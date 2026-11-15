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'Hố tử thần' rộng 6m bỗng xuất hiện ở nhà dân

tác giả
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' có đường kính khoảng 6m và sâu 3m tại khu vực nhà dân ở xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn.

Xuất hiện 'hố tử thần' rộng 6m, sâu 3m tại nhà dân - Ảnh 1.

"Hố tử thần" xuất hiện tại nhà của một người dân ở Lạng Sơn - Ảnh: LĂNG TRƯỜNG CHINH

Ngày 15-11, thông tin từ UBND xã Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn) cho biết lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân, triển khai phương án san lấp hố sụt xuất hiện tại một hộ dân trong xã.

Trước đó khoảng 4h sáng 14-11, tại khu vực thôn Bến Cát, xã Vân Nham, có một hố sụt lớn bất ngờ xuất hiện. Theo hình ảnh tại hiện trường, hố sụt xuất hiện tại góc sân của gia đình, sát vườn trồng cây.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực này, đồng thời cảnh báo, hướng dẫn người dân đến nơi an toàn. Sơ bộ, lực lượng chức năng xác định hố rộng khoảng 6m, sâu khoảng 3m.

Về lâu dài, cơ quan chức năng sẽ tính toán lấy đất ở khu vực gần đó để lấp miệng hố. Đây là lần đầu tiên xã Vân Nham ghi nhận hiện tượng "hố tử thần" có đường kính và độ sâu như vậy.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Xuất hiện 'hố tử thần' rộng 6m, sâu 3m tại nhà dân - Ảnh 2."Hố tử thần" giữa đường

TT - “Hố tử thần” vừa xuất hiện ngay giữa đường Tuệ Tĩnh, tổ 14, P.Quang Trung (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), cạnh bến xe liên tỉnh Kon Tum. Hố này có đường kính khoảng 1m, ăn vào lòng đường khá sâu.

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HÀ QUÂN
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    Chủ đề: hố sụt Hố tử thần Lạng Sơn

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