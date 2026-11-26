Dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27-11-1961 - 27-11-2026), Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chính thức đạt mốc 60 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động mất ngày công.
Thành quả của hơn 12 năm bền bỉ là minh chứng cho sự phát triển trong văn hóa an toàn tại Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), hướng đến mục tiêu bảo vệ con người, tài sản, đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).
Vận hành hệ thống quản lý an toàn tích hợp
Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát hiện trường luôn được triển khai đồng bộ để kịp thời nhận diện nguy cơ trong tất cả hoạt động sản xuất, vận hành của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Nỗ lực từ sự đóng góp bền bỉ của cán bộ, công nhân và đối tác
Thành tích an toàn tại nhà máy có sự đóng góp bền bỉ của không chỉ cán bộ, công nhân viên BSR mà còn của các nhà thầu và đối tác.
Hướng tới phát triển bền vững, BSR đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn, tái chế khoảng 4.000 tấn xúc tác RFCC/năm thành K-Ment. Đồng thời, NMLD Dung Quất thực hiện tái chế, tái sử dụng đến 80% chất thải vận hành.
Với nền tảng văn hóa an toàn đã được vun đắp, mục tiêu lớn nhất trên chặng đường phía trước của BSR vẫn là giữ vững kỷ luật, chủ động phòng ngừa rủi ro và bảo đảm mỗi người lao động đều trở về nhà an toàn sau mỗi ca làm việc.
Theo Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27-11-1961 - 27-11-2026), Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt mốc 60 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động mất ngày công.
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