Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition sản xuất giới hạn được nhập khẩu về Việt Nam - Ảnh: Xe máy Quang Vinh

Một cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM đang chào bán chiếc Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition với giá 338 triệu đồng. Đây là phiên bản đặc biệt ra mắt năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Walt Disney.

Theo đơn vị bán hàng, chiếc xe được nhập khẩu từ Thái Lan, mang số thứ tự 52 trong tổng số 100 chiếc được sản xuất trên toàn cầu. Phiên bản này là sản phẩm hợp tác giữa Honda, Cub House Thái Lan và Walt Disney.

So với Super Cub C125 thông thường, phiên bản Disney chủ yếu khác biệt ở ngoại hình. Xe sử dụng màu đen satin, kết hợp các chi tiết mạ crôm ở phần chắn gió trước và hai bên thân. Yên xe màu đỏ tạo điểm nhấn tương phản.

Hình chuột Mickey được đặt cạnh logo Super Cub trên phần chắn gió, trong khi dòng chữ Disney 100 xuất hiện trên ốp hông. Xe còn có bảng số thứ tự riêng, thể hiện vị trí trong tổng số 100 chiếc được sản xuất.

Honda Super Cub C125 Disney trong ảnh này mang số thứ tự 52/100 - Ảnh: Xe máy Quang Vinh

Dù có giá bán cao, Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition không khác biệt đáng kể về động cơ và trang bị vận hành so với bản tiêu chuẩn.

Xe vẫn sử dụng động cơ xi lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số 4 cấp.

Như vậy, phần chênh lệch giá chủ yếu đến từ thiết kế riêng và số lượng sản xuất giới hạn.

Honda Super Cub C125 Disney nhắm vào những người thích chơi xe độc - Ảnh: Honda

Khi ra mắt tại Thái Lan năm 2023, Honda Super Cub C125 Disney có giá 116.400 baht (khoảng 80 triệu đồng). Ngoài ra, hãng còn giới thiệu gói đặc biệt đi kèm mô hình Mickey Mouse bằng kim loại, giá 197.900 baht (khoảng 136 triệu đồng).

Tại Việt Nam, Honda Super Cub C125 đời 2026 đang được phân phối chính hãng với giá đề xuất 87,372 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và 88,354 triệu đồng cho bản Đặc biệt, đã bao gồm VAT 8%.

So với bản Đặc biệt chính hãng, chiếc Super Cub C125 Disney đang được chào bán cao gấp khoảng 3,8 lần, chênh lệch gần 250 triệu đồng.

Với số tiền 338 triệu đồng, người mua có nhiều lựa chọn mô tô phân khối lớn hoặc xe tay ga cao cấp. Tuy nhiên, phiên bản Disney chủ yếu hướng tới người sưu tầm, thay vì khách hàng mua xe để sử dụng hằng ngày.