Inolab Derma: Từ giảng đường sinh viên đến hội nghị da liễu chuyên ngành

Workshop chăm da do thương hiệu Inolab Derma tổ chức tại Trường Đại học Y Dược TP. HCM thu hút đông đảo sinh viên tham gia - Ảnh: DNCC

Đưa kiến thức chăm sóc da vào học đường

Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm qua kênh bán hàng, Inolab Derma chọn đưa kiến thức đến thẳng môi trường học đường thông qua chuỗi Unitour, đồng hành và tài trợ các chương trình tại nhiều trường Đại học, Cao đẳng.

Chặng đầu tiên là Đại học Công nghiệp TP.HCM, trong ngày hội chào đón tân sinh viên. Tại gian hàng, thương hiệu tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn về những vấn đề da phổ biến ở độ tuổi sinh viên.

Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu họ được tìm hiểu bài bản về nguyên nhân gây mụn hay cách phân biệt da dầu với da mất nước. Sự quan tâm của sinh viên khiến thương hiệu nhận ra việc đồng hành không nên dừng ở một sự kiện đơn lẻ mà cần được xây dựng thành hành trình dài hạn.

Tiếp nối là Đại học Y Dược TP.HCM, nơi trọng tâm chuyển từ tiếp cận đông đảo sang chiều sâu chuyên môn để các chuyên gia và sinh viên trao đổi các nội dung liên quan những nguyên tắc chăm sóc da hiện đại.

Sự tham gia tích cực của sinh viên ngành y cho thấy chăm sóc da không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ mà còn gắn với nhận thức về sức khỏe.

Sinh viên FPT Polytechnic tham gia cuộc thi Livestream Mastery trong khuôn khổ Unitour - Ảnh: DNCC

Chặng thứ ba là FPT Polytechnic, môi trường của thế hệ Gen Z năng động, quen với công nghệ và kinh doanh số.

Bên cạnh nội dung kiến thức chăm sóc da, sinh viên còn tham gia cuộc thi Livestream Mastery, nơi các bạn rèn kỹ năng giao tiếp, dẫn dắt phiên phát trực tiếp và giới thiệu sản phẩm một cách chuyên nghiệp. Hoạt động này mở rộng vai trò của chương trình từ giáo dục về da sang hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho người trẻ.

Ba điểm dừng, ba nhóm sinh viên khác nhau, nhưng cùng một thông điệp: hiểu làn da trước khi chọn sản phẩm.

Hiện diện tại Hội nghị Da liễu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên



Nếu Unitour là cách thương hiệu lắng nghe người dùng trẻ, thì Hội nghị Da liễu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2026 là nơi thương hiệu đối thoại với giới chuyên môn. Hội nghị diễn ra ngày 25-7 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Gian hàng Inolab Derma tại Hội nghị Da liễu Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2026 - Ảnh: DNCC

Tại đây, Inolab Derma giới thiệu bộ giải pháp chăm sóc da xây dựng theo quy trình hằng ngày, đồng thời gặp gỡ bác sĩ, đối tác trong ngành và người tiêu dùng.

Theo đại diện thương hiệu, giá trị lớn nhất của sự kiện nằm ở những cuộc trao đổi: góc nhìn chuyên môn từ các bác sĩ, câu hỏi thực tế từ khách tham quan và góp ý về trải nghiệm sản phẩm.

"Chúng tôi muốn tạo không gian cởi mở để mọi người cùng trao đổi về nhu cầu chăm sóc da thực tế, từ đó lan tỏa thói quen làm đẹp khoa học đến nhiều người hơn nữa", đại diện Inolab Derma chia sẻ.

Việc có mặt tại một diễn đàn chuyên ngành ở khu vực ngoài TP.HCM cũng cho thấy nỗ lực mở rộng kết nối của thương hiệu với cộng đồng bác sĩ da liễu và thị trường các tỉnh.

Giải pháp làm sạch và chăm sóc da mụn

Các hoạt động trên không tách rời với danh mục sản phẩm. Những vấn đề được sinh viên và chuyên gia nhắc đến nhiều nhất, từ bã nhờn, bụi bẩn, lớp kem chống nắng và trang điểm còn sót lại đến tình trạng mụn viêm, chính là cơ sở để Inolab Derma xây dựng dòng sản phẩm tập trung vào bước làm sạch và hỗ trợ chăm sóc da mụn.

Bộ sản phẩm làm sạch và hỗ trợ chăm sóc da mụn của Inolab Derma - Ảnh: DNCC

Depure Oil là dầu tẩy trang ứng dụng hệ vi nhũ (microemulsion) với kết cấu lỏng nhẹ, nhũ hóa nhanh, hỗ trợ làm sạch kem chống nắng, lớp trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn.

Oilusion Cleanser 2in1 kết hợp chức năng dầu tẩy trang và sữa rửa mặt trong một sản phẩm. Công nghệ Oil to Foam giúp dầu chuyển thành bọt mịn khi tiếp xúc nước, hỗ trợ làm sạch và rút gọn quy trình, phù hợp với nhịp sống bận rộn của sinh viên và người đi làm trẻ.

FAC Spot Cream là kem chấm mụn, cung cấp độ ẩm cho da, hỗ trợ giảm mụn và làm dịu da

Cách sắp xếp này phản ánh một logic chăm sóc da cơ bản: làm sạch đúng cách là bước nền, từ đó mới đến các bước hỗ trợ xử lý vấn đề cụ thể. Một quy trình ngắn, rõ ràng thường dễ duy trì hơn một chuỗi nhiều bước mà người dùng không hiểu mục đích.

Giấy chứng nhận kiểm định quốc tế Dermatest và Ellead test của sản phẩm kem chấm mụn FAC Spot Cream - Ảnh: DNCC

Để củng cố độ tin cậy cho dòng sản phẩm, dòng kem chấm mụn FAC Spot Cream đã hoàn thành thử nghiệm đánh giá độ dung nạp trên da nhạy cảm từ Viện nghiên cứu Ellead (Hàn Quốc) và đạt chứng nhận "Excellent" từ Viện nghiên cứu da liễu Dermatest (Đức).

Với nhóm khách hàng trẻ, những cam kết có thể kiểm chứng này sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin lâu dài.

Thời gian tới, Inolab Derma cho biết sẽ tiếp tục mở rộng Unitour đến nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước, đồng thời ra mắt thêm các sản phẩm dựa trên tình trạng da và nhu cầu thực tế của người Việt.

"Mỗi ý kiến đóng góp là động lực để chúng tôi đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới và hoàn thiện giải pháp chăm sóc da", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Từ sân trường đến hội nghị chuyên ngành, hành trình của Inolab Derma cho thấy một cách tiếp cận bền bỉ: xây dựng niềm tin bằng kiến thức trước, rồi mới đến sản phẩm.