Imexpharm được vinh danh ở vị trí số 1 ngành Dược - Thiết bị y tế - Chăm sóc sức khỏe, Khối Doanh nghiệp Vừa - Ảnh: DNCC

Ngày 18-11, tại Lễ công bố chương trình nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Anphabe tổ chức, Imexpharm tiếp tục được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - khối doanh nghiệp vừa.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp duy trì vị trí số 1 trong nhóm ngành dược - thiết bị y tế - chăm sóc sức khỏe đồng thời tăng một bậc so với năm 2025 lên vị trí số 20 của khối doanh nghiệp vừa.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Anphabe - đơn vị tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tại Việt Nam, kết hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage và có sự tham gia của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Với sự tham gia khảo sát của gần 70.000 nhân sự từ hơn 713 doanh nghiệp trên toàn quốc bao phủ 18 ngành nghề lĩnh vực tại Việt Nam, quy mô khảo sát cho thấy tính toàn diện và chuyên nghiệp của chương trình.

Được thực hiện độc lập trên cơ sở ghi nhận ý kiến khách quan từ người đi làm, từ đó đưa ra thang chuẩn đánh giá mức độ hấp dẫn của các doanh nghiệp trong thị trường tuyển dụng Việt Nam.

Trong 14 năm qua, kết quả khảo sát hàng năm của Anphabe luôn là nguồn thông tin đáng tin cậy được cộng đồng nhà tuyển dụng và người lao động đón chờ.

Theo dữ liệu khảo sát từ tháng 4 đến tháng 7-2026, tại nhóm ngành dược - thiết bị y tế - chăm sóc sức khỏe có 1.345 người tham gia đánh giá. Trong đó, tỉ lệ ứng viên ưu tiên chọn Imexpharm cao gấp 3 lần mức trung bình của nhóm ngành.

Giải thưởng chính là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhân viên Imexpharm trong năm 2026 đầy biến động và thách thức, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của công ty trong chiến lược quản trị nhân sự tôn trọng và đề cao hạnh phúc con người.

49 năm phát triển cùng các thế hệ Imexpharm

Với định hướng phát triển Nguồn nhân lực "Giỏi chuyên môn - Khỏe thể chất - Vững tinh thần", doanh nghiệp chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo nhân viên từ giai đoạn hội nhập đến khi đảm nhiệm công việc chuyên môn.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, công ty triển khai 9 khóa đào tạo hội nhập với 161 lượt nhân sự mới tham gia, cùng 6 đợt đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm cho đội ngũ kinh doanh tại 19 chi nhánh trên toàn quốc.

Doanh nghiệp cũng thành lập Ban Giảng viên đào tạo nội bộ và mở rộng chương trình Mentor - Mentee trên toàn công ty để nhân viên có thêm cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp.

Nhân viên Imexpharm tham gia chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm năm 2026 - Ảnh: DNCC

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập, công ty tổ chức cuộc thi "Cùng mái nhà - Cùng tỏa sáng" thu hút gần 100 cán bộ, nhân viên tham gia. Qua những câu chuyện gắn bó do những đồng nghiệp đi trước chia sẻ, các bạn nhân viên mới có dịp tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa công ty.

Nhân viên Imexpharm tham gia cuộc thi "Cùng mái nhà - Cùng tỏa sáng - Ảnh: DNCC

Cũng trong dịp này, công ty vinh danh 109 cán bộ, nhân viên có từ 10 đến 20 năm thâm niên gắn bó, khẳng định sự trân trọng dành cho các thế hệ người lao động đã chung sức xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc.

Tinh thần ấy cũng được Thầy thuốc Nhân dân, dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm, gửi gắm tại lễ kỷ niệm 49 năm thành lập công ty: "Mọi sự trân trọng và biết ơn xin dành cho tất cả những người đã cống hiến và bền bỉ góp từng viên gạch nhỏ để xây dựng một doanh nghiệp ngày càng vững chãi, gắn kết và bền vững."

Imexpharm vinh danh cán bộ, nhân viên gắn bó từ 10 đến 20 năm nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập - Ảnh: DNCC

Với triết lý kinh doanh "1.000 năm sau hoa sen vẫn nở", Imexpharm luôn kiên định lấy sự tôn trọng và đề cao hạnh phúc con người làm kim chỉ nam trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới sự phát triển bền vững của cả cá nhân và công ty.