Vào 16h ngày 25-11-2026, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (do BSR quản lý, vận hành) chính thức cán mốc 60 triệu giờ công an toàn, đúng dịp hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27-11-1961 – 27-11-2026). Trong suốt hành trình này, Nhà máy không xảy ra tai nạn lao động mất ngày công, không xảy ra cháy, nổ hay sự cố an toàn công nghệ mức 1, mức 2.

Thành quả của hơn 12 năm bền bỉ là minh chứng cho sự phát triển trong văn hóa an toàn tại Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), hướng đến mục tiêu bảo vệ con người, tài sản, đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).

Vận hành hệ thống quản lý an toàn tích hợp

Hành trình 60 triệu giờ công an toàn được tích lũy từ hơn 12 năm nỗ lực không ngừng kể từ cột mốc ngày 2-6-2014. Trước khi đạt mốc 60 triệu giờ, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã lần lượt ghi dấu các cột mốc 10 triệu giờ (2-2017), 20 triệu giờ (2-2019), 30 triệu giờ (3-2021), 40 triệu giờ (7-2023) và 50 triệu giờ (2-2025).

Để duy trì hoạt động sản xuất ổn định và hiệu quả, BSR đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn tích hợp. Bao gồm hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý an toàn công nghệ.

Đằng sau con số 60 triệu giờ công an toàn còn là hàng triệu giờ làm việc với sự cẩn trọng, hàng triệu hành động tuân thủ và những quyết định lựa chọn an toàn trong từng công việc hằng ngày.

Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát hiện trường luôn được triển khai đồng bộ để kịp thời nhận diện nguy cơ trong tất cả hoạt động sản xuất, vận hành của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nỗ lực từ sự đóng góp bền bỉ của cán bộ, công nhân và đối tác

Thành tích an toàn tại nhà máy có sự đóng góp bền bỉ của không chỉ cán bộ, công nhân viên BSR mà còn của các nhà thầu và đối tác.

Tại BSR, công tác phối hợp với các nhà thầu được tăng cường nhằm kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn; đồng thời quản lý chặt chẽ nhân sự, nhà thầu và chuyên gia nước ngoài làm việc tại nhà máy.

Song song với các giải pháp quản trị, BSR chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người lao động. Văn hóa an toàn tại BSR được vun đắp qua nhiều năm đã giúp mỗi người lao động chủ động phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ tuân thủ thụ động.

BSR bố trí lực lượng an ninh bảo vệ, giám sát an toàn, phòng cháy chữa cháy cùng đầy đủ phương tiện chuyên dụng, bảo đảm an toàn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đơn vị cũng thiết lập hệ thống văn bản, đề án và quy chế phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và cơ quan quân sự để giữ vững an ninh, an toàn cho công trình trọng điểm.

Công tác bảo đảm an ninh cũng được tăng cường với hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ phát hiện xâm nhập và kiểm soát chặt chẽ việc ra vào. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng chú trọng kiểm soát việc chụp ảnh, quay phim, sử dụng thiết bị lưu trữ, đồng thời bảo vệ dữ liệu và bí mật kinh doanh.

Trước các nguy cơ như xâm phạm hành lang bảo vệ, trôi dạt tàu thuyền và vật nổi vào công trình biển, thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép, BSR chủ động kiểm soát từ đất liền, trên không đến khu vực biển, duy trì phối hợp với lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Công tác bảo vệ môi trường tại BSR được giám sát tự động, liên tục 24/7 thông qua 6 trạm quan trắc trực tuyến, gồm 4 trạm khí thải, 1 trạm nước thải công nghiệp và 1 trạm nước biển làm mát. Dữ liệu được truyền liên tục về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định và được BSR công khai hằng ngày, không ghi nhận vi phạm môi trường.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất có hồ sơ an toàn ấn tượng.

Hướng tới phát triển bền vững, BSR đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn, tái chế khoảng 4.000 tấn xúc tác RFCC/năm thành K-Ment. Đồng thời, NMLD Dung Quất thực hiện tái chế, tái sử dụng đến 80% chất thải vận hành.

Trong thư gửi cán bộ công nhân viên, người lao động nhân cột mốc 60 triệu giờ công an toàn, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh: "60 triệu giờ công an toàn không đơn thuần là một con số, mà là minh chứng cho hàng triệu hành động đúng, hàng triệu lựa chọn an toàn và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc mỗi ngày".

Với nền tảng văn hóa an toàn đã được vun đắp, mục tiêu lớn nhất trên chặng đường phía trước của BSR vẫn là giữ vững kỷ luật, chủ động phòng ngừa rủi ro và bảo đảm mỗi người lao động đều trở về nhà an toàn sau mỗi ca làm việc.