INAX kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam với thông điệp "100 năm chất Nhật - 30 năm niềm tin Việt" - Ảnh: DNCC

Ba thập kỷ phát triển tại thị trường Việt Nam

Có mặt từ năm 1996, INAX là thương hiệu thiết bị vệ sinh Nhật Bản đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam. Từ những ngày đầu hiện diện đến quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, hành trình của thương hiệu này tại Việt Nam thể hiện cam kết lâu dài trong việc đưa chuyên môn và công nghệ thiết bị vệ sinh Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Hiện INAX có 10 nhà máy tại Việt Nam cùng mạng lưới hơn 8.000 đại lý. Danh mục sản phẩm gồm thiết bị vệ sinh, các giải pháp phòng tắm và gạch kiến trúc, phục vụ nhu cầu từ hộ gia đình đến các công trình.

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp đưa vào thị trường nhiều giải pháp công nghệ, trong đó có men sứ Aqua Ceramic. Công nghệ này giúp hạn chế chất bẩn và cặn silic bám trên bề mặt sứ, hỗ trợ việc vệ sinh sản phẩm trong quá trình sử dụng.

Ở mảng gạch kiến trúc, thương hiệu này hiện có hơn 200 bộ sưu tập và mẫu mã, hướng đến các nhu cầu thiết kế không gian khác nhau.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp triển khai chương trình học bổng INAX Talent of Promise (ITOP) dành cho sinh viên ngành Kiến trúc và Thiết kế. Triển khai từ 2005, tính tới nay, chương trình đã trao tổng giá trị học bổng 3 tỉ đồng, hỗ trợ khoảng 1.000 sinh viên tại hơn 10 trường đại học trên cả nước.

Giới thiệu dòng sản phẩm bàn cầu và nắp rửa thông minh Spalet

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam, LIXIL giới thiệu dòng sản phẩm bàn cầu và nắp rửa thông minh Spalet dưới thương hiệu INAX. Đây là nhóm sản phẩm tích hợp chức năng rửa, hướng đến nhu cầu vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức khỏe trong không gian phòng tắm gia đình.

Theo doanh nghiệp, Spalet được phát triển dựa trên những hiểu biết về nhu cầu và trải nghiệm vệ sinh cá nhân, được ghi nhận qua khảo sát tại Việt Nam vào tháng 1-2026 với sự tham gia của 1.000 người tiêu dùng.

Khảo sát cho thấy phòng tắm không chỉ là không gian phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân, mà còn có vai trò quan trọng đối với chất lượng sống hằng ngày. Khảo sát ghi nhận 97% người tham gia cho rằng phòng tắm sạch phản ánh mức độ vệ sinh của cả ngôi nhà; 78% xem phòng tắm là không gian mang lại sự riêng tư và thư giãn.

INAX SUMI - Bàn cầu tích hợp thuộc dòng sản phẩm Spalet mới ra mắt nhân dịp kỷ niệm 30 năm INAX tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Spalet gồm các mẫu bàn cầu thông minh tích hợp chức năng rửa và nắp rửa thông minh có thể lắp đặt trên bàn cầu hiện có. Cách thiết kế này mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, kể cả những gia đình muốn bổ sung tính năng thông minh mà chưa cần thay toàn bộ thiết bị vệ sinh.

Các sản phẩm kế thừa nền tảng công nghệ bàn cầu thông minh của LIXIL, với dấu mốc từ mẫu INAX Sanitarina 61 ra mắt tại Nhật Bản năm 1967. Sản phẩm này gần đây được Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) công nhận là Cột mốc Lịch sử Kỹ thuật (IEEE Milestone), ghi nhận đóng góp trong lịch sử phát triển công nghệ bàn cầu thông minh.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tập đoàn này sử dụng thuật ngữ Spalet để chỉ nhóm sản phẩm bàn cầu tích hợp chức năng rửa và nắp rửa thông minh. Tại Việt Nam, các sản phẩm này được phân phối dưới thương hiệu INAX, gắn với triết lý "Live Well".

Chương trình ưu đãi tới 40% nhân dịp INAX kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam, áp dụng từ tháng 10-2026 đến hết tháng 1-2027 - Ảnh: DNCC

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 30 năm, INAX triển khai chương trình ưu đãi dành cho người tiêu dùng từ tháng 10-2026 đến hết tháng 1-2027 tại 105 showroom và cửa hàng bán lẻ ủy quyền trên toàn quốc.

Bên cạnh các chương trình khuyến mại, người tiêu dùng có thể đến hệ thống điểm bán để tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm thiết bị vệ sinh, trong đó có dòng bàn cầu và nắp rửa thông minh Spalet.