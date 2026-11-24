Toàn cảnh Hội thảo Y học Tây Nguyên Pháp – Việt lần thứ 2 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu

Theo ban tổ chức, chương trình quy tụ hơn 200 đại biểu, với sự tham gia của các chuyên gia y tế đến từ Pháp cùng đội ngũ giảng viên, bác sĩ, nhân viên y tế trong nước; tập trung vào các chuyên đề y khoa chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm lâm sàng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y khoa.

Tăng cường hợp tác chuyên môn y khoa

Phát hiện sớm các bất thường bẩm sinh, bệnh lý ở giai đoạn bào thai và sơ sinh có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đồng thời, việc nhận diện nguy cơ và xử trí kịp thời các tình huống cấp cứu tim mạch đóng vai trò thiết yếu trong bảo đảm an toàn người bệnh.

Đối với khu vực Tây Nguyên, nơi nhiều địa bàn còn cách xa các cơ sở y tế tuyến trên, việc phát triển năng lực chuyên môn tại chỗ và trao đổi kinh nghiệm với các trung tâm y tế chuyên sâu càng có ý nghĩa thiết thực.

Xuất phát từ bối cảnh đó, tiếp nối kỳ tổ chức đầu tiên, Hội thảo Y học Tây Nguyên Pháp - Việt lần thứ 2 lựa chọn chủ đề "Tim mạch - Cấp cứu - Chẩn đoán trước sinh".

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Trung tâm Viện - Trường Grenoble Alpes và Bệnh viện Nhi Necker (Pháp), gồm GS.TS. Julien Thevenon, TS.BS. Trương Bá Lưu, TS.BS. Anne Moreau và BS. Matthias Lachaud, cùng các báo cáo viên của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

GS.TS. Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu chào mừng tại hội thảo

Theo ban tổ chức, phát biểu chào mừng hội thảo, GS.TS. Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhấn mạnh định hướng gắn kết đào tạo với thực hành, nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhà trường kỳ vọng những kết nối từ hội thảo sẽ được phát triển thành các hoạt động thiết thực trong đào tạo, trao đổi chuyên gia và hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế Việt Nam và Pháp.

Cập nhật kiến thức, chú trọng thực hành lâm sàng

Chương trình hội thảo gồm bốn phiên chuyên môn, tập trung vào các vấn đề từ sàng lọc, chẩn đoán bệnh lý ở giai đoạn bào thai và sơ sinh đến nhận diện, quản lý các bệnh lý tim mạch ở trẻ em và người trưởng thành.

Trong lĩnh vực sơ sinh và chẩn đoán trước sinh, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sàng lọc bệnh lý chuyển hóa, nội tiết tại Pháp; nhận diện những dấu hiệu bất thường ở trẻ sơ sinh và vai trò của siêu âm tim thai sớm.

Các nội dung này góp phần làm rõ phương pháp phát hiện nguy cơ từ giai đoạn sớm, hỗ trợ tư vấn, theo dõi thai kỳ và định hướng chăm sóc trẻ sau sinh.

Ở lĩnh vực cấp cứu tim mạch - huyết học, chương trình đề cập đến những vấn đề như ngất và đột tử ở người trẻ, các bất thường điện tâm đồ cần lưu ý, rối loạn nhịp thất trong suy tim và chẩn đoán, điều trị bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối.

Các chuyên đề nhấn mạnh việc nhận diện dấu hiệu cảnh báo, đánh giá nguy cơ và lựa chọn hướng xử trí phù hợp nhằm hạn chế những biến cố nghiêm trọng.

Đoàn chuyên gia đến từ Trung tâm Viện – Trường Grenoble Alpes (CHU Grenoble Alpes) và Bệnh viện Nhi Necker (Pháp)

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết, điểm nhấn của hội thảo là các phiên thực hành và thảo luận ca bệnh giữa chuyên gia Pháp và bác sĩ bệnh viện.

Thông qua phân tích các trường hợp tim bẩm sinh như tắc nghẽn tim trái, tắc nghẽn tim phải, chuyển vị đại động mạch, thông liên nhĩ và van động mạch chủ hai mảnh, các đại biểu trao đổi trực tiếp về phương pháp chẩn đoán, theo dõi và quản lý người bệnh, qua đó tăng tính ứng dụng của kiến thức chuyên môn vào thực tế điều trị.

Bên cạnh đó, các nội dung hội thảo còn có giá trị đối với nhiều chuyên khoa như Nội khoa, Nhi khoa, Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh và Di truyền, góp phần thúc đẩy phối hợp liên chuyên khoa trong chăm sóc người bệnh.

Các chuyên gia Pháp chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong lĩnh vực Tim mạch – Cấp cứu – Chẩn đoán trước sinh

Thông qua, Hội thảo Y học Tây Nguyên Pháp - Việt lần thứ 2, Trường - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp tục khẳng định định hướng gắn kết đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh, hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực Tây Nguyên.