.

Toàn cảnh không gian trưng bày tại triển lãm - Ảnh: DNCC

Danh mục trưng bày trải rộng từ sản phẩm hoàn thiện đến nguyên liệu, bao bì, dịch vụ và công nghệ, qua đó giúp khách tham quan chuyên ngành tiếp cận nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng ngành làm đẹp tại cùng một địa điểm.

Đây cũng là dịp để các thương hiệu giới thiệu sản phẩm mới, tìm hiểu nhu cầu thị trường và tiếp cận trực tiếp với khách hàng, đối tác trong ngành.

Thúc đẩy kết nối giao thương và mở rộng cơ hội hợp tác

Bên cạnh hoạt động trưng bày, kết nối giao thương B2B tiếp tục là một trong những trọng tâm của K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show.

Sự kiện hướng đến các nhóm khách thương mại như nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà bán buôn, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp OEM/ODM có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm, nguồn cung và đối tác mới.

Trong đó, chương trình "Biz-Matching 1:1" tạo cơ hội để doanh nghiệp trưng bày và nhà mua hàng gặp gỡ trực tiếp dựa trên nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Các cuộc gặp được kết nối xoay quanh hoạt động tìm nguồn hàng, xuất nhập khẩu, phân phối và hợp tác thương mại, giúp hai bên trao đổi về danh mục sản phẩm, nhu cầu thị trường cũng như khả năng phát triển quan hệ hợp tác.

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2026 thu hút hơn 24.000 lượt khách - Ảnh 3.

Chương trình Biz-Matching 1:1 kết nối trực tiếp doanh nghiệp với các nhà mua hàng - Ảnh: DNCC

Theo ban tổ chức, hoạt động kết nối giao thương tại K-Beauty Expo Vietnam 2026 cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Tổng giá trị tư vấn xuất khẩu đạt xấp xỉ 41 triệu USD, trong khi giá trị hợp đồng tiềm năng đạt hơn 12 triệu USD. Đặc biệt, một biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký kết với giá trị 50.000 USD.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của triển lãm trong việc thúc đẩy giao thương, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trong ngành mỹ phẩm và làm đẹp.

Không gian trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc Song song với các hoạt động dành cho doanh nghiệp và nhà mua hàng, triển lãm năm nay còn mở rộng trải nghiệm dành cho khách tham quan. Điểm nhấn năm nay là K-Culture Zone với các hoạt động như D.I.Y Your Pen, Korean Traditional Games Experience Zone và trải nghiệm Hanbok. Ngoài ra, các hoạt động Polaroid Photo Event, Photo Booth và Gift Card Event cũng đã được tổ chức trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện.

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2026 thu hút hơn 24.000 lượt khách - Ảnh 4.

Khách tham quan trải nghiệm hoạt động tại triển lãm - Ảnh: DNCC

Triển lãm còn thu hút 17 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực làm đẹp và phong cách sống, trong đó có những gương mặt sở hữu nhiều người theo dõi như Hiếu Phạm, Diễm Napie và Helen Tran, đến trải nghiệm, góp phần lan tỏa xu hướng mỹ phẩm Hàn Quốc tới công chúng Việt Nam.

Diễn ra song hành cùng K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2026 là triển lãm Coffee Expo Vietnam 2026 về lĩnh vực cà phê, trà, bánh. Việc hai triển lãm được tổ chức đồng thời góp phần mở rộng tệp khách thương mại, bao gồm nhà mua hàng, nhà bán lẻ, nhà phân phối và các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Đại diện ban tổ chức cho biết, với hơn 24.000 lượt khách tham quan & nhà mua hàng trong ba ngày, K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2026 cho thấy sức hút của các sản phẩm, công nghệ và xu hướng làm đẹp đối với thị trường Việt Nam.

Sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam và quốc tế cũng góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại, giới thiệu các giải pháp mới và mở rộng cơ hội hợp tác trong ngành.

Thông tin chi tiết xem tại website https://saigonbeautyshow.com.

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    Chủ đề: K-Beauty

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