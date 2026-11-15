'Hố tử thần' rộng 6m bỗng xuất hiện ở nhà dân

"Hố tử thần" xuất hiện tại nhà của một người dân ở Lạng Sơn - Ảnh: LĂNG TRƯỜNG CHINH

Ngày 15-11, thông tin từ UBND xã Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn) cho biết lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân, triển khai phương án san lấp hố sụt xuất hiện tại một hộ dân trong xã.

Trước đó khoảng 4h sáng 14-11, tại khu vực thôn Bến Cát, xã Vân Nham, có một hố sụt lớn bất ngờ xuất hiện. Theo hình ảnh tại hiện trường, hố sụt xuất hiện tại góc sân của gia đình, sát vườn trồng cây.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực này, đồng thời cảnh báo, hướng dẫn người dân đến nơi an toàn. Sơ bộ, lực lượng chức năng xác định hố rộng khoảng 6m, sâu khoảng 3m.

Về lâu dài, cơ quan chức năng sẽ tính toán lấy đất ở khu vực gần đó để lấp miệng hố. Đây là lần đầu tiên xã Vân Nham ghi nhận hiện tượng "hố tử thần" có đường kính và độ sâu như vậy.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.